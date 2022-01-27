Трансгендеры в Индонезии: жизнь в изгнании
Аллах один для всех, а ислам объединяет людей независимо от состояния их здоровья, толщины кошелька или вовсе – гендерная идентичность. Такие идеи главенствовали в школе «Аль-Фатах», единственном в Индонезии учебном заведении для трансгендеров. Не так давно школа была закрыта из-за резких выступлений общественных организаций против ЛГБТ. Этот цикл фотографий – о тайной жизни женщин-трансгендеров, которые оказались в изгнании.
Шинта Ратри - основательница сообщества трансгендеров
Женщины-трансгендеры в Индонезии именуются “waria”, слово образовано слиянием двух слов - “wanita” и “pria”, означающих “мужчина” и “женщина”. Страна настолько консервативна, что люди-трансгендеры подвергаются постоянным преследованиям, они лишены возможности нормально жить и работать, поэтому предпочитают вести закрытый образ жизни. Школа «Аль-Фатах» как раз и была таким местом, где трансгендеры могли чувствовать себя в безопасности.
Трансгендеры в Индонезии: жизнь в изгнании
Несмотря на то, что общественники буквально вынудили правительство принять решение о закрытии школы, в центре все еще проживают 300 вариа, в том числе, 42 продолжают обучение. Обращаясь в организации по защите прав человека, основатель школы Шинта Ратри так отзывается о своей школе: «Это было место, где мы могли молиться вместе и вместе изучать Ислам».
Трансгендеры в Индонезии: жизнь в изгнании
Трансгендеры в Индонезии: жизнь в изгнании
Сегодня центр Шинта Ратри функционирует как центр реабилитации для вариа, поскольку многие из них страдают от насмешек, насилия и нищеты. Трансгендеры не могут посещать мечети из общественного осуждения, а здесь они могут чувствовать себя комфортно и проводить молитвы. Большинство вариа не может позволить себе сделать дорогостоящую операцию по смене пола, но в центре Шинта Ратри это никого не смущает.
Трансгендеры в Индонезии: жизнь в изгнании
Трансгендеры в Индонезии: жизнь в изгнании
Среди вариа, проживающих в центре Шинта Ратри, только несколько наладили свою личную жизнь, большинство же остаются одинокими, и такое сообщество – их единственный путь к социализации. Шинта Ратри убеждена, что все люди в равной степени заслуживают любви Аллаха. Здесь вариа учатся, как вести себя перед лицом смерти, как молиться.
Трансгендеры в Индонезии: жизнь в изгнании
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