От солнечной колесницы в Дании до храма солнца в Египте: 10 артефактов, посвящённых культу Солнца

Солнце - это источник света, энергии и жизни. В течение многих тысячелетий оно было предметом поклонения во всех древних цивилизациях. И сегодня археологи находят много тому доказательств - древних артефактов, которые могут приоткрыть завесу тайны над тайнами древних.
1. Самое раннее изображение затмения
Самое раннее изображение затмения.
В далекие времена солнечные затмения люди воспринимали с суеверным ужасом. Древнейшими письменными источниками, рассказывающими о внезапном наступлении ночи среди ясного дня, были китайские рукописи. Древнейшие изображения солнечного затмения обнаружены недавно на востоке Ирландии. Вырезаны они более чем 5,000 лет назад, в 3340 г. до н.э., на трех гигантских камнях одного из памятников времен неолита “Пирамиде из камней L” в графстве Мит. Указанием на астрономические и космологические наблюдения древних ирландцев может служить также их культовое сооружение Ньюгрейндж − храм Солнца. Каждый год в дни зимнего солнцестояние его кромешную тьму на 17 минут освещает Солнце. Кельты, заселившие Изумрудный остров впоследствии, продолжили поклонение Солнцу. Божеством света у них была богиня Бриджит, известная, как “Яркая”.
2. Культ Солнца и человеческие жертвоприношения у майя
Человеческие жертвоприношения у майа.
Отличительной чертой культа Солнца у майя были человеческие жертвоприношения. Майа верили, для того, чтобы Солнце всегда светило, ему надо подносить человеческие сердца. На территории Тикаля, одного из крупнейших городищ майя, археологи обнаружили захоронение, содержащее тело мальчика лет 10-14 и мужчины 35-40 лет. По всей видимости, они были принесены в жертву и сожжены. Ножевые раны и сломанные ребра говорят о том, что они были вначале убиты, а потом уже сожжены.
3. Могила жрицы Солнца
Могила жрицы Солнца.
В 1921 году археологи обнаружили захоронение “жрицы солнца” в Дании, возраст которого 3,400 лет. Останки молодой девушки и ее кремированного ребенка были найдены неподалеку от деревушки Эгтвед. От ее скелета практически ничего не осталось, зато частично сохранились волосы, зубы, одежда. На поясе у девушки был большой бронзовый диск в форме Солнца, свидетельство того, что она была жрицей древнего культа Солнца. И хотя ее одежда была типична для Дании той поры, однако сделана была из животных, живших в другом месте. Изотопный анализ останков показал, что девушка не была уроженкой Дании, где ее похоронили, а скорее всего, ранее проживала на юге Германии. Возможно, она была выдана замуж за вождя датского племени.
4. Золото Британии
Золото Британии.
Археологи недавно обнаружили, что прихожане храма Солнца в Ирландии бронзового века собирали золото для него в разных концах света. И хотя в самой Ирландии были собственные золотые месторождения, они, почитая этот священный металл, предпочитали их не трогать, чтобы не навлечь проклятия, а закупали золото в Великобритании. Корнуолльцы же, наоборот, особо не ценили золото, оно для них являлось побочным продуктом при добыче олова, из сплава которого с медью они получали бронзу.
5. Солнечная колесница из Трундхольма
Солнечная колесница из Трундхольма
Солнечная колесница является отражением мифа о божестве, колесящем по небу на своей колеснице. В 1902 археологи обнаружили эту скульптуру в датской трясине. Датированный 1800 – 1600 гг. до н.э, экспонат состоит из лошади, шести колес и диска - все сделаны из бронзы. На одной стороне диск покрыт тонким золотым листом.
6. Лодки Абидоса
Лодки Абидоса.
В 2000 году исследователи, производя раскопки на древней египетской территории Абидоса, обнаружили 14 лодок 5,000-летней давности. Лодки были достаточно большими, и могли вместить до 30 гребцов. Технически совершенные, они вполне могли выдержать большие волны и плохую погоду в открытом море. Возможно, лодки Абидоса связаны с древнеегипетским мифом о том, что бог Солнца Ра перемещался по небу в солнечной лодке. Закопанные вблизи захоронений фараонов, они могли предназначаться для загробных путешествий их душ. Сделанные из отдельных досок, они являют собой самые ранние образцы такого типа лодок. Остается неизвестным, использовались ли эти лодки по их прямому назначению до того, как были закопаны, или нет.
7. Датский храм солнца и древняя карта
Датский храм солнца и древняя карта
Археологи полагают, что на датском острове Борнхольм более чем 5,500 лет назад располагался комплекс храмов для поклонения солнечному божеству. Было найдено большое количество каменных дисков с вырезанными узорами, напоминающими Солнце и расходящиеся от него лучи. На одном из камней ученым удалось разглядеть набросок карты. Видимо, в ходе магического ритуала в честь бога Солнца, камень с изображением карты был разбит на три части. Две из них нашлись, а третья пока отсутствует.
8. Диск Солнца из Монктона
Диск Солнца из Монктона
В 1947 году около Стоунхенджа, в Англии, вместе с остатками скелета, археологи обнаружили таинственный золотой диск Солнца, представляющий собой тонкий лист тисненого золота с крестом в центре. Возраст находки - 4,500 лет. До сих пор только шесть дисков Солнца были найдены на острове. Учитывая редкость находки, эксперты предположили, что диск принадлежал вождю. Два маленьких отверстия использовались, видимо, для того, чтобы носить диск на себе в качестве талисмана и для статусности.
9. Гозекский круг
Гозекский круг
В 2002 году в Германии студенты-археологи обнаружили самую старую солнечную обсерваторию возрастом 7000 лет. Она представляет собой площадку диаметром 75 метров, окруженную концентрическими рвами и деревянными стенами с воротами. По всей видимости, площадка использовалась для наблюдений за небесным сводом, и в таком случае она является самой древней из найденных солнечных обсерваторий. На ее территории также были обнаружены остатки пожертвований, происходивших здесь.
10. Храм солнца Рамсеса II
Храм солнца Рамсеса II
В 2006 археологи обнаружили в Каире древний храм. Ранее он находился на территории древнего города Гелиополя и был эпицентром поклонения главному египетскому солнечному божеству, богу Ра. Надписи указывают, что основал храм Рамзес II, известный своими монументальными проектами строительства. Во время своего правления он возводил в свою честь храмы и статуи. Храм Ра в Гелиополе является самым большим храмом Рамзеса II.
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