Удаляем жир с кухонных шкафов в два счета

Как бы аккуратно вы ни готовили, использовали крышки и применяли вытяжку, проблема жира, который оседает на кухонных шкафах, никуда не уходит. Все равно на них попадают брызги жира, который раз за разом наслаивается и превращается в желтоватую, тягучую, плохо очищаемую субстанцию. Бороться с ней невероятно сложно. Но мы нашли такой состав, который избавит от налета в два счета.

Рецепт моющего средства еще использовали наши бабушки и мы у них кое чему поучимся, отодвинув подальше современную химию.

Приготовление состава:

Пищевая сода;

Растительное масло;

По весу один к одному;

Хорошенько смешать.

Даже не верится, что такие простейшие ингредиенты могут дать фору новейшим чистящим средствам, но это так!

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Использование состава:

Нанести состав на жирные места; Ничего тереть не нужно; Ненадолго оставить средство работать; Протереть чистой, влажной губкой.

В случае, если с первого раза состав не сработал, необходимо повторить процедуру.

Вот так просто можно избавиться от ужасных жирных пятен. К тому же и тратиться на дорогостоящие чистящие средства не придется.