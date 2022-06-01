Мифы, которые мешают построить здоровые отношения

К сожалению, не существует «руководства» для влюблённых, в котором было бы подробно расписано, как нужно поступать, чтобы получить идеальный результат. Люди сами выбирают пути взаимодействия с любимыми, и их идеи порой оказываются СОВЕРШЕННО ошибочными. Вера в некоторые популярные мифы об отношениях иногда создаёт проблемы даже там, где их раньше не было.







Мы приведём здесь наиболее распространённые мифы, в которые надо немедленно перестать верить, если хотите создать здоровые, крепкие отношения.



После свадьбы ваши отношения магическим образом изменятся

В хороших отношениях не бывает разногласий

Хорошие отношения даются легко

Если хорошо постараться, всё можно исправить

Ваш партнёр намеренно хотел сделать вам больно

Если бы у вас было достаточно ресурсов (денег, времени, детей), всё было бы иначе

Если кто-то вас любит, то останется с вами, несмотря ни на что