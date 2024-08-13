Как и для чего древние индейцы создали сеть подземных туннелей под столицей своей империи

Древний город, секреты которого находятся и на земле, и под землёй. /Фото: ekskursiivmeksike.ru

Подземные туннели нашли не сразу. /Фото: mru.ink

Пирамида Солнца. Фото: lastwordonnothing.com

Пирамида Пернатого Змея, также известна как Храмом Кецакоатля /Фото: art-facts.com

Карта расположения туннелей под одним из храмов, созданная по результатам 3D-сканирования. /Фото: mru.ink

Артефакты, найденные в туннелях под городом. /Фото: gorets-media.ru