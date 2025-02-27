Самый большой бейсбольный мяч в мире… из краски

Декоратор Майкл Кармайкл в течение 34 лет каждый день красил обычный бейсбольный шарик обычной краской. В итоге получился шар, который сейчас весит больше тонны!
64-летний художник и декоратор Майкл Кармайкл признает, что потратил, наверное, тысячи долларов на краску. Когда он начал свой проект бейсбольный мячик был всего 7 см в диаметре.
Каждый день в течение 34 лет Майкл наносил на обычный бейсбольный мяч очередной слой краски.
Сейчас шар весит 1587 кг и составляет 57 см в диаметре. Книга рекордов Гиннеса уже признала мяч самым большим в мире.
Сейчас мяч настолько большой, что для того, чтобы его подвесить, требуются специальные металлические держатели. Майкл повесил мяч в сарае, который специально построил для своего творения 15 лет назад.
Майкл создал сайт, причем, довольно популярный. И теперь сотни людей приезжают к Майклу, чтобы лично нанести очередной слой краски и внести свою лепту в этот странный проект.
«Все началось, как простая забава, – говорит Майкл. – Но я продолжал красить, красить и красить, и скоро шар стал гигантским».
«И я понял, что не хочу останавливаться. Я перенес мяч в гараж, а позже построил для него специальный сарай».
«Люди съезжаются со всего света, чтобы нанести свой слой краски. Иногда, если погода сухая, я наношу до 10 слоев краски в день, но все эти годы ежедневно я наносил как минимум один слой».
Майкл – дедушка шести внуков. Он живет в Александрии в штате США Индиана со своей 61-летней женой Глендой.
Его сын Майк младший нанес первый слой краски кисточкой, но сейчас им нужен валик, учитывая размеры мяча.
«Я всегда благодарен людям за участие в этом проекте, – говорит Майкл. – Я всегда фотографирую процесс».
«Я понятия не имею, зачем все это, но я просто продолжал его красить. Мои внуки уже заинтересовались мячом, так что, может быть, это станет нечто вроде фамильной ценности».
Все началось в 60-ых, когда Майкл устроился в местный магазин красок на лето и в перерыве бросал бейсбольный мячик.
«Мячик упал в ведро с краской», – вспоминает Майкл. Тогда он нанес на свой первый мячик 1000 слоев краски и отдал его в детский дом. А через несколько лет, в 1977 году он вместе с женой Глендой начал красить еще один мяч – тот, что теперь попал в Книгу рекордов Гиннеса.
«1 января 1977 года я позволил своему 3-летнему сыну нанести первый слой голубой краски на мяч. Мы красили мяч по нескольку раз в день. Когда я был на работе, моя любимая жена делала это за меня. Я красил его по вечерам и на выходных. Спустя какое-то время это стало своего рода произведением искусства, и нам нравилось хвастаться им. А теперь он стал настоящей местной достопримечательностью, которую приезжают посмотреть люди со всей страны».
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