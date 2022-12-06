Запахи, которые напоминают старшему поколению о советском детстве

О юных годах, прожитых в СССР, напоминают различные запахи/Фото:Pinterest

1. Кварцевание носа или горла в поликлинике

При процедуре кварцевания детишки чувствовали приятный, хотя и непривычный для них запах/Фото:storyfox.ru

2. Парикмахерские в СССР

Сегодня каждый салон красоты оформлен в индивидуальном стиле, а парикмахеры работают в чем им удобно. Но в советских парикмахерских многое было похоже на поликлиники, даже одежда персонала/aktualtv.az

3. Советский автобус ЛИАЗ

Один из самых неприятных запахов советской жизни сваязан с автобусом ЛИАЗ/Фото:tr.taylrrenee.com

4. Манная каша в детских садах

Не всем детям нравился вкус детсадовской манной каши. Некоторые малыши даже запах этого блюда не переносили/Фото:peaceforyou.ru