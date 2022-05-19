С нами не соскучишься!

8 128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lucik Lucivih
    Раз человек хочет учится почему бы и нет.Никогда не поздно
  • Вальтер Юпитер
    А где же НОВИЧОК??? Его так рекламировали, а теперь забыли.... Обижаете однако Новичка. А может он уже и не новичок? ...Как работают и ка...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Интересно кем спасшие дети эти , а теперь их внуки родственники стали и какую политику поддерживают...Другой Шиндлер: з...

Как вернуть полотенцу мягкость и пушистость

Добавьте всего два компонента во время стирки полотенец, и они вновь станут мягкими и пушистыми, как раньше. Это очень простой трюк для хозяек, которым обязательно следует воспользоваться!

Как вернуть полотенцу мягкость и пушистость

В барабан машинки добавьте 50 мл столового уксуса и 2 ст. л. кальцинированной соды. Затем выложите все полотенца, расправляя каждое, и добавьте обычный стиральный порошок.

Как вернуть полотенцу мягкость и пушистость

Если полотенца чистые, то порошок добавлять не нужно. Включите обычную стирку. Также нет смысла добавлять кондиционер для белья — уксус и сода сделают своё дело, и полотенца после стирки станут намного мягче!

Как вернуть полотенцу мягкость и пушистость

Подробнее о том, как смягчить махровые полотенца, смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Полотенцесоветы
Обсудить

Картина дня

наверх