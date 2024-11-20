Кто и из-за чего устраивал драки на поминках Фриске, Кобзона и ещё 7 знаменитостей

Многие с завистью взирают на звёзд и мечтают оказаться на их месте. К сожалению, далеко не всегда люди понимают, что вместе с богатством и славой могут заполучить массу врагов и завистников, которые, улыбаясь в лицо, запросто воткнут нож в спину. Особенно ярко раскрываются подобные вещи после смерти артистов, когда алчущие их наследства родственники напрочь забывают о приличиях, устраивая настоящие баталии прямо на похоронах.
1. Пьер Нарцисс
Пьер Нарцисс. / Фото: aif.ru
Высокие каблуки, вычурные причёски и совсем не траурные наряды — в таком виде заявились на прощание с Пьером Нарциссом его самые любимые женщины. Бывшая жена и бывшая любовница устроили просто безобразную драку на поминках. Пресса захлёбывалась от восторга, описывая все самые грязные подробности этого происшествия. Бывшая жена раздавала интервью направо и налево, а бывшая любовница откровенно демонстрировала нанесённые ей побои.
Камерунец Пьер Нарцисс прославился после исполнения песни «Шоколадный заяц», которая мгновенно стала хитом. На самом деле это был единственный хит исполнителя, на котором он много лет продолжал зарабатывать огромные деньги. Пошлый и незамысловатый клип на эту песню Пьер откровенно называл биографическим. Он точно отражал его сущность. Артист был жутким бабником.
Пьер Нарцисс с Валерией Калачёвой и их дочерью. / Фото: kp.ru
В 2004 году Пьер женился на Валерии Калачёвой. Валерия в муже души не чаяла, была очень счастлива, когда родилась их дочь. Они казались идеальной парой, но в 2017 году стало известно о многочисленных романах исполнителя, его пьянстве и о том, что он даже осмеливается поднимать на жену руку. Жена подала на развод. Продюсер Нарцисса признался, что всё это, к сожалению, правда. Его подопечный частенько поколачивал жену и даже собственную горячо любимую дочь. Артист публично раскаивался в своих грехах и в этот момент в его жизни появилась ещё одна женщина — Ксения Грин.
Ксения Грин. / Фото: live24.ru
Пьер всю жизнь страдал от астмы и подагры, а в 2022 году у него обнаружили тяжёлую патологию почек. Ему сделали операцию, но через два дня у него остановилось сердце. Похоронить артиста смогли только через несколько недель — родственники из Камеруна отменили прощание в последний момент. Сначала мать Нарцисса обвинила жену сына в его убийстве и настояла на экспертизе. Потом, когда это не подтвердилось, она решила не хоронить его в России, а увезти тело в Камерун. Но не смогли собрать нужное количество средств.
Прощание с артистом было отменено его камерунской роднёй. / Фото: mk.ru
Когда прощание наконец состоялось, то заявилась Ксения Грин. На убитую горем женщину она похожа совсем не была. Всё время старалась попасть в объектив камер. В итоге она сама подошла к оператору и во всеуслышание заявила, что является девушкой покойного. Потом она демонстрировала их общие снимки с Пьером. Жена была расстроена, но не удивлена. Продюсер же исполнителя вообще не увидел в этом ничего нового и интересного. Мало ли с кем спал его подопечный? У него таких «девушек» было пол-России.
Самое позорное случилось на поминках. Валерия и Ксения устроили драку. Грин заявилась на мероприятие разодетой в пух и прах, голову её венчала корона. Жена пришла в ярость и вцепилась ей в волосы с воплями «да кто ты вообще такая». В общем, всё в лучших традициях подобных склок. Совсем, наверное, не случайно вокруг было полно камер и уже на следующий день эта горячая сенсация стала достоянием общественности. Дело закончилось несколькими судебными исками и скандалом, который не утих до сих пор.
2. Крис Кельми
Неделю спустя после смерти Кельми, жена Людмила не забирала тело музыканта из морга. До последнего скрывала дату прощания с артистом и никого не звала на похороны. Брату певца пришлось пригрозить оглаской, чтобы всё это, наконец, перестали превращать в фарс.
Крис Кельми. / Фото: aif.ru
В 1980-годах красавчик-блондин Крис Кельми казался в СССР выходцем из некого иного мира. Он был подчёркнуто несоветским. От его белокурых локонов до имени. Обаятельный и эффектный, он был невероятно популярен. Кельми уничтожил себя сам. Слишком увлёкся красивой жизнью. Артист скончался 1 января 2019 года. Жена попыталась скрыть причины его внезапного ухода. Многие предполагали, что артист скончался от алкогольного передоза. Но друзья говорят, что певец завязал со спиртным ещё в 2018 году. Даже воссоединился с женой, с которой не жил уже несколько лет. Людмила лишь изредка приезжала. Она разгоняла собутыльников и наводила порядок.
Крис Кельми с женой. / Фото: vokrug.tv
Понятно, что такой образ жизни женщине не нравился. Сама она считает, что виноваты друзья музыканта, которые его систематически спаивали. Она не хотела раскрывать истинной причины смерти мужа и скрывала дату прощания. На церемонию друзья Кельми прорывались с боем. Панихида вышла скомканной. Вдова сказала всего пару слов и заторопилась к выходу. Близкие певца не уверены, что они с сыном выполнили последнюю волю Криса Кельми. Тот хотел, чтобы его прах развеяли над Атлантическим океаном. Брат певца считает, что Людмила не сделала того, что хотел Крис. Урна с прахом Кельми просто исчезла.
Незадолго до смерти Крис Кельми уже мало походил на того красавчика, каким был ранее. / Фото: newslab.ru
3. Михаил Кокшенов
Похороны актёра и режиссёра Михаила Кокшенова были малолюдными и скромными. Тогда как раз была пандемия коронавируса. Никто не ожидал, что скорбная тихая церемония закончится громким скандалом, который устроит Алексей Панин. Он появился на похоронах пьяным в стельку, стучал по крышке гроба и орал разные гадости. Панина выгнали, но он продолжил своё представление на улице. Прямо в объективы камер он кричал, какая бездарность покойный и, что он снимался в его фильмах исключительно из-за денег.
Алексей Панин устроил безобразную сцену на похоронах Михаила Кокшенова. / Фото: mignews.ua
Михаил Михайлович в основном играл в кино простых мужиков недалёкого ума. Он никогда не гнался за амплуа героя-любовника. Зато он отлично зарабатывал. Его гонорары были существенно выше, чем у его звёздных коллег. В голодные 1990-е, когда многие артисты буквально остались без средств к существованию, Кокшенов наоборот разбогател. Ему помогло безошибочное деловое чутьё. Он быстро понял, что интеллектуальное кино массового зрителя не интересует. Пошлый юмор и захватывающий сюжет — вот секрет настоящего успеха. Он стал снимать дешёвые фильмы, в которых охотно играли именитые советские артисты.
Михаил Кокшенов всегда играл простаков и в герои-любовники не рвался. / Фото: eg.ru
Хитрый Михаил Михайлович никогда не тратился на массовку. Он всегда использовал обычных случайных пешеходов, которые соглашались сниматься за возможность поглазеть на звёзд кино и, если повезёт, взять автограф. Многие артисты благодарили Кокшенова за то, что он просто не дал им умереть с голоду.
Михаил Кокшенов быстро понял, что интересно массовому зрителю. / Фото: kommersant.ru
Панин тоже охотно снимался и ещё более охотно брал за это деньги. На похоронах же зачем-то устроил скандал. Потом он оправдывался, что его неправильно поняли и сбежал из страны. Теперь он поливает Россию грязью уже из-за границы.
4. Иосиф Кобзон
Анастасия Волочкова и Иосиф Кобзон. / Фото: bloknot.ru
Анастасия Волочкова считает, что поступила правильно, когда поругалась с журналистами на похоронах Иосифа Кобзона. Артист долго боролся с тяжёлым заболеванием и ушёл из жизни в 2018 году. Проститься с певцом пришли тысячи людей. Среди них были знаменитые артисты, политики и обычные граждане. Все они говорили о Кобзоне тёплые слова. Волочкова пришла проститься с артистом и, по её словам, была шокирована тем, сколько людей пришли на похороны просто из любопытства. Ей не понравилось, что в зале велась съёмка и происходящее выглядело каким-то шоу, а не скорбной церемонией.
Анастасия Волочкова на похоронах Иосифа Кобзона. / Фото: rus.tvnet.lv
Последней каплей для Анастасии стала просьба журналистов попозировать на сцене рядом с гробом. Балерина не считала подобное мероприятие поводом для пиара и отказала. Правда, была слишком резкой. В итоге только ленивый не поливал потом Волочкову грязью, называя главной скандалисткой.
5. Роман Трахтенберг
Роман Трахтенберг. / Фото: gazeta.ru
Знаменитый шоумен даже представить себе не мог, что все его близкие переругаются прямо над его гробом. Незадолго до смерти Роман пошутил, что если объявить прощание с Трахтенбергом и брать за вход 2 евро, то тысячи людей придут только для того, чтобы плюнуть в него. Он скончался всего 2 недели спустя. Гибель шоумена стала для всех полной неожиданностью.
Молодая вдова Вера старалась, чтобы похороны прошли на самом высшем уровне. Она не знала, какой неприятный сюрприз её ожидает. После того как она узнала, что по завещанию покойного супруга ей ничего не остаётся, то просто обезумела от ярости. Всё своё немалое имущество Трахтенберг завещал своему сыну от сожительницы Елены. Состояние он имел немалое. Его скабрезные шутки приносили шоумену весьма солидный доход. Циничность и непристойность стали фирменным стилем Романа. Для друзей его брак с Верой стал неожиданностью, они думали, что он никогда не женится. Тихая и домашняя девушка выполняла все капризы своего деспотичного супруга. Неудивительно, что её так разозлило его несправедливое завещание.
Роман Трахтенберг с женой Верой. / Фото: kleo.ru
Вдова подала в суд, чтобы получить хоть какую-то часть наследства, но проиграла. При этом сын и бывшая сожительница Трахтенберга даже не удосужились поставить на могиле Трахтенберга памятник. Вера же отказалась за него платить тоже. В результате памятник установил отец шоумена.
6. Евгений Осин
После смерти Евгения Осина неожиданно появилась женщина, которая называла себя последней любовью музыканта.
Евгений Осин с женой и дочерью Агнией. / Фото: vokrug.tv
Евгений Осин прославился в 1990-х годах. Его необычный стиль, хороший голос и задорные мелодии покорили сердца многих людей. Он был талантливым исполнителем и композитором. Все свои хиты он написал сам. В конце 1990-х Осин женился на Наталье Черемисиной. В семье родилась дочь. Брак распался из-за непомерной любви Евгения к алкоголю. О существовании какой-то другой семьи близкие узнали на похоронах Осина.
Евгений Осин. / Фото: globalmsk.ru
Скорнякова пришла на похороны и заявила, что последние 10 лет они с дочкой жили с Евгением и он даже хотел удочерить девочку. Только друзья артиста говорят, что когда они приходили к нему домой, то его жильё было совсем не похоже на квартиру семейного человека. Это была берлога спивающегося одинокого музыканта — грязная, захламленная, никаких следов женской руки там не было. Елена Скорнякова утверждает, что артист учил её дочь Настю петь и очень любил. Она хотела исполнять его песни. Этого же хотела и родная дочь певца Агния. Это и стало яблоком раздора.
Елена Скорнякова и её дочь Настя. / Фото: radiokp.ru
Скорнякова даже попробовала судиться с бывшей женой Осина за права не песни и квартиру певца, но, вполне ожидаемо проиграла. Сейчас родная дочь музыканта живёт в его квартире, а Настя получила право петь некоторые его песни.
7. Жанна Фриске
Жанна Фриске умерла от рака головного мозга уже много лет назад, но скандалы, связанные с ней, по сей день не утихают. Семья Жанны устроила настоящее долгоиграющее шоу, поливая вдовца Фриске грязью и пытаясь отобрать у него их с Жанной сына. Родные певицы участвовали во многих сомнительных передачах, где рассказывали разные небылицы, очевидно, не бесплатно. Дмитрий Шепелев хранил молчание и старался оберегать сына Платона от всех этих дрязг.
Жанна Фриске. / Фото: gazeta.ru
Отец Жанны считает, что Шепелев выкрал внука и держит его в заложниках. Всё это якобы из-за наследства певицы. В любовь телеведущего к своей дочери он никогда не верил. Считал Дмитрия обычным альфонсом. Многие считали их роман пиаром. Ровно до того момента, когда Жанна родила Платона. Коллеги и друзья говорят, что певица тогда просто светилась счастьем. Только продлилось оно недолго.
Их счастье продлилось недолго. / Фото: tengrinews.kz
Дмитрий всегда был рядом. Он всегда сопровождал её. Только родственники артистки считают, что всё это была показуха и что Шепелев специально нанимал папарацци, чтобы они снимали его с тяжело больной супругой. После похорон всё происходящее напоминало какой-то дешёвый фильм. Отец Жанны нанял каких-то бандитов, чтобы выкрасть внука. Позже разразился скандал ещё больший. Фонд, который собирал деньги на лечение Фриске, потребовал от родных Жанны возврата непотраченных средств. Отец певицы привычно переводил стрелки на Шепелева. Только неожиданно выяснилось, что 20 миллионов рублей сняла со счетов Жанны её мать. После этого страсти пошли на спад.
Шепелев везде сопровождал жену. / Фото: profhobby.ru
8. Алексей Петренко
Знаменитый советский актёр женился в третий раз, когда ему было уже за 70. Близкие считали брак странным. Жену артиста, Азиму Абдумаминову, считали расчётливой и алчной. Дело в том, что Петренко часто соглашался сниматься даже бесплатно. Только Азима после свадьбы взяла управление его делами на себя.
Алексей Петренко и Азима. / Фото: eg.ru
Она, по словам режиссёров, требовала завышенные гонорары и постоянно ругалась с ними. Дочь артиста от первого брака считает, что именно Азима довела её отца до смерти. Вдова же уверена, что виновата Полина. Она говорит, что дочь всегда была огромной болью для актёра.
Алексей Петренко. / Фото: kino-teatr.ru
Со временем Петренко прекратили снимать и от переживаний у него случился сначала инсульт, потом инфаркт. Артист скончался. Вдова Алексея Васильевича пыталась не пустить на похороны его родную дочь, прося не устраивать балаган. Но вышло всё равно очень некрасиво. Чтобы попрощаться с отцом, Полине пришлось даже предъявить охране свидетельство о рождении. Публичная ссора не добавила красоты никому. Потом Полина вступила в битву за наследство. Правда, в итоге всё же осталась ни с чем.
Дочь Алексея Петренко. / Фото: vokrug.tv
9. Михаил Пуговкин
С Михаилом Пуговкиным тоже случилось практически то же самое. Родная дочь не смогла выиграть битву за наследство артиста. Всё получила его вдова, которая ещё при жизни переоформила всё имущество артиста на себя и на своих детей.
Михаил Пуговкин. / Фото: kino.rambler.ru
Михаил Пуговкин поднимал зрителям настроение одним свои появлением в кадре. Казалось, что у него не жизнь, а праздник. Последний раз он появился на экране в 2005 году. Потом артист вёл затворнический образ жизни. Он очень хотел, чтобы зрители его запомнили весёлым и бодрым, а не беспомощным стариком. Сразу после его смерти дочь артиста стала публично ссориться со вдовой отца.
Михаил Пуговкин с дочерью. / Фото: 7days.ru
Она утверждала, что именно с подачи Ирины отец стал холоден с ней. Елена Пуговкина жаловалась, что ей даже запретили приходить на похороны. Правда, коллеги и друзья актёра недоумевают, как родной дочери кто-то может запретить попрощаться с отцом. Они уверены, что Елена не пришла из-за обиды, что отец ей ничего не оставил.
Михаил Пуговкин с супругой Ириной. / Фото: eg.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии