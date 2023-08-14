20 умопомрачительных фактов, которые могут заставить поверить в существование инопланетной жизни

Инопланетная жизнь: факты за и против.

1. Cтраховка от похищения инопланетянами

Более 20 000 человек приобрели страховки от похищения инопланетянами.

2. Огнеборцы против НЛО

Спасатели могут оказать помощь пострадавшим инопланетянам.

3. Смотрят на Землю и видят динозавров

65 миллионов световых лет плюс гигантский сверхмощный телескоп.

4. Инопланетяне уже вступали в контакт с людьми

Эдгар Митчелл.

5. Математическая вероятность существования внеземной разумной жизни

2% - это не так уж и мало.

6. Кирсан Илюмжинов похищен инопланетянами

Кирсан Илюмжинов.

7. Посадочная площадка для НЛО

Город Сент-Пол, Канада.

8. "Аполлон-11"

Изначально астронавты предполагали, что это была ступень ракеты SIV-B.

9. 17 129 ближайших звезд

Планете должно быть по крайней мере три миллиарда лет.

10. Первая научная попытка связаться с инопланетными

Астроном Фрэнк Дрейк.

11. Египетские фрески

Изображения вертолетов, подводных лодок и реактивных самолетов.

12. Инопланетный радиоперехват

Гигантская антенна Allen Telescope Array.

13. Подземные убежища на Марсе

Горячие пятна на спутнике Сатурна Энцеладе.

14. Светлые круги в небе

Египтяне замечали странные светлые круги на небе.

15. Наполеон Бонапарт утверждал что его похищали инопланетяне

Чужеродные предметы в костях Наполеона.

16. Лающие пришельцы

Лающие пришельцы, которые покрыли тело Антонио гелем.

17. Сексуальные эксперименты инопланетян

Попытка объяснить с научной точки зрения, что заставляет людей верить в похищения.

18. Люди могли напугать пришельцев

Рисунок на борту Pioneer 10.

19. Авиабаза, зенитки, НЛО

Американские мазилы.

20. Марсианский камень в Антарктиде

Окаменелые следы нанобактерий.