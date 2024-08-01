Штаб британской полиции построен на месте преступления, которое никогда не было раскрыто

Преступление в Уайтхолл.
К 1887 году штаб-квартира британской полиции стала настолько многочисленной, что пришлось переместиться в новое здание - Уайтхолл, находящийся на набережной Виктории у берегов Темзы. Во время реконструкции именно здесь было найдено обезглавленное тело женщины. И - подумать только - несмотря на то, что убийство произошло буквально под носом у полиции, это дело так никогда и не было раскрыто!
Знак у нового здания Скотленд-Ярда.
Реконструкция штаба была в самом разгаре, когда 11 сентября 1888 года в одной из комнат этого здания нашли человеческие руки. Просто руки, и ничего больше. Возможно, это была шутка студентов медицинского университета, подумали полицейские. Однако месяц спустя в подвале этого же здания нашли и другие части тела. Один из рабочих, который божился, что после 29 сентября в подвал никто не заглядывал, в октябре нашел там сверток ткани, обвязанный веревкой.
Старый снимок здания Уайтхолл на берегу набережной Виктории.
В свертке ткани находилось тело женщины. Полиция установила, что руки, найденные прежде в этом же здании, принадлежат этой же жертве, однако установить, кем именно являлась эта дама, не представлялось возможном - голова у тела попросту отсутствовала. По городу поползли слухи, что это одна из жертв Джека-Потрошителя, однако Скотленд-Ярд настаивал, что это дело не связано с серией убийств известного маньяка.
Штаб-квартира Скотленд-Ярда на берегу Темзы.
Согласно показаниям судебной экспертизы, женщине было около 24 лет, и она, скорее всего, принадлежала высшим слоям общества, так как кожа женщины была довольно нежной и ухоженной. Экспертиза установила, что тело было расчленено кем-то, кто имеет определенные знания об анатомии - во время проведения расчленения вены и артерии были перевязаны жгутом, чтобы избежать обильного кровотечения, а матка женщины была удалена.
Старая гравюра, изображающая дело Уайтхолл.
Экспертиза также установила, что на момент смерти жертва была одета в простое атласное платье, которое было сшито в Брэдфорде. Рядом с лоскутками ткани нашли также кусок газеты - "Эхо" от 24 августа и "Хроники" (дата неизвестна). Кроме матки, все остальные органы были на месте. Скорее всего женщина была мертва уже два месяца к моменту, когда ее обнаружили.
Транспортировка тела и судебная экспертиза.
Еще позже поисковая собака, принадлежавшая репортеру, обнаружила левую ногу этой же женщины. Репортер действовал с согласия полиции, и эту находку приобщили к делу. Нога, обрубленная сразу над коленом, была зарыта в землю недалеко от здания штаб-квартиры Скотленд-Ярда. Однако ни голову, ни вторую ногу жертвы так никогда и не нашли.
Поисковая собака находит еще одну часть тела.
Есть в этой ужасной истории определенная доля иронии - штаб-квартира Скотленд-Ярда, известного на весь мир полицейского учреждения, теперь располагается в здании, связанном с нераскрытым преступлением.
Полиция Скотленд-Ярда.
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