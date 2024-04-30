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Как вырастить помидоры прямо на балкон

Вырастите свои сладкие помидорки прямо на балконе! Это отличная идея для тех, у кого нет огорода. В выращивании овощей на балконе нет ничего сложного. Главное — это подобрать правильный сорт томата + не забывать про подкормки. Вырастить получится даже у новичка!




Томаты на балконе: от семечка до сбора урожая

Выберите подходящие сорта помидоров, вырастите рассаду, и полдела будет сделано!

Главные условия: детерминантные (ограниченный рост), с женскими цветками, самоопыляемые. Проверенными сортами являются следующие:


балконное чудо;
ацтек;
горшочный оранжевый;
минибел;
тамблинг том.


Выращивание на балконе

Для удобства можно собрать короб из досок/разобранного поддона, в который установить мешки с землей. Также можно высадить томаты сразу в горшки.




Объём даже для маленьких кустиков — не менее 5 л! Если у вас прохладно в апреле-мае, то лучше закрыть томаты пластиковой бутылкой или плёнкой.




Каждые 2 недели подкармливайте томаты удобрениями на основе азота. Также мульчируйте скошенной травой.




Когда появятся цветки, прекратите подкормку с азотом. Начните давать удобрения с преобладанием калия и фосфора.




Постепенно помидорки начнут наливаться. Помните, что в ограниченном пространстве не получится собрать очень большой урожай.




Но пару килограммов сможет дать даже маленький кустик! Сбор урожая — пожалуй, самый волнительный и увлекательный момент.




Выращенные на своём балконе помидорки очень вкусные, ароматные, сладкие. Со временем вы можете экспериментировать с подкормками, землей и разными сортами, чтобы понять, что лучше всего растёт на вашем балконе!

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Помидоры
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