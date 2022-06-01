Мифы, которые мешают построить здоровые отношения

К сожалению, не существует «руководства» для влюблённых, в котором было бы подробно расписано, как нужно поступать, чтобы получить идеальный результат. Люди сами выбирают пути взаимодействия с любимыми, и их идеи порой оказываются СОВЕРШЕННО ошибочными. Вера в некоторые популярные мифы об отношениях иногда создаёт проблемы даже там, где их раньше не было.
Мы приведём здесь наиболее распространённые мифы, в которые надо немедленно перестать верить, если хотите создать здоровые, крепкие отношения.
После свадьбы ваши отношения магическим образом изменятся
Если честно, порой свадебные ожидания часто оказываются весьма нелепыми. Люди женятся по разным причинам, иногда странным и даже корыстным. Истина в том, что, когда вы вступаете в брак, отношения с этим человеком останутся такими же, как до свадьбы.
В хороших отношениях не бывает разногласий
Вы с партнёром можете быть очень близки, но будьте честны сами с собой, насколько вероятно, что вы будете согласны всегда и во всём? Разногласия и конфликты обязательно будут.
Хорошие отношения – не те, где нет конфликтов, а те, где умеют конструктивно справляться с конфликтами. На самом деле, когда кто-то всегда согласен с партнёром, это даже хуже бурных ссор каждый вечер.
Хорошие отношения даются легко
Полагаю, этот миф вырос из романтических комедий, где не показывают пары, столкнувшиеся с проблемами, непониманием или просто скукой. Тысячи людей думают, что если они идеально подходят друг другу, то всегда будут легко плыть по жизни вместе. Но это не так.
Если хорошо постараться, всё можно исправить
К сожалению, случается, что трещина в отношениях — это навсегда. Многие люди верят, что надо только попытаться лучше или поработать старательней, и серьёзные проблемы – например, несовместимость – улетучатся сами собой. Это не всегда срабатывает.
Ваш партнёр намеренно хотел сделать вам больно
Часто люди принимают ошибку партнёра за намеренную попытку обидеть. На самом деле большинство людей предпочтут свернуть с пути, чтобы не обидеть другого (хотя и могут потерпеть неудачу). Даже обман говорит больше о том, кто обманывает, чем о его партнёре
В мелких неувязках чаще всего следует винить непонимание, а не злой умысел.
Если бы у вас было достаточно ресурсов (денег, времени, детей), всё было бы иначе
Порой в сложные жизненные моменты нам кажется, что причиной проблем стали некие высшие силы. Действительно, жизнь иногда может прижать, но не обольщайтесь мыслью, что, если бы у вас было достаточно ресурсов, дела бы магическим образом улучшились.
Если кто-то вас любит, то останется с вами, несмотря ни на что
Этот миф – самый опасный из всего списка. Свои худшие стороны мы показываем тем, кого больше всего любим.
Верить, что «любовь всё побеждает» и поэтому позволять себе ужасное поведение — быстрая дорога к разрыву. Не стоит полагать, что если кто-то любит тебя, то стерпит все твои выходки и невнимательность.
У каждого свой предел терпения, и даже если человек искренне любит вас, в тени могут прятаться серьёзные потенциальные поводы для разрыва.
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