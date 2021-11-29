8 бытовых привычек, которые выдают советское прошлое с потрохами

Советские привычки.
Казалось бы, Советский Союз распался уже почти три десятка лет назад, но привычки, воспитанные в советских людях, живут по сей день. Те, кому не понаслышке знакомо слово «дефицит», знают, что излишняя расточительность вредит, а вот бережливость и запасливость еще никому не помешали. Равно как и пакет с пакетиками в кладовке, и полки с консервацией - на балконе.
1. Банка с пуговицами
Банки со старыми пуговицами напоминают настоящие сокровищницы.
Это сокровище точно найдется практически в каждом доме. Привычка отрезать пуговицы с одежды, которую решено отправить на тряпки или в утиль, - неискоренима. Поведение многих не меняется даже с учетом того, что сейчас в магазинах можно найти пуговицы любых цветов и размеров. Зачем тратить время на поиски, если какой-то экземпляр из чудо-банки точно подойдет? Резонно, правда?
2. Вареньем угощайся, а баночку верни
Баночки с домашним вареньем.
В советские годы полки магазинов не отличались изобилием продуктов, поэтому практически у всех людей сформировалась привычка делать заготовки на зиму. Это сейчас в супермаркете овощи и фрукты круглый год, а раньше жили по принципу: что летом заготовил, то и ешь зимой.
Стеклянные банки для консервации
Привычка делать запасы консервации на зиму сохранилась у многих хозяек и сегодня. Кто-то стоит у плиты в целях экономии, кто-то просто отдает предпочтение домашним рецептам, а у кого-то урожай с дачи девать некуда. Так что и тогда, и сейчас в кладовке обязательно стояли пустые стеклянные банки, которые после наполнялись вареньями и соленьями. Так что если услышите от мамы просьбу вернуть баночку из-под огурчиков, не удивляйтесь, у каждой хозяйки тара на строгом учете.
3. Хламу место на балконе
На балконе что только не хранится.
В европейских странах балконы используются чаще всего как место для отдыха, их украшают вазонами с цветами, ставят там крохотный столик. У советских людей все было по-другому. Поскольку вещи были дефицитными и служили годами, выбрасывать их было не заведено. Хранили даже то, что поломалось, ведь чаще всего техника и бытовые вещи подлежали ремонту.
Поскольку площадь квартир была небольшой (классика - крохотные «хрущевки»), то все ненужные вещи до лучших времен хранились на балконе. Здесь же было отыскать велосипед, санки или даже лыжи, а на отдельном стеллаже - десятки банок с консервацией и ящик лука и картошки.
4. Лук в капроновых чулках
Хранение лука в капроновых чулках.
Для лучшей сохранности лук хранили в… капроновых чулках. Главное, чтобы колготки были без микрофибры. Достаточно их постирать, разложить луковицы и подвесить на балконе. Так продукт не отсыреет и не испортится.
5. «Стрелка» на колготках - не повод их выбрасывать
Порванные колготки пригодятся зимой.
Советские женщины находили массу способов использовать колготки, даже если они порвались. Если с юбкой их уже не наденешь, то под брюки - в самый раз. Достаточно аккуратно заштопать «стрелку» и можно носить еще всю зиму.
6. Пакет с пакетиками
Пакет с пакетиками найдется у каждой хозяйки.
Пожалуй, ни в одной другой стране мира не найдешь такого трепетного отношения к полиэтиленовым пакетам, как у нас. Первый кульки в СССР были настоящей роскошью, их берегли, стирали, сушили и, конечно же, использовали многократно, пока они не приходили в негодность.
Советские авоськи возвращаются в моду.
Некоторые современные хозяйки до сих пор хранят пакеты с пакетиками, которые можно захватить с собой по дороге в магазин, чтобы не приобретать лишние. На самом деле, такая привычка очень полезна, ведь позволяет минимизировать использование пластика. Кстати, столь популярные в СССР авоськи снова становятся трендом, эко-защитники рекомендуют полностью заменить ими пакеты, и постепенно плетеные хозяйственные сумки возвращаются в обиход.
7. Сода - лучшее чистящее средство
Сода - натуральное и безопасное чистящее средство.
Еще одна эко-дружественная полезная привычка родом из СССР - использовать соду вместо современных чистящих средств. Наши мамы и бабушки точно знали тысячу и один способ применить соду в быту, и по сей день их советы остаются актуальны.
Сода отлично отмывает различные поверхности и отчищает жир и другие загрязнения. Единственное предостережение - не мыть с содой тефлоновые сковороды, им нужен специальный уход. Огромное преимущество соды перед «химией» в том, что она не содержит поверхностно-активных веществ, которые загрязняют окружающую среду и пагубно влияют на состояние рек, куда сбрасываются сточные воды.
8. В поезд с запасом еды
В поезд обязательно нужно взять с собой еду.
Что главное в путешествии? Запас еды, конечно же. Несмотря на то, что в поездах есть вагоны-рестораны, советские люди всегда отправлялись в дорогу с внушительным продзапасом. Домашнее ведь всегда вкуснее. Пирожки, курица, яйца, овощи и соль в спичечном коробке - вот и стандартное меню.
Казалось бы, годы идут, сервис улучшается, и такая привычка должна уйти в прошлое. Но не тут-то было. Стоит зайти в плацкартный вагон, и тут все та же неизменная атмосфера. Интересно, наши люди перестанут когда-то везти с собой сумку еды помимо чемодана с вещами?
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии