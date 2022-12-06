Запахи, которые напоминают старшему поколению о советском детстве

О юных годах, прожитых в СССР, напоминают различные запахи/Фото:Pinterest
В разговорах пожилых людей, молодость которых пришлась на советскую эпоху, можно услышать ностальгические воспоминания о явлениях, событиях, укладе жизни того времени. Не забылись в их памяти даже запахи, с которыми связано их детство и юность. Их они не перепутают ни с чем. Так какие же они – запахи советской эпохи? И с чем они связаны?
1. Кварцевание носа или горла в поликлинике
При процедуре кварцевания детишки чувствовали приятный, хотя и непривычный для них запах/Фото:storyfox.ru
Запах от этой процедуры ощущался приятный, но в нем чувствовалась какая-то сухость. Что-то похожее на озон. Аппарат для кварцевания представлял собой крупногабаритное устройство, которое наводило своими размерами пугающий ужас на слишком впечатлительных деток, не проходивших ранее данную медицинскую процедуру. Однако она была совсем нестрашной и безболезненной. Более того, при проведении процедуры дети ощущали довольно приятный, хотя и непривычный для них, запах. Тот запах, который они запомнят на всю жизнь.
2. Парикмахерские в СССР
Сегодня каждый салон красоты оформлен в индивидуальном стиле, а парикмахеры работают в чем им удобно. Но в советских парикмахерских многое было похоже на поликлиники, даже одежда персонала/aktualtv.az
Те, кому довелось быть клиентом советских парикмахерских, помнят тот запах, который ощущался в этих заведениях. Сладковато-резкий, он представлял собой смесь одеколона, шампуня и спирта. Видимо, во всех парикмахерских огромного государства использовали один и тот же одеколон. Одно можно утверждать без сомнений: при посещении современных салонов красоты и парикмахерских ощущаются совсем иные ароматы.
Люди, детство которых пришлось на советские годы, довольно интересно рассказывают о впечатлениях, полученных ими от посещения парикмахерских той эпохи. Так, они вспоминают, что визит в эти заведения был довольно волнующим событием для них. Может, поэтому они помнят и предбанники, в которых размещались дермантиновые стулья, и надписи при входе в разные зоны помещения «Мужской зал» и «Женский зал», и плакаты с оригинальными и невиданными в реальной жизни прическами на стенах.
Особенно заманчивым для юных посетителей был женский зал, ведь в нем можно было увидеть женщин с бигудями (прямо как у мамы) или с какими-то загадочными для детского сознания конструкциями на голове. На парикмахерах были белые халаты (прям как у докторов в поликлинике).
3. Советский автобус ЛИАЗ
Один из самых неприятных запахов советской жизни сваязан с автобусом ЛИАЗ/Фото:tr.taylrrenee.com
Атмосферу, царящую в этом пассажирском автобусе, трудно забыть. При нахождении внутри ЛИАЗА ощущался удушливый и терпкий запах. Он был одновременно кислым и каким-то жарковатым. Это был крайне неприятный для вдыхания «аромат» выхлопных газов и нагретой пластмассы. Вдобавок к этому едкому запаху пассажирам приходилось терпеть и другие неудобства, такие как давка внутри автобуса, теснота и тряска во время езды по намеченному маршруту. Вот в таких условиях граждане СССР добирались ежедневно на работу.
Правда, ЛИАЗ не был единственным видом общественного транспорта. Советские люди имели возможность ездить на работу и по другим делам на троллейбусах и даже комфортных Икарусах. И именно эти пассажирские автомобили предпочитали те, кто не спешил доехать до места назначения.
4. Манная каша в детских садах
Не всем детям нравился вкус детсадовской манной каши. Некоторые малыши даже запах этого блюда не переносили/Фото:peaceforyou.ru
Те, кому довелось быть воспитанниками советских детских садов, помнят запах манной каши. То, что вкус этого блюда был, как говорится, на любителя, можно сказать однозначно. Кому-то нравилось есть эту кашу, а кто-то даже запах ее не переносил. Эти дети, даже будучи взрослыми, вспоминали, насколько терпеть не могли запах и вкус манной каши, подаваемой в детском саду.
Несмотря на то, что многие запахи советского детства нельзя назвать притягательными или чарующими, все же они возвращают тех, кто их знает не понаслышке, к поре детства и юности, только прошедшей не в России, а в СССР.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии