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Как вытащить обломок ключа из дверного замка

При неаккуратном открывании двери можно случайно сломать ключ прямо в замке. Ситуация неприятная, но при наличии доступа к инструменту вполне решаема своими силами. Причем можно не только достать сломанный ключ, но и при отсутствии дубликата открыть дверь оставшимся обломком.


1. Процесс извлечения обломка ключа отвертками, ножами или ножницами



Если нужно просто вынуть из личинки замка обломок, достаточно найти две отвертки, пару ножей или ножниц. С помощью нехитрого инструмента с двух сторон зажимаем выступающий обломок, и упираясь в личинку как рычагами пытаемся по немного его вытаскивать.



За несколько раз, продвигаясь по миллиметру, можно вынуть обломок достаточно, чтобы ухватить его пальцами. Затем если другого ключа нет, можно сделать его дубликат по имеющемуся фрагменту.

2. Процесс извлечения обломка шуруповертом



Также можно взять дрель или шуруповерт с тонким сверлом, и просверлить фрагмент под углом.



Затем используя отверстие можно вытащить обломок. При необходимости возможно не вынимая его вставить в отверстие гвоздь, и затем провернуть личинку, открыв тем самым дверь.


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