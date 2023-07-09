25 малоизвестных фактов о Древнем Египте, которые могут удивить даже знающих людей

Малоизвестные факты о Древнем Египте.
Когда речь заходит о древнем Египте, первое, что приходит на ум - пирамиды, фараоны и кошки. На самом деле, история Египта куда богаче. В нашем обзоре 25 фактов о древнем Египте, о которых многие даже не слышали.
1. Мухоловы
Мухоловы.
Чтобы фараонам не досаждали мухи, они иногда держали специальных рабов, которые были намазаны медом.
2. Египетский макияж
Египетский макияж.
И мужчины и женщины носили макияж.
3. Свинец и медь
Свинец и медь.
Макияж, как правило, был зеленого (его делали из меди) или черного цвета (его делали из свинца).
4. Красиво и полезно
Красиво и полезно.
В Древнем Египте считалось, что подобный макияж был целебным.
5. Солнцезащитный крем
Солнцезащитный крем.
Однако, первоначально египтяне использовали его в качестве солнцезащитного крема.
6. Истоки нудизма
Истоки нудизма.
Дети не носили одежды до подросткового возраста.
7. Немеш
Немеш.
Фараоны никогда не позволяли смотреть на их волосы и всегда носили головной убор, который назывался "немеш".
8. Маска Тутанхамона
Маска Тутанхамона.
Этот головной убор стал известным благодаря золотой посмертной маске Тутанхамона.
9. Парики
Парики.
Богатые египтяне, как правило, носили парики.
10. Египетские хвостики
Египетские хвостики.
У бедных египтян обычно были длинные волосы, которые они стягивали в хвостики.
11. Борьба с педикулезом
Борьба с педикулезом.
Мальчикам выбривали головы, оставляя длинную косу. Это должно было защитить их от вшей.
12. Земля плоская и круглая
Земля плоская и круглая.
Египтяне верили, что Земля плоская и круглая, а Нил течет прямо по ее центру
13. Равноправие
Равноправие.
Женщины обладали одинаковыми экономическими и гражданскими правами с мужчинами, но вряд ли это можно назвать социальным равенством.
14. Друзья Хуфу
Друзья Хуфу.
Благодаря настенной росписи, которая была обнаружена при раскопках, обнаружилось, что некоторые из строителей пирамид называли себя "Друзья Хуфу".
15. Мумификация
Мумификация.
Во время мумификации мозг вытаскивали через ноздри.
16. Специальные банки
Специальные банки.
После этого все внутренние органы также удалялись и помещались в специальные банки.
17. Сердце - вместилище души
Сердце - вместилище души.
Единственным органом, который оставляли в теле было сердце, поскольку считалось, что в нем содержится душа.
18. Загробная нужда
Загробная нужда.
Во многих древних гробницах были обнаружены туалеты.
19. Старейшее платье Земли
Старейшее платье Земли.
Старейшее в мире платье было найдено в Египте. По оценкам, ему 5000 лет.
20. Клеопатра
Клеопатра.
Клеопатра, последняя царица Египта, на самом деле была гречанкой.
21. Наемные рабочие
Наемные рабочие.
Вопреки распространенному мнению, люди, которые построили пирамиды, не были рабами, а оплачиваемыми рабочими. Это ложное убеждение возникло из-за Геродота, греческого историка.
22. Пивные будни
Пивные будни.
Что любопытно, этим рабочим платили в том числе, пивом.
23. Норма
Норма.
Если быть точнее, им выдавали 3,8 литра пива каждый день.
24. Кошачья скорбь
Кошачья скорбь.
Древние египтяне сбривали себе брови, чтобы оплакать гибель своих кошек.
25. Каменная подушка
Каменная подушка.
И, возможно, самый неожиданный факт для современного человека - древние египтяне спали на подушках из камня.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии