25 значимых изобретений в истории, которые радикально изменили мир

Изобретения, которые изменили мир.

1. Цианид

Цианид - ядовит и очень важен.

2. Самолет

Братьев Райт.

3. Анестезия

Анестезия - панацея для пациентов и врачей.

4. Радио

Споры о том, кто был изобретателем радио, ведутся и сегодня.

5. Телефон

Демонстрация телефонного аппарата Белла в 1877 г.

6. Всемирная паутина

Всемирная паутина: год появления 1969.

7. Транзистор

Так выглядел первый транзистор.

8. Атомные часы

Атомные часы.

9. Паровая турбина

Паровая турбина.

10. Пластик

Такой разный пластик.

11. Телевидение

Почти 80% населения Земли имеют телевизор.

12. Нефть

Чёрное золото.

13. Двигатель внутреннего сгорания

Двигатель внутреннего сгорания.

14. Железобетон

Железобетон.

15. Пенициллин

Пенициллин

16. Холодильник

Так выглядел первый холодильник.

17. Пастеризация

Луи Пастер - человек, который открыл пастеризацию.

18. Солнечная батарея

Солнечная батарея.

19. Микропроцессор

Микропроцессор.

20. Лазер

Такой полезный лазер.

21. Азотфиксация

Азотфиксация: для жизни на Земле.

22. Конвейер

Конвейер.

23. Оральные контрацептивы

Оральные контрацептивы.

24. Мобильный телефон / смартфон

Самый популярный гаджет.

25. Электричество

Электричество - проматерь всех изобретений.