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Как создавалась комедия «За двумя зайцами»

Во время съемок комедии «За двумя зайцами» ни режиссеру, ни актерам даже в голову не приходило, какой ошеломляющей популярностью будет пользоваться фильм у зрителей. Актеры, исполнившие главные роли, полюбились многомиллионной публике. Но эта слава сыграла роковую роль в судьбе актрисы Маргариты Криницыной, блестяще воплотившей образ Прони Прокоповны.

Как создавалась комедия «За двумя зайцами»


Как создавалась комедия «За двумя зайцами»

В процессе работы над картиной всем было не до смеха – каждый день режиссер Виктор Иванов начинал с того, что устраивал разгон всей съемочной группе, поэтому к работе все относились очень серьезно, а обстановка была накалена до предела. Режиссер был чересчур требовательным и эмоциональным, из-за чего у него нередко возникали конфликты с актерами. В порыве гнева он мог даже запустить в кого-нибудь хлопушкой. Маргарита Криницина нередко рыдала во время съемок, так как молодой актрисе от режиссера доставалось больше всех.

Как создавалась комедия «За двумя зайцами»

На роль Прони Прокоповны была приглашена другая актриса – Майя Булгакова, но в день кинопроб она не явилась в назначенное время. Чтобы не останавливать процесс, режиссер попросил подыграть в сцене с родителями Прони актрису, которую встретил в коридоре Киностудии им. А. Довженко. Маргарита Криницына так блестяще справилась с поставленной задачей, что в результате была утверждена на главную роль. Есть и другая версия: актрису режиссеру просто-напросто навязали, так как ее муж был главным сценаристом Киностудии, и поэтому Иванов не щадил ее во время съемок.

Как создавалась комедия «За двумя зайцами»

На самом деле Маргарита Криницына была привлекательной 30-летней женщиной, но в гриме она выглядела ужасающе. Чтобы максимально обезобразить актрису, ей выбеливали брови, в нос засовывали пробки, волосы крутили на мелкие гвозди и заклеивали зуб, чтобы он выглядел как выбитый. Каждый день на грим уходило по три часа. Подруги актрисы говорили: «Молодой красивой женщине стать уродкой – это большой творческий подвиг». Дочь Криницыной, посмотрев фильм, сказала: «Какая же ты страшная, мамочка!».

Как создавалась комедия «За двумя зайцами»

В 1960-х гг. комедию посмотрели 20 млн зрителей, но настоящая слава пришла к режиссеру и актерам значительно позже. Маргарита Криницына говорила, что проснулась знаменитой не на следующий день после премьеры, а спустя 40 лет. Очевидно, в конце ХХ в. сюжет комедии стал еще более злободневным и актуальным.

Как создавалась комедия «За двумя зайцами»

После этого фильма Маргарита Криницына снялась в эпизодических ролях в фильмах «Рожденная революцией», «Свадьба в Малиновке», «Зеленый фургон», «Цыган», «Одинокая женщина желает познакомиться». Но для зрителей она так навсегда и осталась Проней Прокоповной. Режиссеры тоже не видели ее в других образах и не приглашали на главные роли. То же самое происходило и в театре – в ней видели только комедийную актрису. Так Маргарита Криницына стала заложницей своей самой успешной и удачной работы. В ее фильмографии было около 70 киноработ, но она стала актрисой одной роли.

Как создавалась комедия «За двумя зайцами»

Кадр из фильма *За двумя зайцами*, 1961

Как создавалась комедия «За двумя зайцами»

Она проходила пробы на роли в фильмах «Белая птица с черной отметиной» и «Девчата», но утвердили других актрис. Из-за неудач в кинокарьере Криницына даже хотела покончить с собой. Однажды она попыталась отравиться ацетоном, но ее спас раньше вернувшийся домой муж, в другой раз хотела вскрыть себе вены, но ее остановила дочь.

Как создавалась комедия «За двумя зайцами»

В последнее время о Маргарите Кринициной и вовсе вспоминали крайне редко. Последний всплеск интереса к фильму и актерам случился в конце 1990-х гг., когда Голохвастову и Проне Прокоповне установила памятник в Киеве, где проходили съемки фильма.

Как создавалась комедия «За двумя зайцами»

В 1996 г. Маргарита Криницина перенесла два инсульта и на время потеряла речь. А в следующем году скончался ее муж, что окончательно ее сломило. После очередного инсульта актриса оказалась прикованной к инвалидной коляске. Она ушла из жизни 10 октября 2005 г. в Киеве и была похоронена на Байковом кладбище.

Как создавалась комедия «За двумя зайцами»

Актриса возле памятника главным героям фильма *За двумя зайцами* в Киеве

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