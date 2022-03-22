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Души кукол: жуткие фотографии брошенных игрушек


Фотография старой брошенной куклы.

Фотография старой брошенной куклы.


На первый взгляд, эти жуткие куклы напоминают страшилок из фильмов ужасов. Однако фотограф, снимающий их, попытался разглядеть в игрушках черты человечности, тоски и даже боли от постигшей их судьбы. Дети выросли, а куклы стали никому не нужны.



 


Души кукол: жуткие фотографии брошенных игрушек.

Души кукол: жуткие фотографии брошенных игрушек.


Эти черно-белые фотографии были сделаны на блошиных рынках, распродажах, которые устраивали люди, вынося старые вещи с чердаков и гаражей. Они иллюстрируют мир забытых кукол с помятыми лицами, глазами, выцветшими от времени. Таким образом автор попытался отобразить идею покинутых друзей, ставших ненужными в силу различных обстоятельств.


Забытая кукла.


 


Старая кукла.

Старая кукла.

 


Брошенная старая кукла.

Брошенная старая кукла.

 


Кукла с искаженным лицом.

Кукла с искаженным лицом.

 


Снимок куклы с жутким выражением лица.

Снимок куклы с жутким выражением лица.

 


Брошенная кукла.

Брошенная кукла.



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