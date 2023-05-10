Часовые пояса
ИЗОБРАЖЕНИЕ: ВИКИПЕДИЯ
Если бы часовые пояса Земли отделял друг от друга ровно один час, всё было бы гораздо проще, и у нас было бы ровно 24 часовых пояса. Но на самом деле их больше: многие часовые пояса отличаются всего на полчаса или 35 минут, что не укладывается в красивую и удобную 24-часовую схему. Сейчас их 38. Через некоторые страны проходит сразу несколько поясов, но есть и противоположные случаи, когда часовой пояс проходит только через одну страну, например, Непал, Мьянма или Афганистан.
Бонус-факт: во Франции гораздо больше часовых поясов, чем на россии и США (девять и шесть поясов соответственно): через эту относительно небольшую европейскую страну проходит аж целых 12 поясов.
Хотя в сутках только 24 часа, часовых поясов гораздо больше
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