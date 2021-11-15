11 снимков ветряных мельниц, которые заставят проснуться на рассвете и отправиться фотографировать

Ветряные мельницы в тумане.
Фотографы любят снимать закат, и многие забывают о том, что по-настоящему интересные фотографии можно сделать, когда день только начинается. А если утром вы оказались в Нидерландах в музее под открытым небом Заансе Сханс, то берите поскорее в руки фотоаппарат и снимайте ветряные мельницы.
1. Фиолетовые облака
Утренний пейзаж с мельницей.
2. Исторические мельницы Зансе-Сханс
Ветряные мельницы в тумане.
3. Атмосферный пейзаж
Идеальный рассвет.
4. Голландская сказка
Волшебное утро в Нидерландах с ветряными мельницами, поднимающимися из тумана.
5. Туманная пелена
Солнечные лучи пробивают себе путь сквозь туманную пелену.
6. Сказочный домик в муниципалитете Занстад в Нидерландах
Домик похожий на жилище маленькой феи.
7. Полевые цветы
Растения, обладающие магическими свойствами.
8. Домашняя сыроварня
Фантастическое утро, похожее на сказку.
9. Музей под открытым небом
Ранне утро в Зансе-Сханс.
10. Пустые улочки
Пустые улочки популярного туристического центра.
11. Туристическая деревня
Деревня на севере Голландии.
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