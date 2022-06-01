Дом-пенек: странные дома, в которых жили американские поселенцы XIX века

Дом-пенек, в котором достаточно комфортно жить.

Северный горный каскад Национального леса Оканоган. | Фото: commons.wikimedia.org.

Технология спиливания громадных деревьев. | Фото: i-am-kupava.livejournal.com.

Пни деревьев, срубленных больше века назад. Озеро Ратлснейк, штат Вашингтон. | Фото: i-am-kupava.livejournal.com.

Кедровый пень, приспособленный под дом. 1901 год. | Фото: boingboing.net.

Люди выдолбили изнутри кедровый пень диаметром 6 метров и сделали себе надежное жилище. | Фото: boingboing.net.

Трехкомнатный дом, сделанный из пенька. Маунт Плезант (Mount Pleasant), Британская Колумбия , Канада. | Фото: boingboing.net.

Дом в пне. Округ Пасифик, штат Вашингтон. | Фото: gatheringthestories.org.

Дом в пне. | Фото: historylink.org.

Дом в пне. Клаллам Бэй (Clallam Bay), Западный Вашингтон. | Фото: historylink.org.

В таком доме вполне можно пережить суровую зиму. | Фото: historylink.org.

Семья Леннстром, живущая в пне. Эджком (Edgecomb), штат Вашингтон, 1901 год. | Фото: historylink.org.

Дом в пне. Округ Пасифик, штат Вашингтон. | Фото: mapio.net.

Раньше здесь было отделение почты. | Фото: boingboing.net.

Участок Pacific Highway, проложенный сквозь 6-метровый пень красного кедра, 1920 год. | Фото: digitalcollections.lib.washington.edu.