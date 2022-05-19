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Покорение Эвереста: удивительные ретро-снимки первого полета над самой высокой вершиной в 1933 году


Первый полет над Эверестом был совершен в 1933 году.

Первый полет над Эверестом был совершен в 1933 году.


Считается, что первыми на самую высокую вершину в мире поднялись Тенцинг Норгей и Эдмунд Хиллари в 1953 году. Однако за два десятилетия до этого уже происходило покорение Эвереста – на самолете. В этом обзоре представлены захватывающие ретро-снимки первого полета над Джомолунгмой в 1933 году.




Лорд Клайдсдейл. 16 февраля 1933 года.

Лорд Клайдсдейл. 16 февраля 1933 года.


В апреле 1933 года командир эскадрильи RAF Дуглас Дуглас-Гамильтон (Douglas Douglas-Hamilton), также известный, как Лорд Клайдсдейл, предпринял амбициозную попытку пролететь над самой высокой горной вершиной в мире. Целью полёта было проверить не только механические характеристики тогдашних самолетов на заоблачных высотах, но и выносливость пилотов в условиях холодного разряженного воздуха.


Пилот принимает пакет с надписью «Everest mail». 3 апреля 1933 года.

Пилот принимает пакет с надписью «Everest mail». 3 апреля 1933 года.

 


Первый полет над Эверестом.

Первый полет над Эверестом.


Всего в экспедицию отправилось два модифицированных биплана Westland PV-3 и Westland PV-6. В первом находился лорд Клайдсдейл с помощником, а во втором – фотограф С. Р. Боннетт (S.R. Bonnett) с пилотом.


Полет над Эверестом в 1933 году.

Полет над Эверестом в 1933 году.


Члены экипажа летели без герметичных кабин, они полагались лишь на баллоны с кислородом, которые помогали дышать. На одном из отрезков пути фотограф вдруг прекратил съемку, т. к. его "скрутила" внезапная боль. Оказывается, была перебита кислородная трубка. Боннетт перевязал ее платком и, приложив невероятные усилия, продолжил съемку.

Достигнув Эвереста, бипланы поднялись над ним на 30 метров и покружили еще 15 минут.


Джомолунгма - самая высокая вершина в мире.

Джомолунгма - самая высокая вершина в мире.


Покорение самой высокой горной вершины в мире не сулило никакой материальной выгоды лорду Клайдсдейлу, но его имя навсегда вошло в историю. Сам полет сыграл немалое значение для аэронавигации того времени.


Возле вершины Эвереста.

Возле вершины Эвереста.



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Покорение Эвереста: удивительные ретро-снимки первого полета над самой высокой вершиной в 1933 году

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Покорение Эвереста: удивительные ретро-снимки первого полета над самой высокой вершиной в 1933 годуПодписаться на мой Instagram
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