«Золотые лотосы»: 10 малоизвестных фактов о бинтовании ног в Древнем Китае

1. Никто не знает, когда возникла подобная практика

Никто не знает, когда возникла подобная практика.

2. Ноги-лотосы делали ради мужчин

В стремлении к красоте.

3. Бинтовать ноги начинали в детстве

Начиная с детства.

4. Процедура была мучительной и долгой

И уж точно ничего приятного.

5. «Ноги-лотосы» были настоящим гигиеническим кошмаром

Вот такие лотосы.

6. Перебинтованные ноги негативно влияли на все тело

Бинтуем ноги, а страдает всё тело.

7. Печально известные «золотые лотосы»

Те самые «золотые лотосы».

8. «Стопы-лотосы» были знаком статуса

«Стопы-лотосы» были знаком статуса.

9. «Лотосы» оставались в моде до начала 1900-х годов

«Лотосы» оставались в моде до начала 1900-х годов

10. «Ноги-лотосы» портили жизнь людям даже после того, как были объявлены вне закона

Вне закона.