Как сын эмигрантов из России стал знаменитым американским психологом

Знаменитый американский ученый-психолог Абрахам Маслоу | Фото: abcfact.ru
1 апреля исполняется 110 лет со дня рождения всемирно известного американского психолога Абрахама Маслоу. О том, что он был автором «пирамиды потребностей», знают все, но немногие слышали о том, что он мог бы прославиться как российский, а не американский ученый, если б его родители не эмигрировали в США в начале ХХ в., и тогда его бы звали Абрамом Масловым. Его персона для многих до сих пор остается загадкой, как и тот факт, что никакой пирамиды на самом деле он не рисовал…
Абрахам Маслоу и пирамида, которую он на самом деле не создавал | Фото: psychologos.ru и family-and-i.com
Факт 1. Происхождение
Незадолго до рождения Абрахама его родители, спасаясь от еврейских погромов, уехали из южной губернии Российской империи в США. Фамилия его отца – Маслов, но он решил произносить ее на американский манер – Маслоу. Абрахам появился на свет в 1908 г. в еврейском районе Нью-Йорка, но если бы это случилось на несколько лет раньше, он стал бы нашим соотечественником и его звали бы Абрамом Самуиловичем Масловым.
Знаменитый американский ученый-психолог Абрахам Маслоу | Фото: duhovniypoisk.com
Факт 2. Несчастливое детство
В детские годы Абрахам был предоставлен сам себе и рос очень несчастливым и одиноким ребенком. Характеризуя своего отца, он говорил, что тот больше всего любил «выпивку, драки и общество женщин». А мать была крайне религиозной женщиной, жестоко наказывая сына за непослушание и уделяя больше внимания шести младшим детям. Будущий психолог признавался: «Вся моя жизненная философия и мои исследования имеют один общий исток – они питаются ненавистью и отвращением к тому, что воплощала собой она (мать) …Принимая во внимание условия, в которых прошло мое детство, приходится только удивляться по поводу того, что у меня не развилось какое-либо психическое заболевание. Я был еврейским ребенком в нееврейской среде. Что-то вроде первого чернокожего в учебном заведении для белых детей. Я рос без друзей, один и практически все свободное время проводил в читальных залах посреди книг». С отцом он позже нашел общий язык, а мать так и не смог простить и даже не пришел на ее похороны.
Известные изречения Маслоу | Фото: jewishnews.com.ua
Известные изречения Маслоу | Фото: jewishnews.com.ua
Факт 3. Брак с двоюродной сестрой
Абрахам никогда не пользовался успехом у женского пола и сильно переживал из-за своей невзрачной внешности: ему казалось, что с таким худощавым телосложением и таким большим носом он выглядит комично и нелепо. Он настолько болезненно относился к собственной внешности, что даже избегал поездок в метро в час пик, чтобы никому не попадаться на глаза. Он пробовал заниматься спортом, но не достиг заметных результатов, и тогда с головой ушел в научную деятельность. Ситуация усугублялась тем, что со школьных лет Маслоу был влюблен в свою двоюродную сестру Берту Гудман, но не решался ей признаться в этом, опасаясь отказа и осуждения. Но его любовь оказалась взаимной, и это круто изменило его жизнь. Он женился на Берте, а вскоре получил степень доктора психологии в Висконсинском университете. Ученый признавался: «По большому счету, жизнь началась для меня лишь только тогда, когда я переехал в Висконсин и начал семейную жизнь».
Известные изречения Маслоу | Фото: jewishnews.com.ua
Известные изречения Маслоу | Фото: jewishnews.com.ua
Факт 4. Пирамида, которой не было
Во всем мире американского психолога знают в первую очередь как автора «пирамиды потребностей», в которой он представляет иерархическую систему мотивов поведения человека. Эта пирамида неоднократно становилась причиной ожесточенных споров психологов, маркетологов и менеджеров – мол, в реальных условиях пирамида не работает, и каждая из этих потребностей не может быть удовлетворена в полной мере, чтобы можно было переходить к следующей. На самом деле все эти споры безосновательны – все дело в том, что никакой пирамиды Маслоу не рисовал. Он действительно занимался изучением иерархии потребностей человека, но пирамида впервые появилась в 1970-х гг. в работах его последователей и популяризаторов как сильно упрощенное и схематичное изображение результатов исследований знаменитого психолога. С помощью этой схемы действительно проще объяснить теорию мотивации Маслоу, однако она не сводится к пирамиде.
Известные изречения Маслоу | Фото: jewishnews.com.ua
Факт 5. Пирамида, которая «не работает»
Именно из-за схематичного изображения теории мотивации Маслоу в виде пирамиды и возникают казусы в трактовках. Чаще всего звучат возражения по поводу того, что неудовлетворенность физиологических потребностей мешает возникновению потребностей высшего уровня – мол, поэт может писать стихи, оставаясь голодным, альпинист стремится к вершине, пренебрегая собственной безопасностью и т. д. Однако ученый имеет в виду потребности, доведенные до крайней степени: «На практике это означает, что человек, живущий в крайней нужде, человек, обделенный всеми радостями жизни, будет движим, прежде всего, потребностями физиологического уровня. Если человеку нечего есть и если ему при этом не хватает любви и уважения, то все-таки в первую очередь он будет стремиться утолить свой физический голод, а не эмоциональный… Человека, чувствующего смертельный голод, не заинтересует ничего, кроме еды».
Та самая *пирамида Маслоу* | Фото: jewishnews.com.ua
Кроме того, эта иерархия не столь строга и последовательна, как это представлено в пирамиде. Маслоу пишет: «Когда мы говорим об иерархии …, может сложиться впечатление, что речь идет о некой жестко фиксированной структуре потребностей. Но в действительности иерархия потребностей вовсе не так стабильна, как это может показаться на первый взгляд. ...Говоря об иерархии потребностей, мы утверждаем лишь, что человек, у которого не удовлетворены две потребности, предпочтет сначала удовлетворить более базовую, а, следовательно, и более насущную потребность. Но это ни в коем случае не означает, что поведение этого человека будет определяться именно этой потребностью. Считаю нужным еще раз подчеркнуть, что потребности и желания человека – не единственные детерминанты его поведения». В своих поздних работах психолог существенно модифицировал свою теорию мотивации личности, фактически отказавшись от многоступенчатой иерархии потребностей.
Основатель гуманистической психологии Абрахам Маслоу | Фото: duhovniypoisk.com
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