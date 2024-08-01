Кошачья свадьба: жутковатые экспонаты музея таксидермии викторианской эпохи

Кошачья свадьба: работы таксидермиста Уолтера Поттера
Котята и бельчата – премилые создания. При первом взгляде на эти фотографии на лице появляется улыбка умиления, но после понимаешь, что что-то здесь не так. Котики, одетые в свадебные наряды, – это не игрушки, а чучела. И сделаны оны были в викторианскую эпоху известным британским таксидермистом Уолтером Поттером (Walter Potter).
Жутковатые чучела котят
Композицию из 20 кошачьих чучел Уолтер Поттер сделал в 1890 году и назвал ее «Кошачья свадьба».многие из экспонатов, которые можно увидеть на современных патаморфологических выставках.
Школа кролей - еще один проект Уолтера Поттера
Уолтер Поттер вошел в историю как один из самых известных таксидермистов, хотя ремесло это освоил самостоятельно. Уже к 19 годам он собрал обширную коллекцию чучел птиц и животных, она насчитывала 98 экспонатов. Посмотреть на его диковинные творения (которые выглядели как живые) съезжались туристы со всей округи. Вскоре городок, где он жил, стал знаменит, отец Уолтера, работавший в местном пабе, не мог нарадоваться, что посетителей у него становится больше с каждым днем. Газеты и журналы наперебой рекламировали музей таксидермии.
Таксидермия - искусство викторианской эпохи
Уолтер трудился над расширением музея, не покладая рук. В 1914 году его здоровье сильно ухудшилось, он пережил инсульт.чучел продолжала экспонироваться до 1970-х годов. В 1984 году все экспонаты были проданы в частную собственность. С протестами тогда выступили многие искусствоведы, в частности, такое решение осудил известный художник-коллекционер Дэмиен Херст.
Кошачья свадьба: работы таксидермиста Уолтера Поттера
Позже чучела животных выставлялись на аукционах и уходили с молотка, например, «Кошачья свадьба» была продана более чем за 21 тысячу фунтов стерлингов. Недавно ее перепродали уже за 120 тысяч долларов США. Так что чучела с годами только растут в цене.
Уолтер Поттер с одной из своих работ
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