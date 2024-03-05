Школы, в которых детям нравится учиться

Мы представляем вам наиболее инновационные и классные школы, которые бросили вызов традиционной среде обучения. Из таких школ вытащить детей домой очень сложно.













Класс с батутом для гиперактивных детей.







Нет традиционной расстановки парт и стульев.







Классы в этой школе разделены тонкими перегородками с уникальным и креативным дизайном.

Найдется уютное место для всех.Диван, скамья и газон в одном.Школа дизайна призвана содействовать творчеству у детей. Круглые места для отдыха и широкая винтовая лестница в значительной степени способствуют процессу образования. Ведь созерцая хороший дизайн мы черпаем вдохновение.Чтобы сэкономить пространство, архитекторы придумали инновационную идею строительства детской площадки и стадиона прямо на крыше начальной школы в провинции Чжэцзян, Китай.А вот так выглядит утренняя гимнастика в этом школьном дворе.Теперь каждый может повторить пройденный материал или просто проверить знания, поднимаясь в класс по этим ступеням.Светлые интерьер и удобные кресла этой современной библиотеки, безусловно ошеломляют.Красочные огни, широкие лестницы, и парк вокруг этой школы, безусловно, захватывают воображение.Школьный коридор с треугольным окном. А цвет стен не скучный и радует глаз.Внутренний двор с газоном и небольшими красочными местами для отдыха.Уютный школьный двор, где ученики могут повторить уроки или наслаждаться солнцем и свежим воздухом.Чтобы не застрять позади медленных учеников на лестнице. Администрация школы придумала эту разметку. Для тех, кто спешит, для тех, кто идет медленно и для тех, кто прикован к смартфонам.Этот удивительный школьный автобус оборудован всем необходимым, чтобы с комфортом преодолеть дальнее расстояние.