Колпак шеф-повара имеет ровно 100 складок
Как выглядит каноничный поварской колпак шефа мы знаем с детства — из мультиков. Чего мы до сегодняшнего дня не знали, так это того, что этот колпак по обычаю должен иметь ровно сто складок, что тоже не просто так.
Сто складок символизируют умение шеф-повара приготовить обыкновенное яйцо сотней различных способов, что можно расценить как признак высочайшего мастерства. Во французской кухне, кстати, существует, возможно, и больше блюд из одного главного ингредиента — яйца. Например, поваренная книга 1903 года содержит аж 143 рецепта яиц, включая заливное из яйца с копчёным лососем и воздушное суфле из яйца.
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