15 невероятных примеров того, как звезды кино вживались в свои роли

Порой актёрам, чтобы вжиться в новую роль, приходится кардинально менять свои привычки и даже образ жизни. А некоторые киноактёры и вовсе идут на крайности, чтоб максимально соответствовать образу, придуманному авторами фильма.
1. Фильм «Пианист» (2002)
Броуди похудел на 13 килограммов, чтобы сыграть пережившего Холокост Шпильмана в «Пианисте», а также на самом деле научился играть на фортепиано, практикуясь четыре часа каждый день.
Но этого ему показалось мало. Броуди решил, что ему нужно почувствовать себя оторванным от всей предыдущей жизни, как это сделал Шпильман. В итоге актер отказался от своей квартиры, продал машину, отключил телефоны, взял две сумки и переехал в Европу (не удивительно, что его разочарованная подруга бросила Броуди). Его жертвы окупились в 2003 году в виде Оскара за лучшую мужскую роль.
2. Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)
Актеры, которые снимались в этом великолепном фильме, в том числе Джек Николсон, некоторое время жили в психиатрическом отделении , где проводились съемки фильма. При этом они контактировали с реальными пациентами и проходили сеансы групповой терапии. Некоторые сцены режиссер Милош Форман снимал без их ведома.
3. Фильм «Рокки 4″ (1985)
Во время съемок «Рокки IV» Сталлоне попросил Дольфа Лундгрена (который играл Ивана Драго) попробовать «на самом деле» нокаутировать его. Это было плохой идеей. Как позже вспоминал Сталлоне, «в ту же ночь мое кровяное давление поднялось до 260, я пошел в больницу, они посадили меня в самолет и срочно отправили в Америку. Следующее, что я помню, это стены отделения интенсивной терапии, где я пролежал пять дней. Он ударил меня в грудь так сильно, что сердце ударилось о ребра. Врачи думали, что я попал в ДТП и меня сбил грузовик».
4. Фильм «Машинист» (2004)
Бейл сбросил 27 килограммов, чтобы сыграть изможденного бессонницей главного героя в этом психологическом триллере. Для этого актеру пришлось на 4 месяца сесть на жесткую диету. Что еще более невероятно, после этого за 6 недель Бейл набрал потерянный вес для съемок в «Бэтмен: Начало» и еще 18 кг во время съемок.
5. Фильм «Отточенное лезвие» (1996)
Торнтон использовал необычный и болезненный метод, чтобы естественным образом хромать, чего требовалось от его главного героя. Он насыпал битое стекло внутрь своих ботинок. Страдания оказались не напрасными: он получил номинацию на Оскар за роль.
6. Фильм «Дорз» (1991)
Для того, чтобы исполнить роль Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна «Дорз», Килмер потратил тысячи долларов. Килмер выучил 50 песен The Doors, а также якобы носил одежду Моррисона и часто посещал его любимые голливудские тусовки. Актер также провел сотни часов за разговорами с Полом Ротшильдом, продюсером культовой рок-группы и консультантом в фильме.
В конце съемок Ротшильд заявил, что Килмер «знает Джима Моррисона лучше, чем Джим когда-либо знал сам себя». Более того, Вэл научился так копировать голос Моррисона в песнях, что вообще никто не мог отличить поет рок-звезда или актер.
7. Фильм «Птаха» (1984)
Для того, чтобы физически почувствовать боль, которую переживал его персонаж (ветеран Вьетнама), Кейдж удалил без анестезии несколько зубов. Он также провел пять недель с забинтованным лицом.
8. Фильм «Таксист» (1976)
Де Ниро на самом деле получил лицензию и работал таксистом, когда готовился к роли в фильме Мартина Скорсезе. Лауреат премии Оскар отработал несколько 12-часовых смен, развозя пассажиров по Нью-Йорку во время перерывов в съемках.
9. Фильм «Тропическая лихорадка» (1991)
Берри очень ответственно подошла к роли наркоманки в фильме Спайка Ли 1991 года. Актриса посетила несколько наркопритонов и не мылась в течение двух недель.
10. Фильм «Крах» (2013)
Дорнан, который сыграл серийного убийцу в сериале от Netflix, хотел понять, какие острые ощущения маньяки испытывают от преследования жертвы. Для этого он несколько кварталов пытался преследовать случайную женщину.
11. и 12. Фильмы «Неизбежная смерть Чарли Кантримена» (2013) и «Ярость» (2014)
Когда Лабаф услышал, что его персонаж Чарли Кантримена в одной из сцен принимает ЛСД , то он захотел изобразить это на большом экране как можно более реалистично. Для этого Шайа Лабаф принял ЛСД, снял свой трип и отдал запись режиссеру. На следующий день после того, как Лабаф получил роль солдата Второй мировой войны в «Ярости», он вступил к Национальную гвардию и провел месяц на передовой оперативной базе.
13. 14. и 15. Фильмы «Суровое испытание» (1996), «Банды Нью-Йорка» (2002), Линкольн (2012)
При съемках «Сурового испытания» Дэй-Льюис стремился жить на съемочной площадке, которая была точной копией колониальной деревни, а это означает, что в ней не было ни электричества, ни водопровода. Кроме того, он построил свой собственный дом 17-го века, используя только инструменты, которые в то время были доступны для американских поселенцев.
Участие в съемках оскароносного фильма Скорсезе чуть не стоили здоровья Дэй-Льюису. Актер отказался носить современное зимнее пальто на съемочной площадке и заболел воспалением легких. Когда актер снимался в «Линкольне», он пытался полностью вжиться в роль. Дэй-Льюис ходил, говорил и даже переписывался, как легендарный президент США.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии