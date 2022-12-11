Невозможно представить новогодний стол без закусок. И если с мясными закусками обычно не возникает проблем, то найти вкусную и красивую закуску из овощей может быть не так и просто. Необычная закуска в форме слив — отличный вариант для тех гостей, которые соблюдают пост. Все продукты в этом блюде отлично гармонируют друг с другом.
Закуска понравится даже любителям мяса.
Ингредиенты для приготовления закуски:
шампиньоны — 4 шт (больших);
лук — 1/2 шт;
морковь вареная — 1 шт;
майонез — 2 столовые ложки;
растительное масло — 2 столовые ложки;
картофель отварной — 4 шт;
листья шпината; соль перец — по вкусу.
Мелко нарезанные шампиньоны выложите на разогретую сковороду без масла и обжаривайте несколько минут до испарения влаги из грибов.
Добавьте к грибам немного растительного масла и половину луковицы, нарезанной мелким кубиком. Обжаривайте под крышкой 3-4 минуты. Добавьте соль и перец по вкусу. Морковь натрите на терке среднего размера, добавьте соль, майонез и хорошо перемешайте.
Для этого рецепта идеально подходит картофель сорта «негритянка», который имеет необычный фиолетовый цвет. Натрите картофель на мелкой терке, добавьте соль и небольшое количество растительного масла и хорошо перемешайте.
Для формирования закуски в небольшой стакан поместите пищевую пленку. Первым слоем выложите в стакан картофель и равномерно распределите его по дну и стенкам емкости. Вторым слоем выложите морковь, а затем грибы с луком.
Закройте начинку слоем картофеля.
Аккуратно выньте закуску из стаканчика и придайте ей форму яйца. Нижний конец должен быть плоским, чтобы закуска устойчиво стояла на тарелке. С помощью тупой стороны ножа сделайте в закуске небольшое углубление посередине.
Выложите закуску на блюдо и оформите зеленью.
Перед подачей на стол присыпьте закуски в форме сливы кокосовой стружкой.
Пошаговый рецепт приготовления необычной закуски смотрите на видео:
Чудесная закуска из овощей в необычной подаче
Невозможно представить новогодний стол без закусок. И если с мясными закусками обычно не возникает проблем, то найти вкусную и красивую закуску из овощей может быть не так и просто. Необычная закуска в форме слив — отличный вариант для тех гостей, которые соблюдают пост. Все продукты в этом блюде отлично гармонируют друг с другом.
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