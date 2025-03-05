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С нами не соскучишься!

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10 самых популярных английских фразеологизмов

Всем, кто говорит на русском, понятно, что значит «сесть в лужу», «заблудиться в трёх соснах» или «витать в облаках». Но даже тому, кто владеет английским языком на сносном уровне сложно объяснить, что значит «сердце во рту» или «пнуть ведро».

NaVoTe.ru объясняет значение десяти самых популярных английских фразеологизмов, знание которых существенно облегчит понимание и обогатит речь.



















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