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Чудесная закуска из овощей в необычной подаче

Невозможно представить новогодний стол без закусок. И если с мясными закусками обычно не возникает проблем, то найти вкусную и красивую закуску из овощей может быть не так и просто. Необычная закуска в форме слив — отличный вариант для тех гостей, которые соблюдают пост. Все продукты в этом блюде отлично гармонируют друг с другом.
Закуска понравится даже любителям мяса.

Чудесная закуска из овощей в необычной подаче

Ингредиенты для приготовления закуски:

шампиньоны — 4 шт (больших);

лук — 1/2 шт;

морковь вареная — 1 шт;

майонез — 2 столовые ложки;

растительное масло — 2 столовые ложки;

картофель отварной — 4 шт;

листья шпината; соль перец — по вкусу.

Мелко нарезанные шампиньоны выложите на разогретую сковороду без масла и обжаривайте несколько минут до испарения влаги из грибов.

Чудесная закуска из овощей в необычной подаче

Добавьте к грибам немного растительного масла и половину луковицы, нарезанной мелким кубиком. Обжаривайте под крышкой 3-4 минуты. Добавьте соль и перец по вкусу. Морковь натрите на терке среднего размера, добавьте соль, майонез и хорошо перемешайте.
Для этого рецепта идеально подходит картофель сорта «негритянка», который имеет необычный фиолетовый цвет. Натрите картофель на мелкой терке, добавьте соль и небольшое количество растительного масла и хорошо перемешайте.

Чудесная закуска из овощей в необычной подаче

Для формирования закуски в небольшой стакан поместите пищевую пленку. Первым слоем выложите в стакан картофель и равномерно распределите его по дну и стенкам емкости. Вторым слоем выложите морковь, а затем грибы с луком.

Чудесная закуска из овощей в необычной подаче

Закройте начинку слоем картофеля.

Аккуратно выньте закуску из стаканчика и придайте ей форму яйца. Нижний конец должен быть плоским, чтобы закуска устойчиво стояла на тарелке. С помощью тупой стороны ножа сделайте в закуске небольшое углубление посередине.

Чудесная закуска из овощей в необычной подаче

Выложите закуску на блюдо и оформите зеленью.

Чудесная закуска из овощей в необычной подаче

Перед подачей на стол присыпьте закуски в форме сливы кокосовой стружкой.

Чудесная закуска из овощей в необычной подаче

Пошаговый рецепт приготовления необычной закуски смотрите на видео:

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