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Интерьерные привычки, убрав которые, вы заставите жильё смотреться просторнее

Данный материал будет полезен для всех, кто живёт в малогабаритном жилье. Как сделать так, чтобы комнаты не смотрелись ещё меньше, чем они есть? Это возможно. Просто нужно исключить эти пять старомодных интерьерных тенденций.

Интерьерные привычки, убрав которые, вы заставите жильё смотреться просторнее

1. Покраска стен в тёмный цвет



Интерьерные привычки, убрав которые, вы заставите жильё смотреться просторнее
Тёмные стены крадут пространство. 

Тёмные цвета притягивают взгляд внутрь, заставляя маленькое пространство казаться тесным. Обманите глаз, чтобы ваши комнаты выглядели больше и шире, покрасив все стены в нейтральные, светлые или землистые тона, чтобы они плавно сливались и выглядели как можно более просторными.

2. Громоздкая мебель



Интерьерные привычки, убрав которые, вы заставите жильё смотреться просторнее
Совсем нечем дышать... 

Громоздкая мебель может сделать пространство меньше, из-за чего вашим гостям захочется уйти поскорее, а вам самим будет некомфортно жить в такой среде. Дизайнеры интерьеров уверены, что самая распространённая ошибка заключается в том, что хозяева втискивают слишком много предметов мебели в маленькую комнату. Небольшие помещения должны выполнять несколько функций, таких как сон, отдых, работа и приём пищи, но добавление предметов мебели для каждой задачи может быстро перегрузить комнату и заставить ее казаться намного меньше, чем она есть на самом деле. Если вы работаете с небольшим пространством, делайте его визуально «лёгким» и простым. Оставьте достаточно места между предметами мебели, чтобы вам и вашим гостям было удобно передвигаться.

3. Захламление стен



Интерьерные привычки, убрав которые, вы заставите жильё смотреться просторнее
ОЙ! 

Мы все были в жилищах, которые выполняли функцию музеев… А иногда мы живём в таких! Настенная галерея дома может выглядеть элегантно, она определенно лучше работает в больших помещениях. Когда в доме низкие потолки, слишком много вещей на стенах могут сделать комнату визуально (да и физически тоже!) тесной. Чтобы этого избежать, плоский стеллаж от пола до потолка может зрительно увеличить комнату и создать дополнительное место для хранения всех ваших любимых репродукций и фотографий.

4. Слишком много оттенков и принтов



Интерьерные привычки, убрав которые, вы заставите жильё смотреться просторнее
Что?! 

Перебор оттенков и узоров может сделать любое пространство еще меньше. Важно использовать успокаивающие и нейтральные цвета, чтобы маленькие помещения казались больше. Конечно, мы не предлагаем вам жить в бежевом доме или срочно перейти на сканди-стиль. Но эксперты в области интерьера советуют экономно использовать цвета и узоры, если вы хотите, чтобы комната казалась более просторной.

5. Ковры, ковры, ковры…



Интерьерные привычки, убрав которые, вы заставите жильё смотреться просторнее
ОЙ! 

Ковры МОГУТ являться важным элементом дизайна, но их следует выбирать тщательно и экономно, чтобы получить правильный эффект. Яркие узорчатые ковры могут сделать небольшие комнаты еще меньше, в то время как более простые нейтральные однотонные ковры могут создать визуальное ощущение простора в комнате. И избегайте размещения в комнате нескольких ковров разных размеров.
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