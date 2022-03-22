Удивительная Мод Адамс : лучшая актриса начала XX века, предпочитавшая мужские роли

Американская актриса Мод Адамс и ее любимая роль петуха Шантеклера.
Зимой 1910/1911 года люди по два дня стояли в очереди, чтобы купить билеты на «Шантеклер» (Chantecler), бродвейскую пьесу о петухе. Она стала самым обсуждаемым событием театрального сезона. Грандиозный успех этой философской пьесы о приключениях животных в амбаре принесла Мод Адамс в главной роли. Актриса была столь известна, что один критик назвал ее «самым популярным человеком в Соединенных Штатах».
Американская актриса Мод Адамс в образе Питера Пэна, 1905 год. | Фото: en.wikipedia.org.
Юная Мод Адамс (Maude Adams) стала актрисой по примеру своей матери и в 16 лет уже выступала на Бродвее. Она сыграла во многих постановках, но стала знаменитой прежде всего своим образом Питера Пэна. Как и Питер, она была смешная, озорная, обаятельная, наивная и подвижная. Мод добавила постановке свои собственные уникальные штрихи.
Мод Адамс играет Наполеона II в спектакле «Орлёнок», 1901 год. | Фото: klimbim2014.wordpress.com.
«Питер Пэн» был не единственным спектаклем, в котором Мод Адамс исполнила мужскую роль. В 1900 году она сыграла главного героя в пьесе Эдмона Ростана «Орлёнок». Орленком был Наполеон II, сын Наполеона Бонапарта. Ростан написал эту роль специально для особенной женщины. Это была француженка Сара Бернар, одна из лучших актрис своего времени.
В 1904 году Эдмон Ростан, знаменитый своим «Сирано де Бержераком», издал новую драму «Шантеклер» («Певец зари»). Центральный образ - напыщенный Петух, полный гордости за себя. В начале пьесы он уверен, что именно его песня вызывает рассвет и начало нового дня. Но история развивается и следует философское и эмоциональное осознание того, что солнце поднимется без его, Петуха, участия. Это была сугубо мужская роль. Ростан сам описал Петуха как «Сирано в перьях».
Мод Адамс в роли Петуха. | Фото: atlasobscura.com.
Крохотный Петух среди высоких деревьев в спектакле «Шантеклер». | Фото: pinterest.com.
Американская постановка «Шантеклер» не могла не стать блокбастером. Для участия в постановке пригласили самых популярных актрис страны. Денег не жалели, Мод Адамс и ее звездные коллеги были одеты в сложные костюмы, которые превратили девушек в птиц. Сцена была уставлена гигантскими деревьями и стогами сена. Адамс, известная многими ролями, позже сказала, что из всех ее пьес, эта – самая памятная и ценная.
Американская актриса Мод Адамс в костюме Петуха. Фото: bookmice.net.
Мод Адамс и Мэй Блэйни в «Шантеклере». Фото: loc.gov.
В начале шоу Мод появлялась на сцене в вечернем платье, чтобы произнести пролог. Когда она исчезала за кулисы, открывался занавес, представляя огромный амбар со стогами сена. Мод Адамс снова появлялась уже в пернатом костюме.
Нашумевшая постановка стала популярной. Мод Адамс, в конечном счете, была Петухом 320 раз в 89 городах. Это был большой успех для хрупкой, женственной актрисы, которая сыграла агрессивного, высокомерного, властного, с мощным, мужественным голосом Петуха. Но театральные критики, которые видели шоу, возненавидели Мод Адамс, потому что она была женщиной.
Мод Адамс в роли Розалинды. | Фото: loc.gov.
Сама Мод говорила, что она больше всего любила образ Петуха, а уже затем – Питера Пэна. Такой выбор мужской роли, возможно, был связан с ее соперничеством с Сарой Бернар.
Как и петух Шантеклер, Мод Адамс посвятил всю свою жизнь к творчеству. Она так и не вышла замуж, прожив остаток жизни в одиночестве.
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