8 таинственных подземных городов

Страсть к пещерам осталась у человека с давних времен. На протяжении всей истории развития цивилизации мы зарывались под землю в поисках безопасного местечка: примитивные землянки прошлого, средневековые подземные города, современные бункеры — и таинственные, закопанные на двести метров вглубь мегаполисы, где сегодня гуляют лишь призраки.









Деринкую

Наур

Соляная шахта Величка

Лалибэла

Орвието

Петра

Берлингтон

Подземный Пекин