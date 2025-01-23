Все о злобных духах Ырка: как они появляются и защититься

В славянской мифологии существует злой дух ночи, известный как Ырка, иногда его называют Ыр или Ыро. Этот мифический персонаж опасен для путешественников, которые сталкиваются с ним в тёмной степи.

Местные жители рассказывают, что у Ырки мрачное лицо, а его глаза, похожие на кошачьи, светятся в ночи. Новости СМИ2

Одно из описаний, взятое из художественной литературы, гласит: «Существо стояло на двух ногах, но сильно горбилось… Ярко выраженные скулы, круглый рот с шестью острыми клыками, нос, как у мертвеца, пролежавшего под землей уже не один год, два светящихся желтым светом глаза без зрачков и тело, не отличающееся от человеческого».

Кто такой Ырка Ырка — это загадочный персонаж, предположительно восходящий к славянским мифам. Информация о нем ограничена, он, вероятно, был введен в обиход благодаря Ю.П. Миролюбову, которого считают открывателем «Велесовой книги». В его трудах упоминается этот странный Ырка.

Ырка представляет собой душу самоубийцы, бродящую по земле ночами. Он имеет большие глаза, подобные кошачьим, и злой характер. Ырка преследует одиноких и опоздавших прохожих, пугая их или убивая, высасывая их души.

Следует обратить внимание на то, что души самоубийц являются «заложными покойниками», о которых уже была написана статья. Они причиняют вред людям, появляясь на месте своей кончины, пугают прохожих и стараются испортить жизнь живущим. Этот образ Ырки вступает в противоречие с исследованиями Зеленина, что позволяет предположить, что Ырка может быть вымышленным персонажем Миролюбова, как и его товарищ Укрут. Укрут приводит к Ырке непослушных детей, чьи души Ырка поглощает. Это несколько напоминает финского Деда Мороза, который забирает непослушных детей на Рождество и пожирает их.

Происхождение существа

Существо Ырка считается нечистым духом, но его корни уходят в мир мертвых. По мнению предков, это не демон, а человек, ушедший из жизни в давние времена. Такие сущности могли появляться из тех, кто покончил с собой. В более широком смысле, Ырка — это душа, которая не нашла покоя и бродит по земле, пока не придет время её естественной смерти. Также в мифах утверждается, что Ырка появляется через год после смерти.

В поисках жертвы духу помогает его спутник Укрут – согласно легендам, именно он проводил несчастных путников к Ырке. Этого помощника также именуют Скрутек или Укруток. В славянской мифологии его изображают в виде человека с мешком. Дети часто испытывали страх перед Укрутом, так как он мог прийти и увести капризного малыша к Ырке. Кроме того, Ырка может работать в тандеме с Мрякой. Это существо славянской мифологии может настолько испугать человека, что он будет парализован от страха.

Где обитает Ырка

Основное место обитания Ырки — это поле. Это единственное место, где он живет, и других вариантов нет. Именно поэтому в народной культуре Ырка воспринимается исключительно как степное создание. Он не может заходить в лес, так как не может ужиться с лешим, который может его уничтожить. Также он избегает близости к человеческим домам из-за страха перед огнем.

Считается, что Ырка обладает гипнотическими способностями. С помощью одного лишь взгляда он может сбить человека с толку и вызвать у него галлюцинации. К тому же он умеет быстро перемещаться, используя полеты и прыжки. Не стоит забывать, что Ырка — это мертвое существо, и для поддержания своей жизни ему необходимо восстанавливать силы. Существует несколько теорий о том, как он это делает. По одной из них, он питается жизненной энергией человека, по другой — ему нужна кровь. Наиболее опасными периодами считаются ночь на Ивана Купалы и весь август. Именно в это время Ырка выходит в поле и начинает нападать на людей.

Облик существа

В большинстве случаев, если человек встречал Ырку, его ждала мучительная кончина. Тем не менее, были и те, кто выжил и смог описать облик этого существа. Его глаза светятся в темноте. Оно напоминает человека, но его тело изуродовано язвами и трупными пятнами. Этот злой дух активен только ночью и появляется перед человеком, который по неосторожности обернулся и взглянул ему в глаза. Ырка движется очень быстро и бесшумно, долго наблюдая за своей жертвой.

Чем занимается Ырка на охоте

Ырка начинает охоту в темное время суток. Он обитает на открытых пространствах, где ищет одинокого путешественника.

Главная цель — заставить человека повернуться к нему лицом и заглянуть в его глаза. Бродя по полю, Ырка с помощью своих способностей вводит жертву в заблуждение, удлиняя ее путь.

В результате путешественник начинает испытывать страх, ощущая, что за ним кто-то преследует, и испытывает непреодолимое желание обернуться, что и нужно зловещему существу. Если человек не спешит реагировать, Ырка начинает издавать звуки. Чаще всего они напоминают голоса родных или знакомых. Если и на этом этапе человек не оборачивается, Ырка начинает нападение. Он стремительно приближается и пытается заглянуть в глаза жертве. Монстр воздействует на человека гипнозом, отвлекая его внимание. Если это удается, жертва оказывается в безвыходном положении. Пока существо не заберет у человека всю жизненную энергию или кровь, оно не успокоится.

Как уберечь себя от злой сущности

Существует ли Ырка или нет — решать вам, но лучше заранее знать, как себя защитить, особенно если вы хотите остаться на ночь на улице. Первое и главное правило — развести огонь. Пламя не даст подойти к вам чудовищу из-за его страха перед ним.

Не позволяйте себе поддаваться страху или чувству преследования, двигайтесь вперед и старайтесь не оборачиваться. Не поворачивайтесь даже если услышите человеческие голоса. Лучше, если неподалеку будет лес. Лес сможет стать хорошим укрытием, так как Ырка не пойдёт туда из-за Лешего. Однако и в этом случае нужно будет позаботиться о защите от Лешего. Конечно, можно на протяжении ночи поддерживать огонь, зажигать факел или хотя бы спички. В качестве обороны можно использовать специальные заклинания. Этот метод считается наиболее надежным.

С помощью фраз: “Чур меня, чур, Пращур” вы сможете призвать Сварога и отпугнуть злое существо. Тем не менее, будьте осторожны: эти слова могут, наоборот, разозлить Ырку. Если это произойдет, скажите: “Деде, Прадеде, Пращуре, слышишь?”. Со временем издалека вы услышите ответ, что значит, что Сварог пришёл, чтобы вас защитить.

Вероятно, злая сущность отступит, но необходимо понимать, что ваш предок может и не явиться, и если вам всё-таки удастся встретиться с Ыркой взглядом, то спастись не удастся. Другой способ избавиться от преследования — начать читать молитву. Это поможет вам защититься, даже если Ырка попытался воздействовать на вас гипнозом. Можно предложить существу самому почитать молитву. Его реакция будет сопровождаться воем и плачем, и вскоре после этого он уберётся от вас.

Если произошла атака

Когда одинокий путник подвергался преследованию злого духа, согласно легендам, Ырка всегда приближался сзади. Поэтому потенциальная жертва не должна была оглядываться и тем более смотреть на чудовище в глаза. Внешний вид существа описывается неопределенно – у него тёмное лицо и огромные глаза, напоминающие кошачьи, которые светятся. Однако вглядевшись в них, дух может заворожить. Если жертва сохраняет спокойствие и не оборачивается, Ырка начинает активно действовать, может шептать разные соблазны, вскочить на спину или принять облик кого-либо из близких и дорогих путнику людей, чтобы отвлечь внимание.

В крайнем случае он может схватить несчастного за руки, кружить вокруг, вводить в заблуждение и отвлекать, делая путь длиннее. Существует мнение, что Ырка проявляет особую активность в ночь на Ивана Купалу.

Эффективное средство Наиболее надежным и признанным способом отпугивания жутких существ считается молитва «Отче наш». В то же время, язычники верили в силу фразы: «Чур меня, чур, Пращур!», которую следует произносить трижды. Если злобное существо не утихает, ситуация для человека становится критической. В таком случае может помочь обращение за поддержкой и защитой к Деду.

Достаточно сказать: «Деде, Прадеде, Пращуре, слышишь?», и если будет услышан ответ, произнесенный размеренно: «Слышу», можно не опасаться Ырки.

Дух отступит, ничего не добившись. Возможно, под Дедом имелся в виду Сварог, вождь богов у восточных славян.

Как прогнать Ырку

По мнению Миролюбова, Ырка не так уж и страшен, как его изображают. Не следует оборачиваться ночью во время прогулки, смотреть Ырке в глаза, разговаривать с ним, призывать Чурова, читать молитвы или пугать огнем. Эта фигура, похоже, не так уж сильна; может, лишь нервы потреплет.

Миролюбов также предлагает припугнуть этого вредного духа: «Отстань от меня, Дуду пожалуюсь!» или спросить, знает ли Ырка молитву «Отче Наш», и тогда он сразу же заплачет и убежит.

Таким образом, персонаж выглядит странным и комичным и, скорее всего, был вымышлен самим Миролюбовым наряду с Велесовой книгой.

Языческий миф с православным уклоном

В повествовании о сущности Ырка присутствует множество противоречий. Некоторые сравнивают этот дух с вампирами, однако он не проявляет страха перед чесноком или священной водой. Кроме того, у данного чуда отчётливо прослеживаются черты, характерные для духов и призраков. Упоминание православной молитвы также не соответствует языческой сути мифа.

Кстати, в одной из версий легенды атакованному Ыркой человеку предлагается вести переговоры с духом, предупредив его, что в случае настойчивости он пожалуется Деду. Если существо не утихнет, следует спросить его о знании «Отче наш». Этот вопрос способен огорчить духа, который, рыдая, немедленно оставит человека в покое.

Вероятно, строгий запрет поворачиваться к Тьме можно трактовать как страх перед одиночеством в мраке. Если Тьма символизирует Смерть, то преследование Ыркой следует воспринимать как предвестие конца, угрозу смерти.

Итог

В итоге отмечу, что при ночном путешествии целесообразно иметь при себе горючие материалы, и не стоит поддаваться страху в мифы, даже если они кажутся страшными.