Самый большой бейсбольный мяч в мире… из краски

Декоратор Майкл Кармайкл в течение 34 лет каждый день красил обычный бейсбольный шарик обычной краской. В итоге получился шар, который сейчас весит больше тонны!











64-летний художник и декоратор Майкл Кармайкл признает, что потратил, наверное, тысячи долларов на краску. Когда он начал свой проект бейсбольный мячик был всего 7 см в диаметре.

Свой странный проект он всерьез начал в январе 1977 года, хотя мысли зародились еще в конце 60-ых.Каждый день в течение 34 лет Майкл наносил на обычный бейсбольный мяч очередной слой краски.Сейчас шар весит 1587 кг и составляет 57 см в диаметре. Книга рекордов Гиннеса уже признала мяч самым большим в мире . Сейчас мяч настолько большой, что для того, чтобы его подвесить, требуются специальные металлические держатели. Майкл повесил мяч в сарае, который специально построил для своего творения 15 лет назад.Майкл создал сайт, причем, довольно популярный. И теперь сотни людей приезжают к Майклу, чтобы лично нанести очередной слой краски и внести свою лепту в этот странный проект.«Все началось, как простая забава, – говорит Майкл. – Но я продолжал красить, красить и красить, и скоро шар стал гигантским».«И я понял, что не хочу останавливаться. Я перенес мяч в гараж, а позже построил для него специальный сарай».«Люди съезжаются со всего света, чтобы нанести свой слой краски. Иногда, если погода сухая, я наношу до 10 слоев краски в день, но все эти годы ежедневно я наносил как минимум один слой».Майкл – дедушка шести внуков. Он живет в Александрии в штате США Индиана со своей 61-летней женой Глендой.Его сын Майк младший нанес первый слой краски кисточкой, но сейчас им нужен валик, учитывая размеры мяча.«Я всегда благодарен людям за участие в этом проекте, – говорит Майкл. – Я всегда фотографирую процесс».«Я понятия не имею, зачем все это, но я просто продолжал его красить. Мои внуки уже заинтересовались мячом, так что, может быть, это станет нечто вроде фамильной ценности ».Все началось в 60-ых, когда Майкл устроился в местный магазин красок на лето и в перерыве бросал бейсбольный мячик.«Мячик упал в ведро с краской», – вспоминает Майкл. Тогда он нанес на свой первый мячик 1000 слоев краски и отдал его в детский дом. А через несколько лет, в 1977 году он вместе с женой Глендой начал красить еще один мяч – тот, что теперь попал в Книгу рекордов Гиннеса.«1 января 1977 года я позволил своему 3-летнему сыну нанести первый слой голубой краски на мяч. Мы красили мяч по нескольку раз в день. Когда я был на работе, моя любимая жена делала это за меня. Я красил его по вечерам и на выходных. Спустя какое-то время это стало своего рода произведением искусства, и нам нравилось хвастаться им. А теперь он стал настоящей местной достопримечательностью, которую приезжают посмотреть люди со всей страны» . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)