Интерьерные привычки, убрав которые, вы заставите жильё смотреться просторнее

Данный материал будет полезен для всех, кто живёт в малогабаритном жилье. Как сделать так, чтобы комнаты не смотрелись ещё меньше, чем они есть? Это возможно. Просто нужно исключить эти пять старомодных интерьерных тенденций.







1. Покраска стен в тёмный цвет

2. Громоздкая мебель

3. Захламление стен

4. Слишком много оттенков и принтов

5. Ковры, ковры, ковры…

Тёмные стены крадут пространство.Тёмные цвета притягивают взгляд внутрь, заставляя маленькое пространство казаться тесным. Обманите глаз, чтобы ваши комнаты выглядели больше и шире, покрасив все стены в нейтральные, светлые или землистые тона, чтобы они плавно сливались и выглядели как можно более просторными.Совсем нечем дышать...Громоздкая мебель может сделать пространство меньше, из-за чего вашим гостям захочется уйти поскорее, а вам самим будет некомфортно жить в такой среде. Дизайнеры интерьеров уверены, что самая распространённая ошибка заключается в том, что хозяева втискивают слишком много предметов мебели в маленькую комнату. Небольшие помещения должны выполнять несколько функций, таких как сон, отдых, работа и приём пищи, но добавление предметов мебели для каждой задачи может быстро перегрузить комнату и заставить ее казаться намного меньше, чем она есть на самом деле. Если вы работаете с небольшим пространством, делайте его визуально «лёгким» и простым. Оставьте достаточно места между предметами мебели, чтобы вам и вашим гостям было удобно передвигаться.ОЙ!Мы все были в жилищах, которые выполняли функцию музеев… А иногда мы живём в таких! Настенная галерея дома может выглядеть элегантно, она определенно лучше работает в больших помещениях. Когда в доме низкие потолки, слишком много вещей на стенах могут сделать комнату визуально (да и физически тоже!) тесной. Чтобы этого избежать, плоский стеллаж от пола до потолка может зрительно увеличить комнату и создать дополнительное место для хранения всех ваших любимых репродукций и фотографий.Что?!Перебор оттенков и узоров может сделать любое пространство еще меньше. Важно использовать успокаивающие и нейтральные цвета, чтобы маленькие помещения казались больше. Конечно, мы не предлагаем вам жить в бежевом доме или срочно перейти на сканди-стиль. Но эксперты в области интерьера советуют экономно использовать цвета и узоры, если вы хотите, чтобы комната казалась более просторной.ОЙ!Ковры МОГУТ являться важным элементом дизайна, но их следует выбирать тщательно и экономно, чтобы получить правильный эффект. Яркие узорчатые ковры могут сделать небольшие комнаты еще меньше, в то время как более простые нейтральные однотонные ковры могут создать визуальное ощущение простора в комнате. И избегайте размещения в комнате нескольких ковров разных размеров.