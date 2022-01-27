Трансгендеры в Индонезии: жизнь в изгнании

Шинта Ратри - основательница сообщества трансгендеров

Трансгендеры в Индонезии: жизнь в изгнании

Трансгендеры в Индонезии: жизнь в изгнании

Трансгендеры в Индонезии: жизнь в изгнании

Трансгендеры в Индонезии: жизнь в изгнании

Трансгендеры в Индонезии: жизнь в изгнании

Трансгендеры в Индонезии: жизнь в изгнании