Как эпатажная княгиня Клара Уорд вгоняла в краску самых раскованных парижан и немецкого канцлера

В одной из газет начала XX века эта женщина описывалась как исчадие ада: «Дьявол присутствовал при рождении Клары Уорд, и она старалась жить так, чтобы ее благодетель ею гордился». Вся жизнь удивительной дамы, скандализировавшей своим поведением высший свет Европы, стала поводом для многолетней газетной шумихи. Она весьма успешно расшатывала устои общества, а средства массовой информации двух континентов старательно ей в этом помогали, тиражируя все подробности бурной биографии.
Юная Клара Уорд не была дворянкой по крови, она родилась по другую сторону океана в семье богатейшего судовладельца и лесозаготовителя, которого при жизни называли «Королем озер». Отец, похоже, одарил свое чадо непослушным характером и стремлением к свободе. Уже в достаточно зрелом возрасте из-за постоянных интрижек первый богач Мичигана развелся со своей женой, которая родила ему семерых детей, и женился повторно. От этого-то брака и появилась Клара. Богатая наследница воспитывалась в Лондоне, и уже в 15 лет впервые стала героиней скандальной хроники. Газеты, освещая позднее ее бурную жизнь, рассказывали многочисленные истории о побеге из пансиона к бедному студенту, о том, как молодая американка шокировала монахинь в другой школе и убежала из нее, спрятавшись на крыше экипажа своей матери. Даже если не верить всему, становится ясно, что еще до замужества Клара начала чудить и приобрела репутацию, которую «никакая мать не пожелает своей дочери».
Клара Уорд перед замужеством, 1989 год
Тем не менее, когда ее вывели в свет, приданое в пятьдесят тысяч годового дохода и яркая внешность сделали Клару сенсацией брачного сезона конца 1880-х. Как писала одна из газет, юная американка была «Столь же прекрасна, как ее состояние». Такой бутон, конечно, не мог остаться без приличной партии, и она очень скоро нашлась. Сын бельгийского министра иностранных дел князь Жозеф де Караман-Шиме срочно нуждался в крупной сумме денег, и брак с богатой наследницей стал спасением для именитой, но обедневшей семьи. То, что жених был на 15 лет старше невесты и далеко не красавец, в то время вовсе не считалось недостатком. В 1890-м году Клара совершила то, что редко удавалось заокеанским красавицам – она вошла в высший свет европейской знати. Титул ее мужа приравнял будущую эпатажную звезду к принцессам крови, и она была принята бельгийским королевским двором. Семейная идиллия продлилась 6 лет, за это время Клара родила двух детей.
Княгиня де Караман-Шире
Однако затем начались проблемы. Давая позднее интервью газетам, Клара будет объяснять произошедшее тем, что «король Леопольд Второй, пораженный ее красотой, засыпал ее комплиментами, не обращая должного внимания на других своих гостей». Тем не менее, она призналась в том, что кокетничала с монархом. Вызвав ревность королевы, Клара лишилась придворного общества. Комментируя это в прессе, опальная княгиня сетовала на строгие нравы местного общества и давала советы своим соотечественницам: «Мало кто из женщин, получивших воспитание в Америке, сможет чувствовать себя комфортно в высшем свете Европы, особенно в континентальной ее части».
Эпатажная красавица начала XX века княгиня де Караман-Шире
После разрыва с королевским двором, Клара с мужем жила в Париже. Бурная атмосфера и более свободные нравы этого города пришлись ей по душе, и княгиня с головой окунулась в развлечения, которые не всегда можно было назвать светскими. Тут Клару поджидала встреча с настоящей любовью. Правда, смакуя подробности этого скандала, газеты Европы и Америки не переставали удивляться ее выбору. Избранником великосветской красавицы стал цыган-скрипач венгерского происхождения Риго Янчи. Описывают его газеты тех времен очень непрезентабельно: «этот мужлан похож на обезьяну», «низкорослый, его лицо имеет следы, оставленные оспой». Кроме того, полунищий музыкант был женат. Познакомились они в дешевом кафешантане, который на некоторое время вошел в моду у эксцентричных богачей Парижа. Описывая эту встречу, все источники рассказывают о том, как один только взгляд на скрипача, играющего между столиками для богатой публики, перевернул жизнь блистательной княгини с ног на голову.
Открытка с фотографией нашумевшей пары – бывшая княгиня де Караман-Шире и Риго Янчи
Через десять дней после первой встречи Клара де Караман-Шиме глухой ночью сбежала со своим скрипачом, вызывав небывалый скандал по обе стороны океана. Спустя два месяца ее муж подал на развод, который стал для публики настоящим развлечением. Перед зданием суда собралась такая толпа брюссельцев, что при входе началась давка. Конечно, публика сочувствовала покинутому мужу и брошенным детям. Клара не явилась на заседание, и ее муж получил полную опеку над ними. Впрочем, отсутствие возможности даже увидеться с детьми, кажется, не очень огорчало эту европейскую Анну Каренину. В суде было вслух зачитано заявление княгини: «Мне все надоело. Я хочу быть свободной. Я хочу вырваться из прогнившей атмосферы современного общества. Оно не хочет видеть меня, а я не хочу видеть его, так что мы квиты».
Вся ее дальнейшая жизнь была подчинена этому принципу. Любовники бежали сначала в Венгрию, на родину Риго. Там они, скорее всего, и поженились. После этого пара имела наглость вернуться в Париж. Разумеется, высший свет для опальной принцессы был закрыт навсегда. Дальнейшая жизнь Клары стала иллюстрацией того, как можно катиться по наклонной вниз. Судя по всему, большей части своего состояния она лишилась по настоянию родственников, так как в дальнейшем красавица начала карьеру артистки варьете. Она выступала в Мулен-Руж и Фолен-Берже с номерами, которые назывались «пластика поз». Своим облегающим трико телесного цвета Клара возмутила даже раскованных парижан. Во время выступлений Риго аккомпанировал жене на скрипке, «прыгая вокруг словно обезьянка шарманщика». Кроме того, она много снималась для открыток. На фотографиях этого периода перед нами предстает дородная уже женщина в странных костюмах, которые должны были шокировать приличную публику.
Клара Уорд стала моделью для смелых открыток
В свободное от работы время Клара эпатировала парижан, разъезжая по улицам на велосипеде в спортивных шароварах и куря в общественных местах. Газеты часто упоминают ее, рассказывая о падении нравов и расшатывании моральных устоев. Известно, что кайзер Вильгельм Второй даже запретил ввоз в Германию открыток с фотографиями бывшей княгини, посчитав их слишком фривольными.
Невероятно смелые фотографии Клары Уорд шокировали публику
Эта история даже не стала трогательным рассказом о большой любви на всю жизнь, так как в 1904 году скандальная пара развелась. После Клара жила, предположительно, в Италии и еще дважды выходила замуж. О последнем муже ее семья узнала только после телеграммы, в которой сообщалось о кончине непутевой княгини. Она умерла в возрасте 43 лет от воспаления легких.
Есть еще одна память об этой странной нашумевшей истории. В Будапеште в те годы был придуман новый рецепт шоколадного пирожного, которое назвали в честь скрипача, похитившего принцессу, Риго Янчи. Его и сейчас готовят во всех венгерских кондитерских.
«Idylle Princiere», литография Тулуз-Лотрека, на которой художник изобразил Клару Уорд и Риго Янчи
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