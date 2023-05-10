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Колпак шеф-повара имеет ровно 100 складок

Колпак шеф-повара имеет ровно 100 складок

Как выглядит каноничный поварской колпак шефа мы знаем с детства — из мультиков. Чего мы до сегодняшнего дня не знали, так это того, что этот колпак по обычаю должен иметь ровно сто складок, что тоже не просто так.


Сто складок символизируют умение шеф-повара приготовить обыкновенное яйцо сотней различных способов, что можно расценить как признак высочайшего мастерства. Во французской кухне, кстати, существует, возможно, и больше блюд из одного главного ингредиента — яйца. Например, поваренная книга 1903 года содержит аж 143 рецепта яиц, включая заливное из яйца с копчёным лососем и воздушное суфле из яйца.

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Колпак шеф-повара имеет ровно 100 складок

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Колпак шеф-повара имеет ровно 100 складокПодписаться на мой Instagram
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