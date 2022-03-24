Где на Кавказе рождаются блондины, и почему так происходит

Сванетия - одно из мест на Кавказе, где рождаются блондины.
Когда заходит разговор о жителях Кавказа, в голове сразу же формируется образ смуглого человека, с темными волосами и густыми черными бровями. Именно так, по мнению большинства, выглядят осетины, ингуши, грузины и армяне. Но нередко в семьях у представителей этой группы народностей рождаются светлые дети. Нет, до блондинов скандинавского типа им далеко, но светло-русые волосы, серые, голубые или зеленые глаза встречаются не так уж редко.
Смешанные браки: природная лотерея
Смешанные браки: природная лотерея.
Почему так происходит? Одна из причин, конечно же, смешанные браки в предыдущих поколениях. Ген «белокожести» является рецессивным, поэтому брюнеты у смешанных пар рождается гораздо чаще. Однако генетическая информация сохраняется и через несколько поколений может родиться улыбчивый голубоглазый блондин. И тогда молодому отцу не стоит хвататься за сердце, а в первую очередь нужно заглянуть в альбом с семейными фото. Там обязательно найдется златокудрая красавица или мужчина с волосами, цвета спелой пшеницы.
Наследие предков
Но не только близкие предки могут стать причиной появления светловолосого малыша в кавказской семье. Достаточно обратится к историческим источникам, чтобы выяснить, что предки осетин и ингушей были совсем не похожи на современников. В летописях они описаны, как высокие, с белой кожей и преимущественно светлыми волосами.
Народы Кавказа.
Аланы, так назывался этот кочевой этнос, жили на обширной территории, простиравшейся от Римской империи до Азии. После многочисленных войн, часть из них осела на территории современной Осетии и Ингушетии, смешалась с местными племенами. Но и тут в игру вступила наследственность и эволюционные механизмы – темные волосы наследуются чаще, в условиях теплого климата иметь кожу, богатую меланином, гораздо комфортнее. Поэтому население постепенно становилось все более похоже на современников.
Доказательством этой гипотезы являются и записки исследователя этнографа И.И. Пантюхова. Он утверждал, что процент светлых глаз у отдельных народностей Кавказа колеблется до 30%, что сравнимо с показателями европейцев и славян.
Светловолосые черкесы
Черкесы были одними из самых многочисленных народностей, проживающих на территории современного Ставропольского края. Этнографы описывали их, как «русых, с рыжими усами и светлой кожей, серыми или светло-карими глазами».
Черкесы в национальной одежде.
Однако во время Русско-кавказской войны, значительная часть бежала в Турцию. Но многие остались. Наиболее близки генетически к черкесам жители аула Карм, их сложно отличить от европейца ровно до тех пор, пока они не начинают говорить.
Светловолосые черкесы.
Существует и гипотеза, что черкесы являются потомками славян, в частности казаков, так как в исследованиях часто встречается самоназвание «Казакия». (Русские древности в памятниках искусства. И.Толстой и Н.Кондаков)
Кавказские албаны
Белокурые кавказцы.
Жило на территории Кавказа и племя, которое называлось албаны, – белокожие, светловолосые европеоиды. Они разительно отличались от тюрков, были выше ростом, имели абсолютно иные верования и культуру. Даже самоназвание народности происходит от латинского albus – «белый», что подтверждает теорию историков о племенах, не похожих на распространенный сейчас каспийский тип.
К сожалению, значительная часть албанов была уничтожена во время многочисленных войн с арабами, но «генетические отголоски» встречаются и у современников.
Сваны
Где-то высоко в горах живут сваны.
В отличие от албанов, сваны не исчезли, не растворились в бурном котле мелких этносов. Они, как и четыре тысячелетия назад, живут в самом высокогорном регионе Грузии (от 600 до 2500 метров над уровнем моря). Их язык значительно отличается от грузинского, но постепенно исчезает, сохраняясь лишь в бытовой речи старшего поколения.
Мальчик сван.
Царский полковник Бартоломей описывал этот народ, как высоких, с гордым профилем, светловолосых и голубоглазых. Он отмечал их простодушие и доброту, а также то, что сваны свято чтили свои традиции. Их культура долгое время развивалась в изоляции, это позволило сохранить генетическую однородность.
Сваны. Бабушка с внуками. 1929 год.
И даже после объединения с Грузией в одно государство, грузины побаивались сванов. Белокурые горцы чтили традиции, и кровная месть была одним из самых распространенных способов разрешения семейных споров. Поэтому смешанные браки стали привычным явлением только в последние несколько десятилетий. И ген «золотых локонов» нередко проявляется, вытесняя доминирующую каспийскую внешность.
Чеченцы
Современные чеченцы и ингуши являются прямыми потомками вайнахов – хурритского этноса. Однако примерно в третьем тысячелетии до нашей эры, эти племена смешались с другими, несущими в себе генетические признаки кроманойдной расы (современными представителями этой расы являются славяне, а также финны и шведы).
Голубоглазые чеченцы.
Генетический «коктейль» и объясняет столь широкое разнообразие типов внешности в Чечне. Когда доминируют гены переднеазиатской расы, ребенок рождается смуглым, с темными волосами. Когда же верх берет кроманойдный тип – внешность практически не отличается от славянской.
Кочевники: миграция ради спасения
Еще одна генетическая ветвь, которая стала частью этнического наследия Кавказа, преимущественно светловолосые и белокожие кочевники половцы, убегавшие от многочисленных притеснений со стороны враждующих племен. Они постепенно ассимилировались, слились с местными жителями и фактически растворились в господствующих в Предкавказье этносах.
Дмитрий Харатьян - армянин по отцу и гардемарин по матери.
Именно поэтому светловолосые среди кавказцев совсем не редкость – их много и в Чечне и Дагестане, и в Армении и Грузии. И это смешение рас по-своему прекрасно, ведь оно в очередной раз напоминает, что каждый человек, оставивший потомков, бессмертен. Его крошечная часть живет в веках. И через столетия на мир смотрят голубые глаза, точно такие же, как у молодого парнишки, строившего легендарные башни Сванетии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии