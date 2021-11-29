8 бытовых привычек, которые выдают советское прошлое с потрохами

Советские привычки.

1. Банка с пуговицами

Банки со старыми пуговицами напоминают настоящие сокровищницы.

2. Вареньем угощайся, а баночку верни

Баночки с домашним вареньем.

Стеклянные банки для консервации

3. Хламу место на балконе

На балконе что только не хранится.

4. Лук в капроновых чулках

Хранение лука в капроновых чулках.

5. «Стрелка» на колготках - не повод их выбрасывать

Порванные колготки пригодятся зимой.

6. Пакет с пакетиками

Пакет с пакетиками найдется у каждой хозяйки.

Советские авоськи возвращаются в моду.

7. Сода - лучшее чистящее средство

Сода - натуральное и безопасное чистящее средство.

8. В поезд с запасом еды

В поезд обязательно нужно взять с собой еду.