Легкие способы, чтобы соседи не подсматривали в окна

Окна, через которые проникает солнечный свет и открывается отличный обзор. Именно так многие представляют себе спокойную жизнь. На практике же часто оказывается все не так радужно – в незащищенное ничем окно так и норовит кто-нибудь заглянуть. У некоторых словно хобби такое – посмотреть, что происходит внутри комнаты. Не всех и не всегда устраивает такое вторжение.

Кажется, что такая участь минует тех, кто живет в частном доме. Но нет, и в частном секторе есть такие любители заглянуть туда, куда их не звали заглядывать. Есть такой тип соседей, которые живут отдельно, но в курсе всего, что происходит в вашем доме. А получают они информацию через окна. Неприятно, да.

Способы «конспирации» от соседей

Конечно, можно оставить окна без «одежды» и просто привыкнуть к тому, что кто-то постоянно следит за вами через окно. Если такой вариант вас не устраивает, то стоит определиться, какой способ подходит больше всего.

Жалюзи и роллеты — один из видов внутренних систем защиты. Однако, если жалюзи будут повернуты для проникновения дневного света, то и от взглядов они не защитят. Это вариант для бытовых комнат, которые не нуждаются в дневном свете. Аналогично и с тканевыми роллетами.

Римские шторы — тут можно найти вариант на любой вкус.

Есть модели, которые называются «день-ночь», они состоят из двух рядов ткани, выглядят как горизонтальные полоски с разной плотностью. Можно выбрать вариант, когда шторы пропускают больше света, можно поменьше. Стоят они дороже обычных тканевых роллет, но по внешнему виду превосходят их.

Пленка — не самый популярный вариант. На оконное стекло наносится пленка, которая дает возможность просматривать только с одной стороны – изнутри. Помимо защиты от посторонних взглядов такая пленка помогает удерживать температуру воздуха в помещении. То есть летом она защищает от внешней жары, зимой – от холода. Есть вариант пленки, которая имеет еще и декоративный эффект. На такой пленке есть рисунок, который является частью интерьера.

Витраж — такое окно станет не только защитой, но и декоративным элементом всей комнаты. Правда, подойдет оно не для каждого стиля оформления.

Шторы — самый простой вариант. Но в таком случае надо выбрать такую ткань, которая и свет будет пропускать, и от взглядов спасет.

Если вы живете в частном доме и соседи любят смотреть в ваше окно, поставьте забор. Высокий. Глухой. Чтобы через него даже при желании было невозможно ничего рассмотреть.