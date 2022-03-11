Как эффективно очистить электрическую варочную панель: очень оригинальный лайфхак

Как эффективно очистить электрическую варочную панель из стеклокерамики
С чего начинается кухня? Наверняка с кухонной плиты. Ну ещё и холодильника. Но это другая история. Любая хозяйка подтвердит, что от плиты во многом зависит результат кулинарных экспериментов. Вот только кушать хочется всем, а помыть после посуду и саму плиту кажется делом не слишком увлекательным. Тем более, что некоторые пятна с трудом поддаются удалению. Потому народные умельцы не устают придумывать оригинальные и, главное, эффективные решения этой проблемы. И сегодня мы нашли действительно любопытное – как просто очистить варочную поверхность из стеклокерамики.
Как эффективно очистить электрическую варочную панель из стеклокерамики
Варочные поверхности становятся всё более востребованными на современной кухне. Ведь далеко не все любят на досуге печь пироги с печеньками или злоупотреблять лазаньей. Или же, напротив, отдают предпочтение более профессиональным духовым шкафам. Зато компактная плита позволяет здорово сэкономить место. Да и глянцевая стеклянная поверхность выглядит очень даже стильно. Вот только эту красоту легко испортить пятнами, неизбежными в процессе готовки. И вывести их ой, как не просто. Если и вашу красавицу-стеклянную плиту уже несколько недель украшают нелицеприятные разводы, блогеры предлагают оригинальное решение. Выглядит странно, но работает!
Чтобы эффективно очистить электрическую варочную панель, вам понадобятся:
1. Сырая картофелина;
2. Уксус;
3. Кока-кола;
4. Бумажные полотенца.
Шаг 1
Как эффективно очистить электрическую варочную панель из стеклокерамики
От картофеля отрежьте верхушку и активно, круговыми движениям, протрите пятно. Следите, чтобы во время процесса картофель оставался влажным (выделял сок). Для этого постоянно отрезайте по небольшому фрагменту.
Шаг 2
Как эффективно очистить электрическую варочную панель из стеклокерамики
Добавьте уксус (плесните прямо на пятно) и оставьте на 5 минут. После вытрите сухим бумажным полотенцем.
Шаг 3
Как эффективно очистить электрическую варочную панель из стеклокерамики
Откройте колу и плесните на место пятна и разводов. Оставьте на 15 минут.
Как эффективно очистить электрическую варочную панель из стеклокерамики
Вытирайте колу и наслаждайтесь своим отражением в глянцевой поверхности!
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