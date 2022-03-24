18 ностальгических фото, которые поймут только те, чье детство прошло в мятежных 90-х

Фотографии, которые оценят те, кто вырос в 90-х.
Ностальгия по детству есть у каждого. Тогда и деревья были больше, и времена веселее. А уж какие игры... Что и говорить. Сегодня мы собрали 18 ностальгических фотографий, которые поймут только те, чье детство прошло в мятежных 90-х.
1. Коротко о моде тех времен: «Что попало, то и надевай»
Детская мода сейчас и тогда.
2. Мало, кто мог позволить себе купить любой понравившийся компакт-диск, поэтому их активно переписывали, а список композиций записывали на обороте
Список, записанных песен.
3. «Интернет? Нет, такой игры у меня не было!»
Лучшие компьютерные игры до появления интернета.
4. Грязные, иногда опасные, но всегда веселые игры во дворе
Уличное детство.
5. В 90-х, чтобы передать кому-то сообщение, мы его писали. Представьте себе, действительно писали ручками на бумаге!
Сообщения в 90-х.
6. Такая вот программа для хранения любимых композиций
Папка для дисков.
7. «Клади две, у меня редкая!»
Коллекция фишек - предмет гордости и главный атрибут азартных игр всех мальчишек.
8. Карточки «Титаник» и красавчик Леонардо Ди Каприо, по которому сходили с ума все девчонки
Карточки «Титаник».
9. «Да, современные часы гораздо долговечнее тех, что были у детей 90-х. Обычно, их не было уже через пару часов...»
Часы тогда и сейчас.
10. «Какой фильм возьмем на выходные: «Такси» или «Крепкий орешек»?»
Пункт проката видеокассет.
11. Модные, но такие не практичные!
Очень модные джинсы.
12. «Покормил, полечил, поиграл, спать уложил и так по кругу!»
Все радости «материнства» с Тамагочи.
13. Змейка - игра всех времен!
Увлекательная игра.
14. Замок моего детства!
Сказочный замок из покрывал.
15. Эти заколки шевелили крылышками, как настоящие бабочки
Любимые заколки девочек.
16. «Вот это я понимаю - подарок!»
Отличный подарок.
17. «Ой, не ту цифру накрутил, придется перенабирать!»
Стационарный телефон.
18. «Друзья», «Район Беверли-Хиллз», «Элен и ребята» - с ними любой вечер становился веселее
Лучшие сериалы, которые не забылись до сих пор.
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