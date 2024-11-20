Кто и из-за чего устраивал драки на поминках Фриске, Кобзона и ещё 7 знаменитостей

1. Пьер Нарцисс

Пьер Нарцисс. / Фото: aif.ru

Пьер Нарцисс с Валерией Калачёвой и их дочерью. / Фото: kp.ru

Ксения Грин. / Фото: live24.ru

Прощание с артистом было отменено его камерунской роднёй. / Фото: mk.ru

2. Крис Кельми

Крис Кельми. / Фото: aif.ru

Крис Кельми с женой. / Фото: vokrug.tv

Незадолго до смерти Крис Кельми уже мало походил на того красавчика, каким был ранее. / Фото: newslab.ru

3. Михаил Кокшенов

Алексей Панин устроил безобразную сцену на похоронах Михаила Кокшенова. / Фото: mignews.ua

Михаил Кокшенов всегда играл простаков и в герои-любовники не рвался. / Фото: eg.ru

Михаил Кокшенов быстро понял, что интересно массовому зрителю. / Фото: kommersant.ru

4. Иосиф Кобзон

Анастасия Волочкова и Иосиф Кобзон. / Фото: bloknot.ru

Анастасия Волочкова на похоронах Иосифа Кобзона. / Фото: rus.tvnet.lv

5. Роман Трахтенберг

Роман Трахтенберг. / Фото: gazeta.ru

Роман Трахтенберг с женой Верой. / Фото: kleo.ru

6. Евгений Осин

Евгений Осин с женой и дочерью Агнией. / Фото: vokrug.tv

Евгений Осин. / Фото: globalmsk.ru

Елена Скорнякова и её дочь Настя. / Фото: radiokp.ru

7. Жанна Фриске

Жанна Фриске. / Фото: gazeta.ru

Их счастье продлилось недолго. / Фото: tengrinews.kz

Шепелев везде сопровождал жену. / Фото: profhobby.ru

8. Алексей Петренко

Алексей Петренко и Азима. / Фото: eg.ru

Алексей Петренко. / Фото: kino-teatr.ru

Дочь Алексея Петренко. / Фото: vokrug.tv

9. Михаил Пуговкин

Михаил Пуговкин. / Фото: kino.rambler.ru

Михаил Пуговкин с дочерью. / Фото: 7days.ru

Михаил Пуговкин с супругой Ириной. / Фото: eg.ru