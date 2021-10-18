«Золотые лотосы»: 10 малоизвестных фактов о бинтовании ног в Древнем Китае

Женщины стремились быть красивыми с древних времён. И в каждом обществе были свои каноны красоты, которые диктовали, как должен выглядеть человек. И слова о том, что красота – это боль совсем не пустой звук. Во всяком случае в Древнем Китае, где существовала практика бинтования ног. «Золотые лотосы» считались вершиной красоты, но, чтобы обзавестись подобными крошечными ступнями, женщина должна с раннего детства подвергалась издевательствам.
1. Никто не знает, когда возникла подобная практика
Хотя бинтование ног хорошо известно, эксперты по истории не уверены, когда возникла подобная практика. Обычно принято считать, что это был X век, так называемая эпоха пяти династий и десяти царств. За это время многие разные императоры восходили к вершине власти и исчезали в безвестности, но традиция бинтования ног оставалась неизменной. Наиболее распространенная легенда гласит, что один из императоров того периода был окружен множеством наложниц, но одна из них сумела его заинтересовать больше прочих, поскольку она создала сцену, похожую на лотос, на которой и выступала. При этом наложница со временем стала перебинтовывать свои ступни так, что они становились маленькими и всегда имели форму копытца.
Никто не знает, когда возникла подобная практика.
Император так впечатлился сценой танца крошечных ножек на лотосообразной сцене, что сделал наложницу любимой. Другим наложницам, естественно, не понравилось, что они вышли из фавора у императора, поэтому они также начали бинтовать ноги, чтобы снова понравиться ему.
2. Ноги-лотосы делали ради мужчин
Стопы бинтовали исключительно по одной причине — они нравились мужчинам того времени. Мужчины считали подобные стопы в форме лотоса невероятно привлекательными, а также полагали, что эти крошечные ступни обладают еще одним неожиданным эффектом. Понятно, что ходить с изломанными пальцами, завернутыми под стопу, было банально больно. Поэтому женщины передвигались короткими осторожными шажками. Считалось, что из-за подобных трудностей при ходьбе женщины больше использовали мышцы внутренней части бедер, бедер и области таза.
В стремлении к красоте.
Мужчины считали, что перебинтованные ноги в сочетании с возросшей нагрузкой на эти мышцы приводят к тому, что у женщин укрепляются мышцы влагалища и дно таза, что делает постельные утехи с ними более приятными. Ноги-лотосы были также очень популярным фетишем эпохи, и мужчины считали их крайне возбуждающим фактором. Во время занятия любовью многие мужчины требовали, чтобы женщина не снимала туфельки с ног, тем самым создавая более мистический образ своих крошечных ножек и увеличивая сексуальность встречи. Также встречались и настоящие фетишисты. К примеру, некоторые любители «ножек-лотосов» пили воду, в которой были вымыты такие ноги, а также помещали продукты питания между пальцами ног и ели их оттуда. Также такие стопы были показателем богатства и высокого статуса семьи.
Много раз на протяжении обширной истории Китая люди находились на грани голода из-за множества различных атрибутов. Но всегда можно сказать, какой мужчина был богатым и состоятельным, исходя из того, сколько у него было жен с бинтованными ногами. Поскольку эти женщины передвигались с трудом, они сидели дома почти весь день, а это означало, что мужчина может их содержать. Поскольку они могли пройти всего несколько километров в день, женщины с перебинтованными ногами были обречены на рабскую жизнь в доме мужчины, уборку, приготовление пищи и уход за детьми.
3. Бинтовать ноги начинали в детстве
На сохранившихся снимках почти всегда изображены взрослые или пожилые женщины. Но на самом деле бинтовать ступни начинали еще очень маленьким девочкам, возрастом от четырех до девяти лет. Это считалось по сути обрядом и рассматривалось наряду с половым созреванием, менструацией и родами еще одним шагом в процессе зрелости ребенка. Все дочери, матери и бабушки были вовлечены в процесс бинтования, причем старейшие члены семьи убеждали девочку в том, что это необходимо для того, чтобы она была желанной и вышла замуж за хорошего человека.
Начиная с детства.
Далее девочек учили, что маленькие ступни являются признаком вступления в брак и что они должны подчиняться мужчине. Молодым девушкам также приходилось бинтовать ноги, поскольку это полагали признаком фертильности. Считалось, что бинтование в раннем возрасте заставляет кровь течь по ногам молодой девушки активнее, проникая в ноги, бедра и влагалище, «улучшая» девушку в постели и повышая ее фертильность.
4. Процедура была мучительной и долгой
Когда для молодых девушек наступало время начать процесс бинтования ног, весь их мир изменялся: они превращались из беззаботного ребенка в совсем еще маленьких девочек, постоянно испытывающих боль и мучения. Процесс превращения стоп в «лотосы» был долгим, и нужно было почти два года постоянного бинтования. Чтобы начать процесс, ноги молодой девушки помещали в теплую ванну, чтобы смягчить кожу, а затем их энергично чистили, чтобы удалить всю мертвую и сухую кожу. Ногти подстригали невероятно коротко, чтобы предотвратить порезы, когда начиналось бинтование, а между пальцами наносили квасцы, чтобы предотвратить образование пота и влаги.
И уж точно ничего приятного.
Далее начинался фактический процесс наложения повязок на стопу. Длинные бинты пропитывали водой, чтобы при высыхании они сжимались и еще крепче сковывали ноги. Четыре пальца ноги девочки сгибали внутрь к подошве ноги. Затем на пальцы ног накладывали плотную повязку, чтобы прочно прибинтовать их к нижней части стопы. Большой палец ноги слегка сгибали, и вокруг него, на лодыжку и на ступню наматывали повязку. Благодаря этому пятка сдвигалась вперед, и со временем арка стопы полностью ломалась. В более экстремальных случаях в повязки помещали битое стекло, чтобы порезать кожу и вызвать гниение, что делало ногу еще меньше. Этот процесс был ужасным, а что еще более тревожно, девушка проходила эту процедуру каждые несколько дней.
Бинты снимали, мыли и чистили ноги, удаляли отмершую плоть, обрезали ногти, а затем накладывали новые повязки, которые затягивали еще туже, чтобы кости гарантированно ломались. В некоторых случаях, в попытке предотвратить последующие проблемы с ногтями на ногах, их полностью удаляли с пальцев ног ребенка.
5. «Ноги-лотосы» были настоящим гигиеническим кошмаром
Помимо страшной боли от бинтования ног, были и другие медицинские проблемы, которые мучили женщин со «ступнями-лотосами». Во-первых, нужно начать с ногтей на ногах. В некоторых случаях, они могли скручиваться под краями кожи, приводя к появлению трещин, порезов и разрывов. Вросшие ногти на ногах наполнялись гноем и причиняли сильную боль (а также ужасно пахли). В некоторых случаях стопа сужалась настолько сильно, что кожа на стопе частично просто отмирала и гнила. У некоторых девушек даже отсутствовали пальцы ног из-за потери кровообращения, вызванного слишком тугими повязками (когда повязки снимались, пальцы девушки просто падали на пол).
Вот такие лотосы.
В некоторых случаях это даже считалось приемлемым — чем меньше кожи и меньше пальцев на ноге, тем меньше сама нога. Все эти проблемы приводили к инфекции, включая гангрену. Гангрена свирепствовала под повязками, которые позволяли инфекции распространяться все больше, в конечном итоге подвергая молодых девушек серьезной опасности. Возможно, самым худшим в бинтовании ног было то, что это становилось пыткой на всю жизнь. Девушке суждено было жить в боли, тщательно ухаживая за ногами и бинтуя их до конца своих дней.
6. Перебинтованные ноги негативно влияли на все тело
В дополнение к тому, что «стопы-лотосы» были невероятно изуродованы из-за привязки пальцев к подошве, они также негативно влияли и на другие части тела. Сами ступни были подвержены инфекции, параличу и мышечной дегенерации, в результате чего женщина нуждалась в помощи во время ходьбы и передвигалась либо с помощью трости, либо с помощью другого человека. Поскольку женщины со «стопами-лотосами» не могли регулярно двигать ногами, их походка становилась перекошенной, а мышцы голени становились все слабее и слабее, что приводило к атрофии ног. Из-за слабости голеней женщины с ограниченными возможностями почти не могли сидеть на корточках, что было крайне важно для повседневной деятельности, включая работу по дому, воспитание детей и уход за собой.
Бинтуем ноги, а страдает всё тело.
Обследование пожилых женщин с такими стопами также показали снижение плотности костной ткани, особенно в области нижней части бедра и позвоночника. Это приводило к увеличению риска переломов при падении. Иногда повязки были настолько тугими, что мягкие части подошвы сжимались настолько, что фактически начинали врастать в пятку. В этих случаях и без того затрудненная ходьба становилась еще более опасной, и женщины часто не могли даже стоять. Наихудшим сценарием для любой девушки с перевязанными ногами была смерть. Хотя это случалось не часто, подобное могло произойти из-за сепсиса, вызванного инфекцией.
7. Печально известные «золотые лотосы»
Все «стопы-лотосы» были желанными в древнем Китае. Но были разные «лотосы», основанные на длине стопы после успешного бинтования. Первый уровень успешного бинтования был известен как «железный лотос». При нем стопа имела длину более 10 сантиметров. Поскольку длина стопы была напрямую связана с вероятностью вступления в брак девушки, те, у кого были железные лотосы, с большей вероятностью оставались незамужними, потому что их ноги не считались достаточно желанными.
Те самые «золотые лотосы».
Следующий уровень «издевательства над ногами» был известен как «серебряный лотос». Стопы с этим названием имели длину менее 10 сантиметров и считались более желанными, чем железные, но все же не идеальными. Больше всего ценились женщины, имевшие печально известные «золотые лотосы». У них стопы были длиной всего около 7,6 сантиметра, т. е. размером примерно с пачку сигарет. Они почти гарантированно вступали в брак, поскольку в то время ноги такого размера считались главной сексуальной фантазией мужчин.
8. «Стопы-лотосы» были знаком статуса
«Ноги-лотосы» стачала стали популярными в среде аристократии. Начиная с легендарного императора и его наложниц, женщины с высоким статусом захотели выглядеть «согласно своему положению в обществе». Ведь чем выше статус, тем больше шансов выйти замуж за столь же высокопоставленного мужчину. Хотя «стопы-лотосы» были очень распространены среди императорской семьи и аристократии, они встречались реже среди рабочего класса и бедных. Для бедных «ноги-лотосы» были, хотя и желанными, они делали жизнь еще сложнее.
«Стопы-лотосы» были знаком статуса.
Фермеры и обычные работницы обнаружили, что с их крошечными, изуродованными ступнями они не могли успешно справляться со своей повседневной работой. Однако многие бедняки или представители рабочего класса понимали, что подобные ноги повышали статус среди мужчин, и, пытаясь улучшить жизнь своих дочерей, даже они часто бинтовали ноги своих дочерей, чтобы помочь им выйти замуж. И зачастую это срабатывало, особенно для тех девушек, ноги которых достигали статуса «золотого лотоса».
9. «Лотосы» оставались в моде до начала 1900-х годов
«Лотосы» оставались в моде до начала 1900-х годов
«Ноги-лотосы» были в моде сотни, если не тысячи лет в Китае. Но, как и в случае с любыми причудами, эта традиция, наконец, исчезла, хотя на это понадобилось много времени. «Лотосы» начали выходить из моды во времена династии Цин, когда западные люди начали колонизировать Китай. Колонисты считали, что женщины с изуродованными стопами страдают и подвергаются . Западные женщины, которые приехали в Китай, проявляли особый интерес и заботу о женщинах, чьи ноги были повреждены в результате этого процесса. В течение этого времени китайские интеллектуалы, которые учились за границей в западных странах и вернулись в Китай, начали с отвращением относиться к традиции бинтования ног. К падению династии Цин «стопы-лотосы» окончательно вышли из моды. К 1949 году бинтование ног начало считаться неприемлемым и стало синонимом «феодального и отсталого Китая». К концу 1950-х годов эта традиция была запрещена и отменена во всех провинциях Китая.
10. «Ноги-лотосы» портили жизнь людям даже после того, как были объявлены вне закона
Женщины со «стопами-лотосами» прожили детство в окружении страха и боли, когда их ноги были сломаны, связаны и изуродованы во имя статуса и красоты. Но когда эту практику отменили, страдающие женщины все еще испытывали трудности, приспосабливаясь к новой жизни со своими крохотными изуродованными стопами. После отмены данной практики Мао Цзэдун организовал новую службу. Множество инспекторов должны были наблюдать за женщинами по всему Китаю и публично подвергать позору всех, у кого находили «стопы-лотосы».
Вне закона.
В окнах несчастных женщин вывешивали их повязки и бинты, чтобы любой, кто проходил мимо, мог увидеть «улики» и пристыдить женщину. Более того, женщины со «стопами-лотосами» внезапно начали считаться уродливыми, поскольку красивыми стали «обычные» ступни. Хотя времена изменились, и неперебинтованные ноги считаются нормой, во многих частях Китая все еще есть пожилые женщины, ухаживающие за своими «лотосами».
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