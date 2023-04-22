10 малобюджетных фильмов, которые сорвали кассу

Эти фильмы стали настоящей сенсацией. При мизерном бюджете они собрали в прокате огромные суммы.
Уже известно, что продюсером новой франшизы «Хэллоуин» станет режиссер оригинального хоррора Джон Карпентер. Его «Хэллоуин» 1978 года в свое время стал настоящей сенсацией, при мизерном бюджете собрав в прокате огромную сумму. Нынешним воротилам кинобизнеса, которые тратят на блокбастеры сотни миллионов долларов, стоит поучиться у господина Карпентера! Ivi собрал список фильмов, которые могут похвастаться подобным достижением.
Грязные танцы / Dirty Dancing, 1987
Бюджет: 6 000 000 долларов
Сборы: 214 000 000 долларов
Самым известным актером в составе «Грязных танцев» был исполнитель роли отца главной героини Джерри Орбак. Но как только музыкальная лента об отдыхающей на курорте девушке и ее возлюбленном Джонни вышла в прокат, Патрик Суэйзи превратился в кумира миллионов женщин. А саундтрек фильма стал культовым, завоевав «Оскар».
Ночь живых мертвецов / Night of the Living Dead, 1968
Бюджет: 114 000 долларов
Сборы: 12 000 000 долларов
Принято считать, что именно Джордж А. Ромеро завел моду на зомби на большом экране. Герои ужастиков вставали из могил и раньше, но именно Ромеро показал это во всей красе. Эта модная и поныне кинотенденция явилась миру в 1968 году вместе с лентой «Ночь живых мертвецов». Позже вышли два ремейка, свидетельствующие о славе оригинала, а влияние детища Ромеро можно увидеть во многих хоррорах.
Виселица / The Gallows, 2015
Бюджет: 100 000 долларов
Сборы: 43 000 000 долларов
«Ночь живых мертвецов», как и многие другие фильмы — классика, признанная, цитируемая и имеющая армию фанатов. А вот ужастик «Виселица», вышедший в 2015 году и имеющий очень низкий рейтинг, вряд ли попадет в разряд классических. Просто самодеятельный триллер, снятый почти что на коленке. Эта несвязная история о том, как школьники решили поставить спектакль, который явился причиной гибели его главной звезды 20 лет назад, тоже смогла сорвать кассу.
Астрал / Insidious, 2010
Бюджет: 1 500 000 долларов
Сборы: 97 000 000 долларов
А вот «Астрал» стоит увидеть. Во-первых, режиссер Джеймс Ван постарался на славу, во-вторых, очень хороши актеры, в-третьих, эта лента о мальчике, через которого хочет вернуться в наш мир злобный дух, довольно нетривиально снята. За ней вышел такой же успешный фильм «Астрал: Глава 2» с теми же актерами и режиссером. А вот над третьей частью работал уже не Ван, и на ее качестве это сказалось весьма печально.
Пила: Игра на выживание / Saw, 2004
Бюджет: 1 200 000 долларов
Сборы: 103 000 000 долларов
Грех позабыть и о другом успешном фильме Джеймса Вана — хорроре на любителя, тем не менее, тоже сорвавшем кассу, причем огромную. После впечатлившей специалистов короткометражки режиссер решился на полнометражный дебют на ту же тему. Так родилась «Пила: Игра на выживание». Картина стала началом франшизе, вписанной в Книгу рекордов Гиннесса. Всего в этом цикле, своеобразной оде страданиям плоти, 7 частей. Но сам Ван кроме первой не снял ни одной, перейдя к другим проектам.
Безумный Макс / Mad Max, 1979
Бюджет: 350 000 долларов
Сборы: 100 000 000 долларов
В 1979 году «родилась» еще одна звезда мирового кино — его открыл, пригласив на главную роль, начинающий австралийский постановщик Джордж Миллер. Действие его боевика происходит в футуристическом будущем, в котором бал правят жестокие байкерские банды, рассекающие на своих железных конях по малолюдным шоссе. Основная валюта — топливо, а человеческая жизнь не стоит ничего. Бандитам противостоит бывший полицейский Макс. Его-то и сыграл Мэл Гибсон.
Пятница 13-е / Friday the 13th, 1980
Бюджет: 700 000 долларов
Сборы: 60 000 000 долларов
В сюжете слэшера «Пятница 13-е» 1980 года не было ничего из ряда вон выходящего. В летнем лагере на живописном Хрустальном озере стали методично расправляться с вожатыми. Оказывается, много лет назад в здешнем озере утонул умственно отсталый мальчик, а теперь кто-то мстит за его гибель. Что примечательного в фильме? С него, по сути дела, началась карьера Кевина Бейкона. После этой ленты было снято несколько продолжений, но оригинальную картину они превзойти не смогли.
Паранормальное явление / Paranormal Activity, 2007
Бюджет: 15 000 долларов
Сборы: 193 000 000 долларов
До сих пор непонятно, чем зацепила зрителей псевдодокументальная страшилка «Паранормальное явление», если она смогла заработать денег в 13 000 раз больше, чем потратила. Дешевизна съемок объясняется легко: режиссер предоставил в качестве натуры свой дом, задействовал непрофессиональных актеров, которые работали за «спасибо». Но чем объяснить успех? Нам почти все время показывают полутемную комнату — камера направлена на кровать, на которой спят Мика и Кэти. Эта пара думает, что в их доме завелся полтергейст, вот и повесила камеру — зафиксировать присутствие духа. Зрители долго вглядывались в этот сумрак в надежде: вот сейчас что-то произойдет! И в результате родилась франшиза, главной «наживкой» которой было желание любознательных зрителей разобраться в произошедшем с Микой и его женой.
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света / The Blair Witch Project, 1999
Бюджет: 22 000 долларов
Сборы: 248 000 000 долларов
Подобным надувательством в стиле мокьюментари и с самодеятельными исполнителями также стала вышедшая восемью годами ранее «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». Именно ей мы должны быть благодарны за расплодившуюся псевдодокументалистику, рваный монтаж, подрагивающую ручную камеру, от которой в глазах рябит. На производство «Ведьмы из Блэр» ушло всего лишь двадцать две тысячи долларов. Зато потом настало время «стричь купоны».
Хэллоуин / Halloween, 1978
Бюджет: 325 000 долларов
Сборы: 60 000 000 долларов
А что же с «Хэллоуином», с которого начался этот разговор? Для 1978 года его прибыль была просто невероятной — 60 миллионов долларов. Для ужастика с 300-тысячным бюджетом это было просто гениально! Но тут хотя бы все заслуженно: никто нас не дурит. Есть крошка-мальчик ангельской внешности, который ни с того ни с сего убивает старшую сестру. Никто не может объяснить это зверство, а сам виновник помещен в психушку. Спустя 15 лет ему удается сбежать, и тогда волна убийств потрясает маленький городок. Умело нагнетаемая атмосфера, белая маска маньяка, тревожная музыка — всё сработало на успех.
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