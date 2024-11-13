Сколько алкоголя можно выпить без последствий, если завтра за руль

Сесть пьяным за руль – самый быстрый способ не только лишиться прав, но и угодить в историю куда похуже. Впрочем, даже незначительные лишние промилле в крови станут поводом для лишения прав на 1.5-2 года и штрафа в 30 тысяч рублей. В связи с этим у многих автомобилистов возникает абсолютно справедливый вопрос: сколько спиртного накануне поездки все-таки можно употребить?
Для начала стоит напомнить о том, что в принципе представляет собой алкогольное опьянение с точки зрения самоощущения человека. Легкая стадия опьянения находится в пределах 0.2-0.5 промилле и характерна началом расслабления организма: притуплением внимания, зрения и рефлексов. Опьянение в пределах 0.5-2.5 считается средней стадией. При этом уже на 0.8 промилле резко проседает реакция и восприятие, человек теряет возможность адекватно и своевременно различать дорожные сигналы и знаки. С 1.2 промилле начинается угасание сознания. На уровне около 2.5 промилле человек теряет способность к нормальному взаимодействию с окружающими предметами, включая транспортное средство. Сильная стадия опьянения наступает при 2.5-3 промилле и как правило выражается в неосознанном движении и общем непонимании происходящего вокруг. Опьянение более 3 промилле – это критическое отравление, которое может закончиться смертью.
Сегодня в интернете можно найти несколько красивых таблиц, в которые описывают скорость расщепления алкоголя в теле человека.
Но что же все-таки влияет на процесс распада спирта? В первую очередь это масса тела, количество выпитого, тип употребленного алкоголя, его крепость и, конечно же, объем «скушанного». Однако, все перечисленное, увы, лишь вершина айсберга. Так, серьезное влияние на скорость распада спирта оказывают пол человека (у женщин распад спиртов замедлен на 15-20%), состояние печени, наличие заболеваний (в т.ч хронических), употребление медикаментов, рацион питания, режим дня и степень физической активности, прочие индивидуальные особенности организма человека. Перечень факторов далеко не полный. Все это влияет или во всяком случае может повлиять на скорость распада спирта, а значит опираться на любые модельные упрощения в этом вопрос – откровенно опасно.
И все же полностью отказываться от знания средних значений темпов расщепления не стоит. Они все еще полезны для общего понимания проблемы. Так, 0.5 литра 4% пива в зависимости от массы тела выходит из организма в среднем за 1 час 44 минуты – 2 часа 54 минуты. При этом 0.5 литра 6% пива будут разлепляться уже за 2 часа 37 минут – 4 часа 21 минуту. Другой пример – шампанское: 0.3 литра 11% напитка выйдет из организма за 4 часа 47 минут – 7 часов 59 минут в зависимости от массы. 300 грамм 18% вина распадется за 7 часов 50 минут – 13 часов. Напитки с крепостью от 40%, например водка, при употреблении 300 грамм будут распадаться от 10 до 19 часов! При этом еще раз важно подчеркнуть, что все эти «замечательные» усредненные цифры не учитывают подавляющего большинства упомянутых выше факторов. При этом даже в этом случае не сложно заметить, что 300-500 грамм алкоголя могут выветриваться более 8 часов. Поэтому если дороги права, автомобиль и свобода лучшее решение – ни грамма в рот, еще за сутки.
