Изготовления финской свечи из бревна

Финская, или скандинавская свеча – это распространенная среди охотников и рыбаков конструкция походного костра, состоящая из одного вертикально установленного толстого бревна. Она может применяться для освещения, обогрева и приготовления пищи.



Варианты изготовления финской свечи

Создание свечи топором

Изготовление свечи бензопилой

Подготовка бревна сверлом





Особенности горения свечей

Бревно для скандинавской свечи можно подготовить тремя способами:топором;бензопилой;сверлом по дереву.Вариант изготовления влияет не только на удобство и скорость подготовки бревна, но и на параметры горения.Лучше всего делать свечу из высушенного бревна высотой 40-60 см и диаметром 25-35 см. Высота влияет на теплоотдачу, а толщина на продолжительность горения.Нужно выбирать бревно без сучков с ровными волокнами. Оно раскалывается топором на 6-8 чурбаков. Клин их серединки скалывается таким образом, чтобы при обратной сборке полена приобрело форму трубки.После подготовки колотые дрова собираются обратно в полено. Внизу оно увязывается стальной проволокой, которая будет его удерживать, не позволяя развалиться. Если ее не применять, то свеча будет гореть меньше.Для розжига свечи нужно нарезать на щепу сколотые серединки бревна, после чего поместить их в трубу полена. Одна щепка поджигается спичкой и опускается к растопке. Как только начнется интенсивное горение, нужно подсыпать сверху еще немного мелкого топлива. Так нужно повторять до тех пор, пока не начнет гореть уже само бревно.Бревно с помощью пилы распускается вдоль на 6 сегментов. Они пилятся на 2/3 высоты полена.Розжиг осуществляется практически аналогичным способом. В центр бревна помещается немного щепы. Поскольку бензопила не создает трубку в сердечнике полена, то топлива поместится немного.Для обеспечения легкого розжига можно немного полить древесину бензином прямо из бака пилы.Для работы потребуется перьевое сверло по дереву диаметром 20-30 мм, длина которого равна или превышает 2/3 высоты бревна. Сначала делается продольное отверстие в центре полена, идущее по его сердцевине.После этого сверлится боковое отверстие таким образом, чтобы оно сошлось с продольным.Если установить сверло в аккумуляторный шуруповерт, то подготовить свечу можно даже на природе. Также можно воспользоваться ручным винтовым сверлом, что вообще исключит необходимость наличия электроинструмента.Розжиг такой финской свечи тоже не вызовет затруднений, но только при использовании хорошо горящей растопки. В ее качестве можно использовать кусочек ваты, смоченный в парафине, или обрывок резины, к примеру, от камеры велосипеда или автомобиля. Горящая растопка помещается через боковое отверстие в центральное. Разжечь бревно только щепой будет сложнее, но тоже возможно.Свечи, сделанные топором и бензопилой, разгораются быстро, горят ярко с большим выделением жара, но прогорают за 3-5 часов.Единственное их отличие заключается в том, что после сгорания свечки изготовленной пилой не остается кострища в виде выжженное земли.Что касается свечи с отверстиями от сверла, то она горит в 2 раза дольше и отлично подходит для приготовления пищи, поскольку маленький огонь не покрывает котелок копотью. Также она не выжигает землю, но разгорается медленно.При использовании свечи для готовки в котелке нужно учитывать, что посуда должна ставиться на подставку, чтобы дать возможность выходить дыму и огню.В ее качестве могут использоваться уложенные на торец полена 3 камушка или забитые на одинаковую высоту гвоздики.