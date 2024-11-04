Шах и мат от «Каиссы»: советская программа, ставшая лучшей в мире по игре в шахматы

Шахматы известная как одна из древнейших интеллектуальных игр, поэтому вполне логично, что и компьютеры в них играть научили. Более того - ровно полвека назад началась традиция раз в три года проводить мировые турниры между программами по шахматам. Но мало кто сегодня помнит, что первое такое соревнование выиграла именно советская система.
Однажды в СССР создали программу, ставшую лучшей в мире по игре в шахматы. /Фото: static.life.ru
Путь первой мировой чемпионки в мире компьютерных шахмат берёт начало ещё в шестидесятые годы, когда специалисты советского Института теоретической и экспериментальной физики начали развивать ранее подвернутое критике научное направление кибернетики. Наконец, из лучших умов научной среды СССР началось «выветриваться» мнение, что машины не способны производить многоуровневые вычисления, и уж тем более - думать.
Кибернетику при Сталине как только не обзывали, но позднее эта травля закончилась, открыв новые возможности. /Фото: tribun.com.ua
Теперь учёные вовсю стали программировать, и в числе векторов развития этой деятельности оказались игры, причём самые разные: по информации редакции novate.ru, некоторые энтузиасты как-то решили научить машину играть в крестики-нолики. Но был и победитель среди игр по спросу на программирование - это шахматы, которые являются наиболее удобными для обработки техников. Тем более, что механизм игры в шахматы позволяет развивать навык решения невычислительных задач во многих областях, а не только в развлечении.
Шахматы - лучшая игра для обучение компьютера. /Фото: forbes.ru
И советские учёные, не отставая от западных коллег, стали обучать тогдашние ЭВМ разбираться в шахматах, потому что были уверены - однажды техника обыграет гроссмейстера, даже лучшего в мире. Первой попыткой создать шахматную программу был разработанный в 1966 году безымянный алгоритм, который сразу же решили проверить, что называется, «в поле». Договорились с американскими физиками из Стэнфордского университета под руководством Джона Маккарти — знаменитого учёного, который придумал привычное нам понятие «искусственный интеллект».
Джон Маккарти - учёный, придумавший словосочетание «искусственный интеллект». /Фото: hi-news.ru
Этот раунд занял целый год, потому что непосредственной встречи машин в одном помещении не было. Игра производилась следующим образом: физики ходили на своих машинах, а ходы отправляли за океан с помощью телеграфа. Но учёные - люди упорные и терпеливые, поэтому много месяцев потратили на четыре игры. Матч закончился победой советской машины, которые выиграла три игры против одной у американской. Этот эпизод только добавил энтузиазма учёным в СССР, и они стали совершенствовать свою программу.
Несколько создателей программ для компьютерных шахматов за работой. /Фото: techinsider.ru
Реорганизации научных учреждений в конце 1960-х и недостаток финансирования не сумели остановить разработки, хотя пришлось частично набрать новую команду исследователей. На создание новой шахматной программы ушло больше трёх лет, и в итоге в 1971 году она, наконец, появилась. Назвали её «Каисса» - в честь дриады, покровительницы шахмат из античной мифологии. Отличалась новая программа не только наличием имени, но и более совершенным как «железом», обладавшим большую мощность, так и новой архитектурой кодов.
Интересный факт: несмотря на то, что над «Каиссой» работали больше десятка умнейших физиков и математиков, лишь у пары из них были разрады по шахматам. Например, один был мастером спорта, другой стал КМС, а все остальные были любителями.
Современный арт, представляюший Каиссу - мифическую покровительницу шахмат. /Фото: hi-news.ru
После окончания разработки «Каиссу» стали проверять в игре, и первыми её противниками стали простые советские граждане, которые «общались» с программой через газеты: там публиковались сначала ходы машины, а учёным передавались самые популярные ответные ходы, присылаемые читателями в редакции. Интересно, что только в состязании с одной газетой она победила людей, а вот второй такой матч в другом издании она уже проиграла. Интересовались программой и видные шахматные гуру СССР, но их взаимодействие осталось на уровне обзоров способа действия «Каиссы».
Один из создателей программы, КСМ по шахматам, тестирует её возможности. /Фото: teletype.in
А меж тем в начале семидесятых годов прошлого века количество стран, где практиковали компьютерные шахматы, уже перевалило за десяток, и в Международной федерации по обработке информации задумались об организации соревнования между машинами. В итоге на 1974 год в Стокгольме запланировали проведение Чемпионата мира по шахматам среди компьютерных программ, где согласились поучаствовать 8 стран. Продемонстрировать навыки своего детища решили и авторы «Каиссы», которые к тому же успели её модернизировать.
Один из раундов первого чемпионата мира по компьютерным шахматам. /Фото: hsmedia.ru
Чемпионат начался 4 августа и длился пять дней, и играли программы в сопровождении людей - правда, они в сам ход игры не вмешивались. СССР вместе со своей машиной отправили Михаила Донского, успевшего во время долгих раздумий техники вдоволь пообщаться с иностранными коллегами и поделиться опытом в компьютерных шахматах. Однако чемпионат закончился победой «Каиссы», что называется, «в сухую»: она выиграла все четыре партии, что сделало её первой мировой чемпионкой.
Это интересно: помимо «Каиссы», фаворитом в чемпионате также была программа Chess 4.0, вот только они в рамках соревнования не встретились. В результате провели дополнительную игру между машинами, которая закончилась ничьей.
Михаил Донской и «Каисса» на чемпионате, 1974 год. /Фото: stimul.online
Однако, несмотря на большой успех советской программы по игре в шахматы, который прогремел на весь мир, это направление так и не получило должной поддержки от государства. «Каисса» должным образом не совершенствовалась, поэтому, приняв участие во следующих двух чемпионатах мира, первенство удержать не смогла. Даже авторы программы с начала восьмидесятых годов переключились на другие направления деятельности - компьютерные шахматы уже не считались актуальными для работы. В итоге «Каисса» постепенно оказалась в забытьи, отдав эстафету в развитии шахматных программ другим странам.
