Удаляем жир с кухонных шкафов в два счета

Как бы аккуратно вы ни готовили, использовали крышки и применяли вытяжку, проблема жира, который оседает на кухонных шкафах, никуда не уходит. Все равно на них попадают брызги жира, который раз за разом наслаивается и превращается в желтоватую, тягучую, плохо очищаемую субстанцию. Бороться с ней невероятно сложно. Но мы нашли такой состав, который избавит от налета в два счета.
Рецепт моющего средства еще использовали наши бабушки и мы у них кое чему поучимся, отодвинув подальше современную химию.
Приготовление состава:
- Пищевая сода;
- Растительное масло;
- По весу один к одному;
- Хорошенько смешать.
Даже не верится, что такие простейшие ингредиенты могут дать фору новейшим чистящим средствам, но это так!
Промокод OZONMG1D43 дает скидку в 300 баллов для первого заказа (1 балл=1 руб)
- Скачайте мобильное приложение Ozon и войдите в аккаунт.
- 300 баллов на первый заказ начисляются сразу после ввода кодового слова OZONMG1D43 в мобильном приложении.
- Баллами можно оплатить до 25% стоимости покупки.
- Внимание! Срок действия баллов 5 дней, после активации.
Вы можете воспользоваться промокодом на Озон не только на первый заказ:
- Кодовое слово OZONMG1D43 дает скидку - оно помогает экономить и при повторных покупках.
- Промокод OZONMG1D43 открывает доступ к скрытым акциям — применяйте его каждый раз.
- В закрытых распродажах участвуют покупатели, совершившие заказов на сумму свыше 2500 рублей.
- Доставка всех товаров в ОЗОН БЕСПЛАТНО!!!
Использование состава:
- Нанести состав на жирные места;
- Ничего тереть не нужно;
- Ненадолго оставить средство работать;
- Протереть чистой, влажной губкой.
В случае, если с первого раза состав не сработал, необходимо повторить процедуру.
Вот так просто можно избавиться от ужасных жирных пятен. К тому же и тратиться на дорогостоящие чистящие средства не придется.