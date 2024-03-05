Как создавалась комедия «За двумя зайцами»

Во время съемок комедии «За двумя зайцами» ни режиссеру, ни актерам даже в голову не приходило, какой ошеломляющей популярностью будет пользоваться фильм у зрителей. Актеры, исполнившие главные роли, полюбились многомиллионной публике. Но эта слава сыграла роковую роль в судьбе актрисы Маргариты Криницыной, блестяще воплотившей образ Прони Прокоповны.













В процессе работы над картиной всем было не до смеха – каждый день режиссер Виктор Иванов начинал с того, что устраивал разгон всей съемочной группе, поэтому к работе все относились очень серьезно, а обстановка была накалена до предела. Режиссер был чересчур требовательным и эмоциональным, из-за чего у него нередко возникали конфликты с актерами. В порыве гнева он мог даже запустить в кого-нибудь хлопушкой. Маргарита Криницина нередко рыдала во время съемок, так как молодой актрисе от режиссера доставалось больше всех.







На роль Прони Прокоповны была приглашена другая актриса – Майя Булгакова, но в день кинопроб она не явилась в назначенное время. Чтобы не останавливать процесс, режиссер попросил подыграть в сцене с родителями Прони актрису, которую встретил в коридоре Киностудии им. А. Довженко. Маргарита Криницына так блестяще справилась с поставленной задачей, что в результате была утверждена на главную роль. Есть и другая версия: актрису режиссеру просто-напросто навязали, так как ее муж был главным сценаристом Киностудии, и поэтому Иванов не щадил ее во время съемок.







На самом деле Маргарита Криницына была привлекательной 30-летней женщиной, но в гриме она выглядела ужасающе. Чтобы максимально обезобразить актрису, ей выбеливали брови, в нос засовывали пробки, волосы крутили на мелкие гвозди и заклеивали зуб, чтобы он выглядел как выбитый. Каждый день на грим уходило по три часа. Подруги актрисы говорили: «Молодой красивой женщине стать уродкой – это большой творческий подвиг». Дочь Криницыной, посмотрев фильм, сказала: «Какая же ты страшная, мамочка!».







В 1960-х гг. комедию посмотрели 20 млн зрителей, но настоящая слава пришла к режиссеру и актерам значительно позже. Маргарита Криницына говорила, что проснулась знаменитой не на следующий день после премьеры, а спустя 40 лет. Очевидно, в конце ХХ в. сюжет комедии стал еще более злободневным и актуальным.







После этого фильма Маргарита Криницына снялась в эпизодических ролях в фильмах «Рожденная революцией», «Свадьба в Малиновке», «Зеленый фургон», «Цыган», «Одинокая женщина желает познакомиться». Но для зрителей она так навсегда и осталась Проней Прокоповной. Режиссеры тоже не видели ее в других образах и не приглашали на главные роли. То же самое происходило и в театре – в ней видели только комедийную актрису. Так Маргарита Криницына стала заложницей своей самой успешной и удачной работы. В ее фильмографии было около 70 киноработ, но она стала актрисой одной роли.







Кадр из фильма *За двумя зайцами*, 1961







Она проходила пробы на роли в фильмах «Белая птица с черной отметиной» и «Девчата», но утвердили других актрис. Из-за неудач в кинокарьере Криницына даже хотела покончить с собой. Однажды она попыталась отравиться ацетоном, но ее спас раньше вернувшийся домой муж, в другой раз хотела вскрыть себе вены, но ее остановила дочь.







В последнее время о Маргарите Кринициной и вовсе вспоминали крайне редко. Последний всплеск интереса к фильму и актерам случился в конце 1990-х гг., когда Голохвастову и Проне Прокоповне установила памятник в Киеве, где проходили съемки фильма.







В 1996 г. Маргарита Криницина перенесла два инсульта и на время потеряла речь. А в следующем году скончался ее муж, что окончательно ее сломило. После очередного инсульта актриса оказалась прикованной к инвалидной коляске. Она ушла из жизни 10 октября 2005 г. в Киеве и была похоронена на Байковом кладбище.







Актриса возле памятника главным героям фильма *За двумя зайцами* в Киеве



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