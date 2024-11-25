Эффективные на бумаге, бесполезные в деле: Худшие штурмовые винтовки

Хоть в разработку стрелкового оружия и вкладываются неимоверные деньги, зачастую результат оказывается не очень хорошим. Яркий тому пример – целый ряд штурмовых винтовок, на создание которых было потрачено много времени и сил, а они не оправдали ожиданий. Некоторые же из них вообще забросили и не довели до серийного производства.
1. L85A1
Штурмовая винтовка L85A1./ Фото: avatars.dzeninfra.ru
Эта штурмовая винтовка должна была стать частью целого комплекса стрелкового оружия. Несколько видов оружия собирались максимально унифицировать друг с другом, чтобы упростить производство, ремонт и техническое обслуживание. Разработку начали в первой половине 1970-х годов, а винтовку L85A1 приняли на вооружение в 1985-м. Правда, её так и не закончили. Виновниками последующего за этим хаоса стали политики, протолкнувшие штурмовую винтовку через комиссию, несмотря на многочисленные к ней претензии.
Штурмовая винтовка L85A2./ Фото: pinterest.com
В итоге военные получили в своё распоряжение совершенно непригодное к эксплуатации оружие, которое начинало ломаться после сотни непрерывно сделанных выстрелов. Скорость износа деталей автоматического механизма была чрезвычайно большой, металл – плохим, а отдельные компоненты механизма были изготовлены крайне некачественно. Винтовку часто заклинивало, а крепёжные винты раскручивались, из-за чего оружие могло развалиться просто в руках. К тому же механизм выброса стрелянных гильз был сделан настолько неудачно, что гильзы летели прямо в лицо. Высшие чины пытались поначалу обвинить военных в неправильной эксплуатации, но потом были вынуждены дополнительно заплатить за несколько этапов модернизации. L85A1 до сих пор состоит на вооружении.
2. M16
Штурмовая винтовка М16./ Фото: modasadovod.ru
В начале 1960-х годов в качестве основной винтовки армии Соединённых Штатов использовался карабин М14, который к тому моменту сильно устарел и давно был неэффективным. На его замену производитель из США Colt’s Manufacturing Company разработала новую автоматическую винтовку AR-15, которая впоследствии была принята на вооружение с названием М16. Правда, не все среди военных чинов были этому рады, некоторые считали, что она плохо подходит для использования в боевых действиях, и не хотели с ней связываться, но для армии её всё-таки закупили. По всей видимости, немалую роль сыграла острая потребность в новом оружии, ведь во Вьетнаме шла война.
Штурмовая винтовка М16./ Фото: mediasole.ru
Пехоту на поле боя новыми винтовками вооружили в 1963 году, и о штурмовой винтовке сразу же поползли слухи, благо поводов было много. Один из них – отсутствие комплекта для чистки, из-за чего стали курсировать слухи о том, что М16 вообще не нужно было чистить, и многие солдаты вообще за оружием ухаживать прекратили. Как назло, на подобную безответственность накладывались сугубо технические проблемы, поскольку винтовка М16 действительно была плохо приспособлена для эксплуатации в полевых условиях. Незащищённый металл быстро ржавел, а пыль и грязь забивали слишком уж чувствительный механизм. Новые боеприпасы тоже оказались не очень удачными: порох горел с образованием огромного количества нагара, а слишком тонкие латунные гильзы деформировались, клинили механизм и застревали. К тому же порох был слишком «мощным» и давал повышенный темп стрельбы, из-за чего механизм винтовки не выдерживал нагрузки. Впоследствии винтовку признали негодной к эксплуатации и модернизировали: её конструкцию усилили, усовершенствовали, а металлические части защитили от коррозии.
3. G11
Винтовка Heckler & Koch G11./ Фото: vk.com
В своё время эта перспективная штурмовая винтовка должна была стать оружием будущего, а главным её отличием от прочих моделей был боеприпас – безгильзовый патрон. Фактически он представлял собой спрессованный брикет пороха, с одной стороны которого находился капсюль, а с другой – пуля. Это давало большое преимущество, поскольку безгильзовый патрон имел меньшие размеры и был гораздо легче, что позволяло увеличить ёмкость магазина и снизить вес оружия.
Винтовка Heckler & Koch G11./ Фото: dzen.ru
Разработкой новой винтовки занималась оружейная компания Heckler & Koch совместно с несколькими другими производителями. Работа над этим проектом велась больше двадцати лет, а итогом стало очень странное оружие. Инженерам пришлось решать очень много очень необычных технических вопросов, например, они долго не могли добиться, чтобы импровизированная гильза сгорала полностью. Выходом стало использование лака, которым покрывали пороховой брикет, а также пластиковый колпачок для фиксации патрона. Самое интересное, что винтовка Heckler & Koch G11 как следует работала и была довольно эффективной. Правда, от этого проекта всё равно пришлось отказаться. Конструкция штурмовой винтовки получилась чрезвычайно сложной, а её производство – невероятно дорогим. Даже в случае принятия её на вооружение, военные (или полиция) наверняка бы обанкротились только на одном обслуживании и ремонте. Впоследствии проект пытались реанимировать американцы, но безуспешно.
4. Heckler & Koch G36
Винтовка Heckler & Koch G36./ Фото: pinterest.com
Это сравнительно современная винтовка, а разработали её в начале 1990-х годов. С её помощью планировалось обновить арсенал и заменить уже устаревшее оружие. На тот момент Германия планировала переориентировать собственные вооружённые силы на выполнение иных задач, к тому же предполагался переход к натовским стандартам вооружения, то есть к использованию стрелкового оружия нового для Германии калибра.
Винтовка Heckler & Koch G36./ Фото: dzen.ru
К 1997 году штурмовая винтовка Heckler & Koch G36 прошла испытания и была принята на вооружение Бундесвером, а потом и несколькими другими странами. В ходе испытаний она показала себя очень хорошо и подтвердила обозначенные технические характеристики, вот только во время её эксплуатации начали всплывать интересные технические нюансы. Как оказалось, в бою, во время частой стрельбы ствол винтовки сильно нагревается, причём до такой степени, что изменяется его геометрия, точность очень сильно падает, а на расстоянии более 100 метров в цель вообще попасть невозможно. Из-за не очень удачной конструкции пластиковые детали тоже перегреваются, после чего пластик меняет свои свойства и деформируется. К тому же Heckler & Koch G36 не выдерживала жаркого климата. Были и другие проблемы: из-за сложной конструкции обслуживать винтовку было крайне трудно, она довольно часто давала осечки, да и надёжность была под большим вопросом.
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