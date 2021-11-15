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11 снимков ветряных мельниц, которые заставят проснуться на рассвете и отправиться фотографировать


Ветряные мельницы в тумане.

Ветряные мельницы в тумане.

Фотографы любят снимать закат, и многие забывают о том, что по-настоящему интересные фотографии можно сделать, когда день только начинается. А если утром вы оказались в Нидерландах в музее под открытым небом Заансе Сханс, то берите поскорее в руки фотоаппарат и снимайте ветряные мельницы.

1. Фиолетовые облака


Утренний пейзаж с мельницей.

Утренний пейзаж с мельницей.

 

2. Исторические мельницы Зансе-Сханс


Ветряные мельницы в тумане.

Ветряные мельницы в тумане.

 

3. Атмосферный пейзаж


Идеальный рассвет.

Идеальный рассвет.

 

4. Голландская сказка


Волшебное утро в Нидерландах с ветряными мельницами, поднимающимися из тумана.

Волшебное утро в Нидерландах с ветряными мельницами, поднимающимися из тумана.

 

5. Туманная пелена


Солнечные лучи пробивают себе путь сквозь туманную пелену.

Солнечные лучи пробивают себе путь сквозь туманную пелену.

 

6. Сказочный домик в муниципалитете Занстад в Нидерландах


Домик похожий на жилище маленькой феи.

Домик похожий на жилище маленькой феи.

 

7. Полевые цветы


Растения, обладающие магическими свойствами.

Растения, обладающие магическими свойствами.

 

8. Домашняя сыроварня


Фантастическое утро, похожее на сказку.

Фантастическое утро, похожее на сказку.

 

9. Музей под открытым небом


Ранне утро в Зансе-Сханс.

Ранне утро в Зансе-Сханс.

 

10. Пустые улочки


Пустые улочки популярного туристического центра.

Пустые улочки популярного туристического центра.

 

11. Туристическая деревня


Деревня на севере Голландии.

Деревня на севере Голландии.

 

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11 снимков ветряных мельниц, которые заставят проснуться на рассвете и отправиться фотографировать

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11 снимков ветряных мельниц, которые заставят проснуться на рассвете и отправиться фотографироватьПодписаться на мой Instagram
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