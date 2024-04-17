Игры с едой: Как учёные ставили эксперименты по питанию на себе и других

Радиоактивная овсянка

Казалось бы, Япония поставляла США и без того обширный материал по воздействию радиации на организм.

Короли монодиеты

Вильялмур Стефанссон.

Хирургическая вата как лакомство

Изменения в самом начале эксперимента.

Самый приятный эксперимент