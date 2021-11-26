С нами не соскучишься!

8 009 подписчиков

Удаляем жир с кухонных шкафов в два счета

Удаляем жир с кухонных шкафов в два счета

 

Как бы аккуратно вы ни готовили, использовали крышки и применяли вытяжку, проблема жира, который оседает на кухонных шкафах, никуда не уходит. Все равно на них попадают брызги жира, который раз за разом наслаивается и превращается в желтоватую, тягучую, плохо очищаемую субстанцию. Бороться с ней невероятно сложно. Но мы нашли такой состав, который избавит от налета в два счета.Удаляем жир с кухонных шкафов в два счета

Рецепт моющего средства еще использовали наши бабушки и мы у них кое чему поучимся, отодвинув подальше современную химию.
Приготовление состава:

  • Пищевая сода;
  • Растительное масло;
  • По весу один к одному;
  • Хорошенько смешать.

Даже не верится, что такие простейшие ингредиенты могут дать фору новейшим чистящим средствам, но это так!

 

Удаляем жир с кухонных шкафов в два счета

Промокод OZONMG1D43 дает скидку в 300 баллов для первого заказа (1 балл=1 руб)

  1. Скачайте мобильное приложение Ozon и войдите в аккаунт.
  2. 300 баллов на первый заказ начисляются сразу после ввода кодового слова OZONMG1D43 в мобильном приложении.
  3. Баллами можно оплатить до 25% стоимости покупки.
  4. Внимание! Срок действия баллов 5 дней, после активации.

Вы можете воспользоваться промокодом на Озон не только на первый заказ:

  1. Кодовое слово OZONMG1D43 дает скидку - оно помогает экономить и при повторных покупках.
  2. Промокод OZONMG1D43 открывает доступ к скрытым акциям — применяйте его каждый раз.
  3. В закрытых распродажах участвуют покупатели, совершившие заказов на сумму свыше 2500 рублей.
  4. Доставка всех товаров в ОЗОН БЕСПЛАТНО!!!

Использование состава:

  1. Нанести состав на жирные места;
  2. Ничего тереть не нужно;
  3. Ненадолго оставить средство работать;
  4. Протереть чистой, влажной губкой.

В случае, если с первого раза состав не сработал, необходимо повторить процедуру.

Вот так просто можно избавиться от ужасных жирных пятен. К тому же и тратиться на дорогостоящие чистящие средства не придется.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх