С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 535 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарбер Ольга
    Мне вот интересно узнать,как вещь, завязанная в пакет , может постираться в машине ???Зачем на шторы бр...
  • hellonet
    "А вот яйца, купленные в супермаркете, лучше действительно хранить в супермаркете."Почему яйца не на...
  • Maxim
    Как и в хачапури: сода гасится - самим мацони..Ошибки, которые д...

Советская пищевая реклама


Советская пищевая реклама


Предлагаю перенестись во времена, когда реклама не была столь хитрой и навязчивой, как сегодня. Времена, когда ещё не существовало такого понятия как «целевая аудитория», а главный мэсседж был сформулирован просто и понятно – «Требуйте всюду!»

Под катом экспонаты юрского периода маркетинга из Рыбинского музея советской пищевой рекламы…

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх