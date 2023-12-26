Через что пришлось пройти звезде сериала «Постучись в мою дверь» ради карьеры в кино: Керем Бюрсин

Сегодня его называют одним из самых популярных и востребованных турецких актёров. С ним заключают рекламные контракты самые разные компании, в том числе автопроизводители, а режиссёры засыпают его предложениями о съёмках. После выхода на экраны сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин обзавёлся многомиллионной армией поклонниц. Но он мог никогда не стать актёром, если бы не его целеустремлённость, ведь на пути к профессии ему пришлось не раз проявить настойчивость и упорство, он убирал туалеты, служил швейцаром и сотни раз стучал в закрытую дверь.
Вопреки воле отца
Керем Бюрсин.
Она появился на свет в июне 1987 года в Стамбуле, но уже через десять месяцев отправился в первое своё путешествие. А потом вся семья Керема Бюрсина переезжала с места на место из-за работы отца, Ибрагима Памиры. Они побывали в семи странах, включая Индонезию, Шотландию и США. Из-за частой смены места жительства у будущего актёра в детстве не было друзей, зато их полностью заменила его старшая сестра Мелис, ставшая главным товарищем Керема в играх и хранительницей его секретов.
Ему было уже 12 лет, когда семья поселилась в Техасе, США, где Керем учился в обычной средней школе. Уже тогда он увлёкся творчеством и даже основал с друзьями музыкальную группу, игравшую рок и пользовавшуюся успехом. Когда ему впервые предложили принять участие в школьной постановке, Керем Бюрсин поначалу хотел отказаться, не желая тратить слишком много времени и сил на заучивание текста и репетиции. Однако в процессе заинтересовался настолько, что твёрдо решил стать артистом. Тем более что на школьном конкурсе он заслужил звание лучшего актёра.
Керем Бюрсин.
После окончания школы юноша поступил на актерские курсы колледжа в Бостоне, однако отец считал это несерьёзным и настоял на поступлении сына на факультет маркетинга университета в Лос-Анджелесе. Некоторые источники утверждают, будто глава семьи пригрозил оставить сына без помощи, если он не откажется от желания связать свою жизнь с театром и кино. Но при этом сестра Керема Мелис в одном из своих интервью рассказала о том, что он уже заканчивая школу, принципиально не просил денег у родителей даже на карманные расходы.
Когда Керем пошёл получать высшее образование, то параллельно постоянно работал. Он сменил множество профессий, был и официантом, и таксистом, и даже уборщиком туалетов. В Турции уборщиков туалетов считают едва ли не низшей кастой, но актёр не стеснялся своей работы, он обеспечивал себя сам и может этим гордиться. Правда, родителям он иногда не говорил, кем работает, чтобы их не волновать понапрасну.
Керем Бюрсин.
Керем Бюрсин гордится своей семьёй, которая его всегда поддерживает. По его словам, отец поначалу был против его актёрской карьеры, так как волновался за него, ведь в Лос-Анджелесе тысячи людей хотят сниматься в кино, и лишь единицам улыбается удача. Но Керем стал турецким актёром, и теперь отец за него спокоен.
От маленьких ролей к мировой славе
Керем Бюрсин.
Поначалу он собирался сниматься в Голливуде. Он брал уроки мастерства у известных актёров, а иногда приходил на съёмочную площадку, чтобы посмотреть, как работают профессионалы. Однажды его заметил режиссёр Роджер Корман, который и пригласил 19-летнего Керема на пробы в боевик «Четверг». Во время кастинга актёр сыграл из рук вон плохо и даже забыл текст, но его всё равно утвердили. Несмотря на то, что роль была, в общем-то эпизодической, начинающий актёр был уверен: сейчас перед ним распахнуться все двери.
Керем Бюрсин.
Керем Бюрсин неустанно ходил на кастинги, но раз за разом получал отказы. Он даже вёл статистику и перестал считать после того, как количество неудачных проб перевалило за сотню. Ему всё же удалось сыграть несколько ролей, но все они были, по сути, не слишком заметными. Он пытался снова и снова, снимался в рекламе, но всё время, как ему казалось, оставался на месте. Маленькие роли, съёмки в рекламе – это всё, чего он смог добиться. А однажды он полетел в Турцию на свадьбу к двоюродному брату, где и состоялось его случайное знакомство с Гайе Семкен, известным и очень успешным турецким агентом. Она была очарована молодым актёром и стала рекомендовать его своим знакомым.
Керем Бюрсин.
В результате Алтан Дёнмез пригласил Керема Бюрсина на главную роль в своём проекте «В ожидании солнца». Правда, ему было сразу же поставлено условие: подтянуть турецкий язык. Актёр стал заниматься с репетитором и в очень короткий срок смог достичь успеха. Дальше его карьера развивалась по восходящей, он снялся ещё в нескольких сериалах, а всемирную славу приобрёл после выхода на экраны проекта «Постучись в мою дверь». Впрочем, Керем Бюрсин не собирается останавливаться на достигнутом. Он поставил себе цель стать турецким актёром Голливуда и уверен, что обязательно добьётся исполнения своей мечты
Незвёздная жизнь
Керем Бюрсин.
Керема Бюрсина называют сегодня главным секс-символом, он же никогда не смотрит сериалы со своим участием и старается не читать дифирамбы в свой адрес. Он думает лишь о том, как можно играть лучше, как добиться большей достоверности во время съёмок. А ещё он основал собственную продюсерскую компанию Braveborn и надеется сам заняться производством фильмов.
Керем Бюрсин.
У актёра теперь не слишком много свободного времени, но его он стремится проводить с пользой. Керем Бюрсин любит тишину и одиночество, ему не нравятся шумные вечеринки и светские тусовки. Он много читает, а ещё ведёт своеобразный дневник, куда записывает собственные мысли и ощущения в разных ситуациях. Ему обязательно нужно проводить в день хотя бы полчаса наедине с самим собой в тишине, чтобы сохранять работоспособность и хорошее настроение.
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