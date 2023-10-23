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Как быстро удалить пень на участке без корчевания

Пень на дачном участке – старая проблема. Избавиться от остатков дерева может быть не просто даже в XXI веке. Чаще всего обойтись без помощи какой-нибудь техники просто так не получится.

Как быстро удалить пень на участке без корчевания

Во всяком случае, если пытаться удалить пень исключительно физическими методами. Впрочем, помимо физических способов существуют еще и химические. С их помощью удалить старый пень можно в кратчайшие сроки. Некоторые и вовсе позволят управиться за день работы.

Как быстро удалить пень на участке без корчевания
Лучше всего, конечно, привлечь сельхозтехнику. 

Итак, существует несколько способов корчевания пня. Их можно условно поделить на физические и химические. Физические способы подразумевают ту или иную форму корчевания, чаще всего с использованием трактора. К слову, не стоит пытаться корчевать пень автомобилем, даже микроавтобусом. Есть не нулевой риск оставить рядом с пнем что-нибудь из автомобильных деталей… Наиболее популярным химическим способом корчевания является использование селитры: сверлим в пне отверстия, засыпаем химический реагент, закупориваем дырки и ждем год. За это время селитра заставит пень сгнить, после чего «разобрать» его можно будет ломом и топором даже в одиночку.

Как быстро удалить пень на участке без корчевания
Можно пойти длинным путем и сгноить пень солью или селитрой. 

Каждый из описанных выше способов по-своему хорош, однако имеет и собственные недостатки. Поэтому в деле борьбы со старым пнем можно зайти с другой стороны – сжечь остатки растения. Вот только сделать это обычным костром получится едва ли. Поэтому опять-таки придется прибегнуть к использованию химреактивов. Для начала в сельскохозяйственном или специализированном магазине предстоит отыскать калиевую селитру. Помимо нее понадобится шуруповерт с длинным толстым сверлом и самый обычный сахар.

Как быстро удалить пень на участке без корчевания
А можно сжечь пень селитрой.

Технология сжигания пня в целом бесхитростна: высверливаем в пне несколько отверстий. К каждому отверстию просверливаем вертикальный или горизонтальный поддув. В последствии «топливо» засыпается только в одно из соединяющихся отверстий. Далее нужно смешать некоторое количество калиевой селитры и сахара в пропорции 7 к 3 соответственно. Заправив селитру с сахаром в половину отверстий к твердому топливу, нужно сделать какой-нибудь фитиль. Проще всего полить должку бензином. Зажигать селитру с сахаром лучше с безопасного расстояния, так как она очень (ОЧЕНЬ) активно горит, образуя характерный столб огня температурой до 1 400 градусов!

Как быстро удалить пень на участке без корчевания
При правильном приготовлении горит крайне активно, соблюдайте осторожность! 

Собственно, вот и весь способ. Сахар и селитра достаточно быстро выжгут деревянный пень. Если остаток растения большой, то процедуру придется повторить несколько раз. Важно подчеркнуть, что любой способ сжигания пня не подходит для тех ситуаций, когда пень находится рядом с забором, другими деревьями, постройками и любыми другими легко воспламеняющимися предметами. Иными словами, при использовании подобных способов не стоит забывать о правилах пожарной безопасности и элементарного благоразумия.
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Пеньучасток

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