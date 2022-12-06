6 советских разведчиков и офицеров, которые сбежали из СССР

Советских граждан, принявших решение остаться жить на Западе, обычно называли невозвращенцами и перебежчиками. Среди них было множество учёных и представителей творческой интеллигенции. Но самыми болезненными для Советского Союза были побеги представителей силовых структур, разведчиков и дипломатов. У каждого из них были свои причины для побега, а жизнь за рубежом иногда складывалась совсем не так, как о том мечталось.
Георгий Агабеков (Геворк Арутюнов)
Георгий Агабеков. / Фото: www.yandex.net
Он стал первым высокопоставленным сотрудником советской разведки, кто решился на побег из «социалистического рая» в 1930-е годы. Георгий Агабеков служил в ГПУ в Афганистане и Иране, работал в центральном аппарате разведки, был нелегалом в Константинополе, откуда и бежал в 1930 году во Францию. О причинах побега Агабекова по сей день существуют две версии. Сам он говорил о том, что его не устраивает политика Кремля и методы работы спецслужб, но ходили упорные слухи о том, что разведчик бежал из-за романа с иностранной гражданкой, преподававшей в Константинополе английский язык.
После своего побега Геворк Арутюнов написал книгу об ОГПУ, после выхода в свет которой на Ближнем Востоке арестовали очень много советских агентов, а отношения между Ираном и Советским Союзом резко обострились. Расплата настигла бывшего разведчика в 1937 году. Спецгруппа НКВД нашла и ликвидировала Георгия Агабекова во Франции.
Анатолий Голицын
Анатолий Голицын и его жена Светлана, 1961 год. / Фото: www.unz.com
Он служил в КГБ в отделе стратегического планирования, а после своего назначения советским атташе в Хельсинки под вымышленным именем, принял решение перейти на сторону ЦРУ. После своего побега в декабре 1961 года передал множество важных сведений, в том числе и о советских агентах.
Голицына на Западе называли как самым ценным перебежчиком, так и ненадёжным теоретиком заговора. Несмотря на то, что после его побега были разоблачены Ким Филби, Дональд Маклэйн и другие, главная цель достигнута так и не была, и советский агент в ЦРУ раскрыт не был. Голицын обвинял премьер-министра Великобритании в сотрудничестве с КГБ, но многочисленные проверки не нашли тому подтверждения. В целом Голицын нанёс непоправимый вред советской разведке, но при этом его информация посеяла панику в спецслужбах нескольких стран. До сих пор находятся люди, считающие Анатолия Голицына двойным агентом, работавшим на ЦРУ и КГБ.
Александр Зуев
Александр Зуев. / Фото: www.imgur.com
Капитан Военно-воздушных сил СССР, служивший в 176 истребительном авиационном полку, в мае 1989 года угостил своих коллег тортом, якобы по случаю рождения сына. В торт была подмешана большая доза снотворного. После того, как военнослужащие заснули, ранил бодрствовавшего механика и угнал истребитель МиГ-29. Сев на аэродроме в Трабзоне, Зуев объявил себя американцем, добившись тем самым прибытия представителей посольства США в Турции.
Александр Зуев с иностранными друзьями после побега. / Фото: www.yandex.lv
В результате длительных разбирательств турецкий суд Зуева оправдал, самолёт был возвращён в Советский Союз, а сам угонщик получил политическое убежище в Соединённых Штатах. Позже в своей книге он напишет о причинах, побудивших его к побегу: проблемы на службе и в личной жизни, разочарование в советском строе и разгон оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. Вместо того, чтобы просто уйти с военной службы, он решил бежать за рубеж, совершив угон новейшего на тот момент истребителя.
В США лётчик был консультантом ВВС, написал книгу о своём побеге и погиб в 2001 году в авиакатастрофе, по иронии судьбы разбившись недалеко от Сиэтла на учебно-тренировочном самолёте Як-52.
Евдокия и Владимир Петровы
Евдокия и Владимир Петровы. / Фото: www.ruposters.ru
Советские разведчики находились в Австралии в течение трёх лет. Владимир Петров (настоящее имя Афанасий Шорохов) прошёл путь от простого шифровальщика на флоте до резидента советской разведки. В Австралии, как и до этого в Швеции, находился вместе со своей женой Евдокией Петровой. В посольстве СССР в Австралии занимал должность третьего секретаря, его жена была шифровальщиком дипмиссии.
Евдокия и Владимир Петровы. / Фото: www.armavirforever.ru
Владимира Петрова побудила к бегству начавшаяся после расстрела Берии чистка в рядах заграничных разведчиков. Афанасий Шорохов боялся быть отозванным и репрессированным, а потому попросил политического убежища в Австралии 3 апреля 1954 года, которое получил через 10 дней. Чуть позже политическое убежище было предоставлено и его жене. После этого Евдокию Петрову попытались силой увезти в СССР. Во время дозаправки самолёта, в котором находилась разведчица, в аэропорту Дарвина австралийская полиция освободила Евдокию Петрову, и она смогла воссоединиться с мужем.
Евдокию Петрову пытались вернуть в Советский Союз силой. Аэропорт Сидней (19 апреля 1954 г.). / Фото: www.ivpress.ru
Впоследствии Петров передал австралийцам множество важной информации и документов, прихваченных разведчиком во время бегства. Владимир и Евдокия Петровы прожили всю жизнь в Австралии, получив гражданство этой страны, и выпустили книгу «Империя страха». Известно, что существовал план по похищению Петрова и тайному вывозу его в СССР, но осуществлён он не был. Оба супруга скончались в Австралии, Владимир Петров в 1991 году, его жена – в 2002.
Николай Xoxлoв
Николай Xoxлoв. / Фото: www.wikimedia.org
Он служил в истребительном батальоне НКВД во время Великой Отечественной войны и входил в подпольно-диверсионную группу. Она должна была вести свою подрывную деятельность в столице, в случае, если бы в Москву вошли немцы. Николай Xoxлoв после войны в течение четырёх лет находился в разведывательной командировке в Румынии, после возвращения из которой учился в МГУ на факультете журналистики.
Книга Николая Xoxлoва. / Фото: www.moymir.ru
В 1954 году он возглавил группу, которая должна была ликвидировать в ФРГ одного из лидеров русской эмиграции Георгия Околовича. Xoxлoв не только не выполнил поручение, но предупредил Околовича, после чего был задержан американской разведкой и дал согласие на сотрудничество в обмен на гарантии безопасности его семье, оставшейся в СССР. Американцы тогда своё обещание не выполнили и супруга разведчика Янина провела пять лет в ссылке.
Николай Xoxлoв. / Фото: www.ochevidets.ru
Спустя три года после побега на Xoxлoва было совершено покушение, но он выжил после отравления радиоактивным изотопом. В США он получил степень психолога, сам преподавал психологию в университете. Со своей семьёй он смог увидеться лишь в 1992 году, получив помилование благодаря указу Бориса Ельцина. Он скончался в результате остановки сердца в 2007 году.
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