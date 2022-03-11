Ах, какая шляпка: 30 ретро фотографий загадочных дам в широкополых шляпах

Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка. (с)

1. Шикарный головной убор

Дама в накидке, обшитая мехом, с незаменимым атрибутом начала 20 столетия - шляпе.

2. Элемент гардероба

Аристократка викторианской эпохи в шляпке и меховом полушубке , предназначенный для холодной погоды.

3. Неотъемлемый аксессуар

Модницы в шляпках позируют перед фотографом.

4. На рассвете модерна

Девушка в шляпе с небольшими полями , украшенная тонкой прозрачной тканью и перьями.

5. Широкополая женская шляпка

Шляпа с большими полями, украшенная цветами и бантом, подходит для пеших прогулок в летнюю пору .

6. Символ женственности

Романтичный образ девушки в необычной шляпке, поля которой с одной стороны приподняты и украшены черным пером.

7. Акцент на перьях

Юная кокетка с милой улыбкой безупречна в головном уборе.

8. Женщина-загадка

Элегантный аксессуар с огромнейшими полями создает загадочность и непредсказуемость даме.

9. Шляпный интерес

Мода стала достоянием всех слоев населения, от бедных до богатых и могущественных.

10. Изысканность и красота

Обязательный модный атрибут женщин - это шляпа, украшенная сеткой и черным бантом.

11. Молодая особа в шляпе

В моде была бледная «алебастровая» кожа, поэтому дамы носили широкополые шляпы, которые прикрывали лицо от солнца.

12. Белоснежный лебедь

В период романтизма был распространен белый цвет и нежный образ.

13. Шляпы Эдвардианского периода

Красота требует жертв.

14. Законодательница моды

Шляпы могли украшаться лентами, перьями , блестками, цветами, бантами, а так же чучелами птиц.

15. Модный силуэт

Роскошная представительница женского пола в оригинальном шляпном фасоне.

16. Богатство и излишество

Эра шляп продолжалась на протяжении 20 лет.

17. Красивая женщина

Шляпа женщины с огромными полями из бархата, украшенная кружевом и страусиными перьями.

18. Стандарт красоты

Любительница креатива и нестандартных шляп.

19. Светская львица

В зависимости от того, куда идет женщина, подбиралась соответственная модель шляпки.

20. Красивая шляпка

Темная шляпа, украшенная белыми перьями.

21. Мода на головной убор

Интересно, как же держится такая шляпка на миниатюрной голове женщины?

22. В период правления Короля Эдуарда VII

Мода диктовала свои законы - тяжелая шляпа с загнутыми полями и перьями на даме.

23. Мода начала 20 века

Дамы отказались от цветов и стали украшать свои шляпки всевозможными перьями.

24. Жесткий воротник и шляпа

Мода гласила: как можно меньше тела, поэтому женщины закрывали тело полностью, даже шею

25. Интересный экземпляр шляпки

Меховая муфта и шляпа с опущенными полями превосходно смотрится на девушке.

26. Писк моды

Модели шляп начали меняться, так как представительницы женского пола начали приподнимать волосы вверх.

27. Само совершенство

Великолепная особа с коротко подстриженными волосами и шляпе.

28. Светская дама

Женская летняя шляпа из соломки, украшенная шёлковыми цветами и цветными бантами

29. Милая француженка

Все дело в шляпе.

30. Чудо мастера

Головной убор декорирован большим количеством перьев, что считалось очень модным.

31. Необычное украшение

Шляпа, украшенная плетеными лентами по полям и виноградными лозами на тульи.