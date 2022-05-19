Как вернуть полотенцу мягкость и пушистость

Добавьте всего два компонента во время стирки полотенец, и они вновь станут мягкими и пушистыми, как раньше. Это очень простой трюк для хозяек, которым обязательно следует воспользоваться!







В барабан машинки добавьте 50 мл столового уксуса и 2 ст. л. кальцинированной соды. Затем выложите все полотенца, расправляя каждое, и добавьте обычный стиральный порошок.







Если полотенца чистые, то порошок добавлять не нужно. Включите обычную стирку. Также нет смысла добавлять кондиционер для белья — уксус и сода сделают своё дело, и полотенца после стирки станут намного мягче!







Подробнее о том, как смягчить махровые полотенца, смотрите в видео ниже:



