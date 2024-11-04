15 невероятных примеров того, как звезды кино вживались в свои роли

С нами не соскучишься!

Порой актёрам, чтобы вжиться в новую роль, приходится кардинально менять свои привычки и даже образ жизни. А некоторые киноактёры и вовсе идут на крайности, чтоб максимально соответствовать образу, придуманному авторами фильма.









1. Фильм «Пианист» (2002)

2. Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)

3. Фильм «Рокки 4″ (1985)

4. Фильм «Машинист» (2004)

5. Фильм «Отточенное лезвие» (1996)

6. Фильм «Дорз» (1991)

7. Фильм «Птаха» (1984)

8. Фильм «Таксист» (1976)

9. Фильм «Тропическая лихорадка» (1991)

10. Фильм «Крах» (2013)

11. и 12. Фильмы «Неизбежная смерть Чарли Кантримена» (2013) и «Ярость» (2014)

13. 14. и 15. Фильмы «Суровое испытание» (1996), «Банды Нью-Йорка» (2002), Линкольн (2012)